Nous sommes coincés à vivre dans une benne à ordures après que des tas de déchets aient été jetés par notre porte d’entrée… le conseil ne fera rien

Les habitants de FED-UP disent qu’ils sont coincés dans une benne à ordures après que des tas de déchets ont été jetés par leurs portes d’entrée – et le conseil ne fera rien.

Les voisins du sud de Londres disent qu’ils ont enduré un été avec leurs fenêtres fermées pour garder la puanteur hors de leurs maisons.

Les résidents disent qu’ils vivent dans une benne à ordures – et le conseil ne fera rien à ce sujet Crédit : Darren Fletcher

Les tas d’ordures sentent si mauvais que ceux qui vivent à proximité ont été obligés de garder leurs fenêtres fermées en été Crédit : Darren Fletcher

Ils sont également trop gênés d’avoir des visiteurs à cause de la pollution visuelle, et disent que les rats et les renards peuvent souvent être vus en train de se promener.

Il y a des tables, des valises, des boîtes à chaussures, des colis Amazon et d’innombrables sacs en plastique – ainsi qu’un canapé, un matelas et un caddie – empilés.

Et la plupart des habitants de Greenwich n’ont aucune idée de qui est à blâmer et disent que le conseil ne les aidera pas.

Dongxuan Cui, 24 ans, a déménagé dans le quartier le mois dernier et vit dans la cour où les ordures se sont accumulées.

Il a déclaré à The Sun Online : “Je n’ai aucune idée de qui le fait, mais ça sent vraiment mauvais. Nous devons fermer nos fenêtres tous les jours à cause de cela.

« C’est aussi un problème parce que les rats et les renards y font des ravages la nuit. Même la nuit dernière vers 2h ou 3h du matin, vous pouviez les entendre, cela semblait très effrayant.

“J’espère vraiment que ça s’arrangera bientôt.”

Une autre résidente, Lucie, 27 ans, a qualifié l’accumulation d’embarras.

La maman de deux enfants a déclaré: “Je ne sais pas ce qui se passe, je pense que d’autres personnes laissent un tas de choses là-dedans.

« Toutes sortes de choses sont simplement jetées là-dedans et maintenant il y a des renards qui le déchirent.

« Hier soir, je les ai entendus passer par là, c’est effrayant et ça aggrave le désordre, mais ça fait longtemps que ça dure.

“Je ne ressens pas l’odeur de mon appartement car je suis juste au dernier étage mais quand je passe devant ça pue.

“Et c’est embarrassant d’amener des gens ici à cause de l’odeur.”

Un homme de 27 ans, qui a souhaité rester anonyme, vit dans la propriété avec sa petite amie depuis deux ans et a déclaré qu’elle ressemblait actuellement à un dépotoir.

Il a dit : « C’est ridicule, je ne sais pas qui le fait. Nous nous sommes plaints au conseil mais ils ne font rien.

«Cela ressemble littéralement à un dépotoir et les gens le voient probablement et pensent que je peux aussi y mettre des ordures.

« Et quand je passe devant, ça pue. Les gens doivent y mettre de la nourriture ou quelque chose comme ça.”

C’est gênant d’amener des gens ici à cause de l’odeur. Luci

Une femme a affirmé que les ordures avaient commencé à s’accumuler en 2019 lorsqu’un nouveau locataire a emménagé à côté.

Elle a dit qu’elle avait demandé à son agence, London Cribs, des images de caméras de sécurité pour prouver qui était derrière le désordre, mais ils lui ont dit d’aller directement au conseil.

Elle a déclaré à MyLondon : « Tout l’été a été très chaud et nous n’avons pas pu ouvrir les fenêtres parce que l’odeur était si mauvaise.

“J’ai l’impression de vivre dans une benne à ordures.

“Depuis 2019, je n’ai cessé d’envoyer des e-mails et de porter plainte auprès du conseil.

“J’envoie des e-mails avec des photos, je leur demande de venir montrer des photos au propriétaire. Il faut faire quelque chose.”

Un porte-parole du Greenwich Council a déclaré au Sun Online : « Nous sommes au courant d’une plainte d’un résident d’Eltham concernant les déchets de ses voisins.

« Les propriétés concernées sont des propriétés privées. Tout litige entre locataires serait une affaire civile et devrait être soumis à l’agent de gestion.

“Il y a eu récemment des problèmes d’accès en raison de travaux dans les environs, ce qui peut expliquer une collecte de poubelles manquée.

“Un conseiller en déchets parlera aux deux locataires pour répondre à toutes leurs questions concernant l’utilisation des poubelles.”

The Sun Online a approché London Cribs pour commentaires.

Il n’est pas rare de voir et d’entendre des rats et des renards grignoter autour du tas Crédit : Darren Fletcher

De nombreux résidents ne savent pas qui blâmer ou à qui se plaindre Crédit : Darren Fletcher