« Nous sommes complètement choqués par les dégâts » : que disent les gens ordinaires à Gaza des représailles d’Israël ?

Un habitant local affirme qu’aucune rue n’a été épargnée alors que les frappes israéliennes se poursuivent

Depuis le début de son opération « Épées de fer » samedi, Israël a détruit ou endommagé plus de 400 sites à Gaza. Plus de 300 Palestiniens ont été tués, dont beaucoup de civils. Au moins 1 990 personnes ont été blessées.

Sanaa Kamal, une résidente de Gaza qui travaille également comme journaliste locale, a vu et couvert un certain nombre d’affrontements entre Israël et les factions militaires palestiniennes. Mais elle affirme n’avoir jamais vu de destructions plus grandes que celles infligées par Israël dimanche, suite à l’infiltration des communautés du sud d’Israël par des dizaines de militants du Hamas.

Jusqu’à présent, selon les données officielles, plus de 500 personnes ont été assassinées par des militants palestiniens. Plus de 1 900 autres personnes ont été blessées et 100 seraient détenues par le Hamas, un groupe considéré comme terroriste par Israël, à l’intérieur de Gaza.

« Nous sommes complètement choqués par les dégâts causés par Israël. Il n’y a littéralement aucune rue à Gaza qui soit restée intacte. Chaque rue et chaque coin a été détruit ou endommagé. Certaines d’entre elles venaient juste d’être reconstruites et maintenant elles sont à nouveau transformées en ruines. , » dit-elle.

Depuis samedi, Israël a frappé plus de 400 cibles qu’il considère comme « liées » au Hamas et au Jihad islamique palestinien. Ce n’est pas inhabituel en soi. Cette fois, cependant, les avions ont également visé les maisons des principaux commandants et dirigeants politiques du Hamas, envoyant le message au groupe que l’on sait où ils se trouvent. Parallèlement, les FDI ont également bombardé les infrastructures de l’enclave, notamment les mosquées, les immeubles résidentiels, les routes, les banques et les hôpitaux.

Kamal n’a pas dormi et dit que les bombardements intenses l’ont empêchée de se déconnecter. Sa famille et tous ceux qui l’entourent, admet-elle, craignent de devenir le dernier numéro d’une longue série de victimes palestiniennes.

Elle est loin d’être la seule résidente préoccupée par ce qu’elle voit. Maram Faraj dit qu’elle ne parvenait pas non plus à dormir et qu’elle était tourmentée par les pensées de son amie journaliste disparue.

« Mon ami s’est rendu avec des militants du Hamas dans l’une des colonies israéliennes pour assurer une meilleure couverture. Depuis lors, je n’ai pas eu de nouvelles de lui et nous soupçonnons qu’il a été abattu par les Israéliens, avec d’autres membres », Faraj a déclaré à RT.

Le ministère palestinien de la Santé a déjà déclaré que plus de 300 Palestiniens avaient été tués lors des frappes israéliennes sur Gaza. Plus de 1 990 personnes ont été blessées. Selon le Hamas, bon nombre d’entre eux étaient des civils enterrés sous les décombres.

À qui la faute ?

En regardant les destructions qui l’entourent, Kamal pointe du doigt Israël et ses dirigeants « obstinés » qui refusent de faire des concessions aux Palestiniens et qui s’abstiennent de résoudre ce conflit qui dure depuis des décennies. Mais elle reproche également au Hamas de faire subir une nouvelle épreuve à la population palestinienne.

Depuis 2007, lorsque le Hamas a pris le contrôle de Gaza, le groupe islamique a été impliqué dans un certain nombre d’affrontements armés avec Israël. Tous ont causé des dégâts irréparables à l’enclave. La plus traumatisante d’entre elles – l’Opération Bordure Protectrice – a eu lieu en 2014 et a fait plus de 2 000 victimes palestiniennes. Mais Kamal craint que la situation actuelle ne se détériore encore davantage et puisse atteindre un nombre encore plus élevé.

« Si les deux parties ne s’assoient pas prochainement pour des négociations, nous verrons davantage de victimes civiles des deux côtés. Et c’est pourquoi nous avons besoin que les négociateurs arabes et européens exercent une pression maximale pour mettre fin aux hostilités. »

Samedi, une délégation égyptienne s’est rendue du Caire à Israël pour entamer d’urgence des négociations. D’autres médiateurs, dont le Qatar et un certain nombre d’États européens, sont également impliqués. Cependant, jusqu’à présent, ces efforts n’ont pas porté leurs fruits, les deux parties s’engageant à infliger des dégâts à leur ennemi.

En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a promis de se battre jusqu’à ce que tous ses objectifs soient atteints, les experts israéliens suggérant que ceux-ci pourraient inclure une invasion terrestre peu après que toutes les poches de militants dans les communautés du sud auront été éliminées. Le Hamas ne montre aucun signe de fléchissement non plus, affirmant que la guerre contre « l’occupation » vient de commencer.

« Ici à Gaza, j’entends des experts dire que le Hamas a prévu [the attack] d’avorter l’accord de normalisation entre Israël et l’Arabie Saoudite », dit Kamal.

« Je ne sais pas si cela est vrai. Mais je soutiens cette normalisation, et plus encore, je soutiens la normalisation des relations palestiniennes avec Israël car, en fin de compte, nous partageons tous cette région et nous devons nous entendre », a-t-il ajouté. conclut-elle.

Tout comme Kamal, Faraj croit aussi à la coexistence. Elle affirme que les deux parties doivent expirer, s’asseoir pour discuter, échanger des prisonniers et parvenir à un accord. Mais alors que les combats font rage et qu’Israël déclare officiellement la guerre, envoyant des milliers de soldats et des envois d’avions et de matériel militaire plus près de la frontière de Gaza, ce scénario ne semble nulle part en vue.