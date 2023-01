Nous sommes condamnés à une amende de 5 £ par l’école pour chaque demi-heure de retard pour récupérer nos enfants – mais les enseignants prévoient TOUJOURS de faire la grève

Une ÉCOLE a été critiquée pour avoir dit aux parents qu’ils seraient condamnés à une amende de 5 £ pour chaque demi-heure de retard pour récupérer leurs enfants.

Les mamans et les papas dont les enfants vont à l’école primaire Woodbank à Bury, dans le Grand Manchester, ont été scandalisés par la lettre quelques jours à peine avant que les enseignants ne se mettent en grève.

Les parents qui viennent chercher leurs enfants en retard à l’école primaire Woodbank de Bury pourraient être condamnés à une amende Crédit : Google

Une lettre a averti les mamans et les papas qu’ils pourraient être facturés 5 £ pour chaque demi-heure Crédit : École primaire de Woodbank

La lettre se lit comme suit: “Veuillez récupérer votre enfant rapidement à la fin de la journée.

“Si vous ne le faites pas, vous pourriez encourir des frais de 5 £ par demi-heure.

“Le fait que les enfants soient récupérés tardivement a un impact sur le retard du personnel aux réunions, sur le fonctionnement des clubs et cela cause également de la détresse à l’enfant.”

Mais les parents ont riposté à l’école alors que toutes les classes sauf deux devraient être fermées les 1er et 28 février et les 15 et 16 mars au milieu de grèves organisées par le syndicat des enseignants NEU.

Un père furieux a déclaré à Manchester Evening News: “Nous recevons une amende pour être en retard ou partir en vacances parce que cela perturbe l’éducation, mais c’est OK pour eux de se mettre en grève quand cela leur convient.

“J’enverrai une amende à l’école pour avoir perturbé l’éducation de mon enfant pendant les jours de grève.”

Le directeur Kelly Macadam a déclaré que les enfants qui ne ramassaient pas à l’heure devenaient souvent “bouleversés et affligés”

Elle a ajouté: “Il est très important que les parents et les tuteurs récupèrent leurs enfants à l’heure à la fin de la journée scolaire.

“Nous tenons toujours compte des circonstances exceptionnelles telles qu’une urgence ou être coincé dans la circulation, et nous fournissons un club” avant et après l’école “que les parents peuvent utiliser s’ils vont être en retard.

“Nous n’envisagerions d’inculper que les parents qui sont constamment en retard. À ce jour, aucun parent n’a été inculpé.”

“Si un parent a des inquiétudes concernant la politique de l’école, je l’exhorte à me contacter directement.”

Elle a également insisté sur le fait que la fermeture potentielle pour cause de grève est “hors du contrôle de l’école”.

L’école a également averti les familles qu’elles pourraient être condamnées à une amende si elles retiraient leurs enfants de l’école pendant les vacances.

Les parents peuvent faire face à des frais allant jusqu’à 60 £ par enfant s’ils retirent leurs enfants de l’école sans autorisation.

Cela survient après qu’une école du Kent a été critiquée pour avoir déclaré qu’elle infligerait une amende de 1 £ aux parents toutes les cinq minutes de retard pour le ramassage.

Les enseignants de la Holy Trinity CofE Primary, à Gravesend, ont même menacé d’appeler les services sociaux si les enfants attendaient toujours d’être récupérés à 16 heures.