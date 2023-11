« Nous sommes confrontés à beaucoup des mêmes problèmes » : les dirigeants de l’Oregon reviennent d’un voyage au Portugal

Brandon Thompson et Aimée Plante

PORTLAND, Oregon (KOIN) – Des dizaines de législateurs, d’applications de la loi et de responsables de la lutte contre la toxicomanie de l’Oregon sont de retour d’un voyage d’une semaine au Portugal.

La décriminalisation des drogues dans le pays a été un modèle pour la mesure controversée 110 de l’Oregon, et ceux qui ont participé au voyage disent être parvenus à un accord clair : donner aux personnes aux prises avec une dépendance des lieux de désintoxication et de traitement.





La météo hivernale frappe les montagnes de l’Oregon



Ils disent également que l’Oregon devrait donner aux forces de l’ordre les outils nécessaires pour inciter les gens à suivre un traitement sans recriminaliser les drogues et sans abroger la mesure 110.

“Le Portugal est beaucoup plus avancé en termes de traitement et d’accès au traitement depuis la décriminalisation, et nous devons désespérément nous assurer que nous continuons à développer nos systèmes de traitement”, a déclaré la sénatrice Kate Lieber (démocrate de Beaverton).

Mais la représentante Lily Morgan (R-Grants Pass) a déclaré que la mesure 110 devait ramener la responsabilité.

« Nous voulons toujours avoir accès au traitement, mais le manque de responsabilisation ou d’incitation à se faire soigner tue des gens dans nos rues », a-t-elle déclaré.

Un chasseur de l’Oregon affirme avoir tué un loup en « légitime défense », enquête de l’ODFW



Cependant, Morgan a également noté que le Portugal ne traite pas les mêmes drogues que l’Oregon.

“Ils ont été confrontés à ce qui avait été une crise de l’héroïne et à l’épidémie d’héroïne, mais ils n’ont pas du tout fait face au fentanyl, et nous sommes donc confrontés à une crise plus aiguë”, a-t-elle déclaré.

Mais malgré leurs divergences, Aaron Schmautz, de l’Association de la police de Portland, a déclaré que le système portugais avait toujours ses défauts.

« Nous lisons que les choses ne vont pas très bien là-bas, il y a des articles auxquels les gens font référence. Ce n’est tout simplement pas si simple », a-t-il déclaré. “C’est un pays confronté en grande partie aux mêmes problèmes que nous.”

En fait, les responsables qui ont fait le voyage disent avoir rencontré des gens déçus alors qu’il fallait une semaine pour qu’une personne reçoive un traitement. Pendant ce temps, le représentant Rob Nosse (Démocrate de Portland) a déclaré que les habitants du système de l’Oregon doivent souvent attendre des mois.

Le médiateur du PPS rappelé ; la grève des enseignants se poursuit



Schmautz a déclaré que le fait d’avoir davantage de pairs à la disposition des personnes souffrant de toxicomanie pourrait être un atout pour le bureau de police de Portland.

“Le fait d’avoir des personnes en traitement disponibles auprès de la police lorsqu’elles sont avec des personnes en difficulté peut leur dire : ‘Hé, nous pourrions aller en prison, mais voici une personne en traitement, et vous n’êtes pas obligé de m’accompagner'”, a-t-il déclaré. .

Néanmoins, Schmautz a également déclaré que la décriminalisation des drogues dans l’Oregon n’aurait pas dû s’appuyer sur un seul changement législatif.

« Leur processus consistait en environ 80 factures, un processus de deux ans, beaucoup de travail pour s’assurer qu’ils avaient le traitement en place. Je pense que c’était une mise en garde pour s’assurer que si vous voulez mettre en œuvre un nouveau plan, vous voulez vous assurer que vous avez toutes ces choses en place pour vous assurer que le système ne s’effondre pas », a-t-il déclaré.

Département correctionnel de l’Oregon : un détenu tente de s’échapper de prison en voiturette de golf



Cependant, le représentant Rob Nosse (Démocrate de Portland) est convaincu que le corps législatif peut prendre en charge l’aspect répressif de la crise de la drogue en Oregon.

« Il était très clair pour moi que les responsables de l’application des lois qui nous ont précédés ne voulaient pas seulement mettre les gens en prison, ils ne souhaitaient pas décriminaliser », a déclaré Nosse. « Ce dont ils ont besoin… c’est de la capacité de gérer l’usage public et de confisquer les drogues, et je suis assez convaincu que le corps législatif s’unira au minimum autour de ces sujets. »