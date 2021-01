Pour la première fois en près de 20 ans, deux démocrates représenteront l’état de Géorgie au Sénat américain. Il semble que deux mois de gémissements et de conspiration par un président en disgrâce n’ont pas été un message gagnant lors du second tour des élections de mardi.

Après avoir vu Donald Trump insulter leur État et intimider leurs élus, les républicains de Géorgie ont décidé de rester chez eux. Pendant ce temps, les partisans de Raphael Warnock et Jon Ossoff ont inondé les sondages et renversé le Sénat.

Grâce au refus pétulant du président d’accepter la réalité, les démocrates contrôleront le bureau ovale et les deux chambres du Congrès pendant les deux prochaines années.

Tard mardi soir, je pensais que ce serait le point bas du GOP, au moins pour cette semaine.

Si seulement.

Trump a pulvérisé du carburant sur des allumettes allumées

Chaque fois que vous pensez que Trump a touché le fond, il creuse plus profondément et saute dedans. Pendant quatre ans, la plupart des républicains l’ont rejoint dans la boue. Mercredi, ils ont finalement dit «assez».

Le président a concocté un autre rassemblement «Stop the Steal», alimentant une rhétorique incendiaire à ses fidèles les plus conspirateurs. Rudy Giuliani a réchauffé la foule en disant: « Faisons un essai au combat! » Pendant ce temps, le vice-président Mike Pence et le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, ont déclaré qu’ils ne bloqueraient pas les électeurs de Biden.

Comité de rédaction USA TODAY:Invoquer le 25e amendement: Donald Trump a perdu son autorité morale pour rester au pouvoir

La réponse de Trump était typique. «Nous allons descendre au Capitole», a-t-il déclaré dans un discours décousu. «Vous ne reprendrez jamais notre pays avec faiblesse. Vous devez faire preuve de force et vous devez être fort.

En bref, le président a pulvérisé un camion-citerne de kérosène dans une foule d’allumettes allumées. Nous avons tous regardé les résultats en direct à la télévision et sur les réseaux sociaux.

En 2016, j’ai quitté le GOP et j’ai voté comme tiers, en grande partie parce que je craignais qu’un président Trump ne tombe dans une autre guerre étrangère. Je ne savais pas qu’il encouragerait une bataille ici à la maison.

Il doit être destitué et renvoyé

Trump aurait pu se plaindre quelques jours de sa défaite électorale, concéder à son adversaire et retoucher son héritage avant de quitter la scène. Il a plutôt choisi d’effacer les souvenirs d’une économie pré-COVID bourdonnante, d’une réforme de la justice pénale et des accords de paix au Moyen-Orient avec une crise de colère de deux mois.

Une crise de colère qui a entraîné la mort de cinq personnes, dont un officier de la police du Capitole.

Les émeutiers sont à blâmer pour la violence, mais Trump savait que sa rhétorique fébrile mènerait à des troubles. Par conséquent, il a perdu le droit de terminer son mandat.

Jonathan Turley:Le 25e amendement est conçu pour remédier aux défauts constitutionnels et non de caractère

Donald Trump doit être destitué, démis de ses fonctions et interdit d’occuper à nouveau une fonction fédérale.

Il est important de garder une quille uniforme, même sur des mers turbulentes. Alors que beaucoup attisent l’indignation et alimentent la panique pour les clics, je roule des yeux et murmure: «calmez-vous». Quand je suis celui qui appelle à des mesures extrêmes, quelque chose a profondément mal tourné.

Les partisans de Trump sont déshonorés

La foule pensait qu’elle aidait Trump. Au lieu de cela, ils ont accompli ce que les démocrates, les Never Trumpers et une presse hostile ne pourraient jamais faire. Mercredi était le jour où le Trumpisme est finalement mort.

En encourageant cet acte de terreur sur notre capitale, l’héritage de Trump est détruit. Les manivelles, les escrocs et les opportunistes qui ont promu ses complots désordonnés sont discrédités. Les espoirs de carrière politique d’Eric Trump et de Donald Trump Jr. sont terminés. Les fonctionnaires et les chefs de parti qui ont attisé les flammes pour prétendre que le manteau Trump est déshonoré.

Ils savaient qu’ils jouaient avec le feu, et maintenant ils se dirigent vers l’unité de brûlage.

En décembre, le président raté du GOP de l’Arizona, Kelli Ward, a exhorté Trump à revendiquer illégalement la victoire et à «franchir le Rubicon». Il suivit volontiers ses conseils.

Comme Jules César, Trump a amené ses forces hétéroclites dans la capitale et a encouragé la violence afin de mettre fin à la République telle que nous la connaissons. Contrairement à César, il a lamentablement échoué, Dieu merci.

Jon Gabriel, un résident de Mesa, est rédacteur en chef de Ricochet.com et collaborateur de The Republic et azcentral.com, où cette chronique a été publiée à l’origine. Suivez-le sur Twitter: @exjon