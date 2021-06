Nous sommes condamnés à rester à moitié à l’intérieur, à moitié hors du verrouillage dans une lutte acharnée pour la liberté

La FRANCE n’a aucun intérêt à empêcher les gangs criminels d’expédier des milliers d’immigrants illégaux au Royaume-Uni.

Mais cela arrive à quelque chose lorsque nos propres navires de patrouille frontalière s’entendent pour transporter une cargaison des eaux françaises vers le sanctuaire du Kent. Les raids de l’immigration sont au plus bas depuis cinq ans malgré les mesures strictes promises par Priti Patel.

Les arrestations ont diminué, les expulsions sont moins nombreuses et les gangs criminels font fortune avec la misère humaine à nos dépens. Nous pouvons blâmer le ministre de l’Intérieur – et ses hauts fonctionnaires obstinément peu coopératifs – mais la responsabilité de ce scandale croissant s’arrête sur les marches du n ° 10 et de Boris Johnson lui-même.