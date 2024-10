« Nous sommes coachés par des légendes » : 3 anciens Panthers s’en prennent… au collège

CHARLOTTE, Caroline du Nord — Par une nuit claire d’automne la semaine dernière, 11 joueurs offensifs de septième et huitième années se sont regroupés et ont attendu les instructions de Greg Olsen.

Deux des anciens coéquipiers d’Olsen des Panthers de la Caroline étaient stationnés à proximité sur le terrain de jeu en gazon artificiel. Luke Kuechly a travaillé avec l’équipe de dépisteurs défensifs, tandis que Jonathan Stewart a offert un conseil de blocage à l’un des jeunes receveurs larges.

Ajoutez à cela l’analyste de football universitaire d’ESPN et ancien quart-arrière de Penn State, Todd Blackledge, et le père d’Olsen, Chris, membre du Temple de la renommée de la New Jersey Coaches Association, et il n’est pas exagéré de suggérer que Charlotte Christian possédait l’un des collèges les plus qualifiés. entraîneurs du pays cet automne.

« Un enfant d’une autre école (disait) : ‘Donc, vos entraîneurs sont Greg Olsen et Luke Kuechly.’ Est-ce bon ou mauvais ?’ », a déclaré James Greene, un joueur de ligne de huitième année. « Je me dis : « C’est la meilleure chose qui soit. Parce qu’il y a des gens qui ont joué dans la NFL et qui sont ici comme entraîneurs au collège. C’est la chose la plus cool qui soit.’

C’était cool pour les entraîneurs aussi.

Stewart, un porteur de ballon qui a joué 11 saisons dans la NFL avant de prendre sa retraite en 2019, avait résisté aux précédentes propositions de Kuechly d’être entraîneur pendant que les deux filles de Stewart grandissaient. Mais comme les deux filles étaient un peu plus âgées, Stewart a accepté de rejoindre l’équipe de Charlotte Christian en mai. Il est content de l’avoir fait.

«Ça a été amusant, surtout de le faire avec ces gars-là. C’est comme si on se retrouvait à nouveau dans un vestiaire », a-t-il déclaré. « Quand les gars disent que le football leur manque, cela ne vous manque pas d’être plaqué. Vous ne manquez pas de vous faire tabasser. Vous manquez de pouvoir être avec vos gars. Donc ça a été amusant. Et sans jamais avoir à remettre en question ce que nous faisons. Nous avons des gars qui connaissent le ballon.



Jonathan Stewart a accumulé 7 318 verges au sol et 51 touchés en 10 saisons avec les Panthers. (Joe Personne / L’Athlétisme)

Olsen a entraîné ses trois enfants – Tate et les jumeaux TJ et Talbot – dans presque tous les sports pendant qu’ils ont grandi à Charlotte. C’est dans son sang : Chris Olsen a remporté neuf titres d’État à Wayne Hills (NJ) High, où Greg a établi un record scolaire avec 27 réceptions de touché et a été l’ailier rapproché n°2 des Rivals dans le pays en 2003.

Avec son père et Kuechly, Olsen a entraîné Pop Warner pendant deux ans pendant les saisons de 11 et 12 ans de Tate. Alors que Tate passait au collège, Greg Olsen a appelé l’entraîneur universitaire de Charlotte Christian, Chris James, pour voir s’il pouvait l’aider.

« Si cela vous permet de vous concentrer davantage sur l’université et le JV, je peux amener une équipe de gars et vous débarrasser du collège », a déclaré Olsen à James. « Et ils étaient super réceptifs. »

Alors que Kuechly encourageait Stewart à les rejoindre, Olsen reçut un appel de Blackledge, qui avait récemment déménagé à Charlotte. Après que les deux diffuseurs soient allés déjeuner, Blackledge a envoyé un texto à Olsen et a déclaré qu’il était intéressé à aider si Olsen avait besoin d’une paire de mains supplémentaires.

Charlotte Christian, une école privée aisée du sud de Charlotte, a une histoire avec d’anciens joueurs de la NFL. L’ancien botteur des Panthers John Kasay était le directeur sportif de l’école après avoir pris sa retraite, tandis que d’autres anciens de la NFL tels qu’Eugene Robinson, Pete Metzelaars et Bryant Young ont été entraîneurs pour les Knights au fil des ans.

Lorsqu’Olsen a rassemblé les joueurs pour les entraînements de printemps en mai, il a estimé que 75 pour cent d’entre eux n’avaient jamais joué au football. Mais le groupe n’était pas sans talent, comme Stewart l’a appris lorsqu’il a accepté l’invitation de Kuechly à assister à l’entraînement.

« Luke s’est en quelque sorte approché de moi et m’a dit : ‘Essaye-le' », se souvient Stewart. «Nous avons deux étalons en tant que porteur de ballon. Je me suis dit : ‘Oh, ouais, je peux travailler avec ça.’ Alors je me suis dit : « Inscrivez-moi, coach. »

Kuechly a déclaré que Stewart avait apporté un style discret qui complétait bien l’intensité d’Olsen. Le secondeur éternel du Pro Bowl a ajouté qu’il y avait eu une période d’ajustement à mesure que les joueurs s’habituaient aux entraînements d’Olsen.

« Je pense qu’au début, ils étaient un peu – je ne sais pas si pris au dépourvu est le bon mot – mais ils se disaient: ‘Whoa, c’est différent' », a déclaré Kuechly. « Mais je pense que plus ils sont autour de nous, plus ils comprennent : ‘Il n’est pas en colère contre moi.’ Il ne prend pas de photos personnelles. J’ai fait quelque chose que nous n’avions pas entraîné. Et Greg va juste y répondre.

Avant l’entraînement de lundi dernier, Chris Olsen était assis sur le banc pour cirer et polir plusieurs ballons de football qui avaient perdu leur punaise au cours de la saison de deux mois. Greg Olsen a accueilli Silas Madison avec un coup de bonne humeur lorsque l’élève de huitième a couru avec quelques minutes de retard.

«Tu as une nouvelle coupe de cheveux. Vous avez l’air frais », a déclaré Olsen. « Soyons à l’heure. »



Luke Kuechly et Greg Olsen regardent l’offensive du collège Charlotte Christian jouer pendant l’entraînement. (Joe Personne / L’Athlétisme)

Olsen a fait avancer les choses à un rythme rapide à la veille du dernier match des Knights, appelant à des formations et à des jeux avec une terminologie qui semblait mélanger le verbiage de la NFL (« Omaha » et « Patriot ») avec des références à la culture pop (« NASCAR » et « Biggie »).

« Au bond. Nous devons y aller », a crié Olsen. « Nous devons aller en défense. »

À peu près au même moment, Stewart expliquait à un joueur large que sa mission en aval pourrait être un « blocage qui change la donne », après avoir dit à l’un des plus petits joueurs de l’équipe qu’il avait remarqué son plaquage lors du match de la semaine dernière. Pendant ce temps, Kuechly criait des alignements défensifs – dont beaucoup avaient « chien » dans le nom – tout en demandant à Madison s’il était plus à l’aise de se précipiter sur le bord ou dans l’espace B.

Kuechly a entraîné Pop Warner avec Olsen lorsque les séries éliminatoires approfondies ont prolongé la saison de l’équipe jusqu’en novembre et décembre. L’horaire du collège – avec les week-ends libres – a fonctionné pour les trois entraîneurs de Charlotte Christian employés comme analystes de diffusion à l’automne (Kuechly travaille avec l’équipe radio des Panthers).

Olsen, arrivé au deuxième stand de Fox avec l’arrivée de Tom Brady cet automne, a déclaré que son pire problème de voyage avait été d’attraper les yeux rouges chez lui en provenance de San Francisco dimanche soir avant un match de collège lundi après-midi. Il a souri lorsqu’on lui a demandé si les postes de Charlotte Christian étaient des missions bénévoles.

« Oh ouais », a déclaré Olsen, « ça me coûte de l’argent. »

Il ne se plaint pas.

La saison des Knights a commencé par une défaite difficile de 8-0 contre l’équipe de huitième année de Holy Trinity et son attaque de l’aile T.

« Ils sont plutôt bons, mec », a déclaré Kuechly. «Ils ont tous les élèves de huitième année et ils nous ont épuisés à la fin du match. Depuis, nous sommes sur une lancée.

Les Knights n’ont pas marqué moins de 36 points au cours d’une séquence de sept victoires consécutives de fin de saison qui comprenait un thriller de 38-36 en double prolongation sous la pluie à l’Union Academy, ce qui a rappelé à Stewart certaines des pistes boueuses sur lesquelles il a joué. dans l’État de Washington.

Après les matchs, les joueurs adverses demandaient aux entraîneurs de Charlotte Christian de poser pour des photos. « C’est drôle », a déclaré Justin Adams, un autre assistant, « ils perdront 36-0 et ils viendront tous se faire une photo. »

Les joueurs de Charlotte Christian ne cherchaient pas de souvenirs – du moins pendant la saison. « Mais je vais leur demander de signer un ballon à la fin de l’année », a déclaré Graham Meyer, un parieur de huitième année.



Greg Olsen a réalisé trois Pro Bowls en tant qu’ailier rapproché et a joué 14 saisons dans la NFL… avant de devenir gratuitement entraîneur de football du collège Charlotte Christian. (Joe Personne / L’Athlétisme)

Plus que la fiche de 7-1, Olsen était plus fier du fait que les Knights ont terminé la saison avec le même effectif avec lequel ils avaient commencé : aucun joueur n’a abandonné, ce qu’Olsen a martelé lors d’un discours inspirant après l’entraînement lundi dernier. une ode à ses joueurs et au sport.

Ce que vous avez pu faire cette année, c’est la croissance que nous avons réalisée à partir d’un groupe de gars qui n’avaient jamais mis de casque auparavant. Nous donnons des cours sur la façon d’attacher les épaulettes la première semaine de pratique. Pensez au chemin parcouru. Chacun d’entre vous, les gars. Vous les jeunes qui ne saviez même pas ce qu’était le football. … Les élèves de huitième année, vous étiez l’identité de notre équipe. La culture de notre équipe, le leadership de notre équipe. Vous voir vous déplacer dans le bâtiment était incroyable. Cela ne peut pas s’arrêter car la saison se termine demain. Vous êtes les leaders de votre classe. Vous êtes les leaders de votre classe.

Le football est différent. Les joueurs de football sont tout simplement différents. Et si les autres sports n’aiment pas ça, tant pis. Le football est un sport différent pratiqué par des enfants différents. Et il en sera toujours ainsi. Vous devriez en être fiers. Vous devriez être fiers de ce que nous avons accompli cette année et du chemin parcouru. Nous n’avons jamais parlé de record. Nous n’avons jamais parlé de gagner et de perdre. Nous espérons que nous jouerons à la hauteur de nos standards chaque jour que nous le pouvons. Nous avons encore une chance.

Greene, le joueur de ligne de huitième année, ne savait pas trop quoi penser au départ lorsqu’Olsen s’en est pris à lui. À la fin de la saison, Greene était suffisamment à l’aise pour se faire passer pour Olsen devant toute l’équipe – avec la bénédiction d’Olsen.

« Une fois habitué à la façon dont il entraînait, c’était tout simplement incroyable », a-t-il déclaré. « La première fois qu’il m’a crié dessus, j’ai eu peur. Mais une fois que ça a continué, je m’y suis habitué. Vous avez appris très rapidement à faire ce qu’il dit.

Suite à l’entraînement de lundi dernier, les entraîneurs, les joueurs et leurs familles se sont retrouvés à la cafétéria pour un dîner d’équipe. Les garçons ont également apprécié les repas fournis par leur mère avant chaque match. « Nous avons vraiment essayé d’en faire une véritable expérience de programme que ces enfants ne vivent généralement pas avant l’école secondaire », a déclaré Olsen.

Cela comprenait les entraînements, au cours desquels les joueurs s’étiraient et se dirigeaient vers des exercices de position, où ils étaient enseignés par un ailier rapproché du Pro Bowl, un secondeur All-Pro, un quart-arrière Power 5, un porteur de ballon du Pro Bowl et un lycée du Temple de la renommée. entraîneur.

Meyer a admis qu’il était parfois difficile de ne pas être un peu frappé par les étoiles.

«C’est tellement amusant», dit-il. « Je les considère toujours comme des légendes. Ce sont des entraîneurs et des légendes parce que nous sommes entraînés par des légendes.

(Photo du haut de Greg Olsen et Luke Kuechly : Griffin Zetterberg / Pour L’Athlétisme)