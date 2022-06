« Nous sommes censés être des boucliers humains »: les enseignants ne sont pas protégés – et ont peur

Le lendemain de la fusillade de masse à la Robb Elementary School d’Uvalde, au Texas, Elizabeth, enseignante de première année dans une école de l’État, a baissé les yeux sur le trottoir pour lire ce qu’un de ses élèves avait griffonné à la craie à l’entrée de leur école. : « Si vous avez une arme à feu, sortez des plaidoyers. » Le message de l’enfant, innocent de sa faute d’orthographe, était décoré du dessin d’un petit cœur blanc.

Ce jour-là, Elisabeth a commencé à verrouiller les deux portes de sa classe. Elle a dit à ses élèves de ne pas se rassembler dans le couloir, d’arrêter d’entrer et de sortir de la pièce toute la journée et « si vous devez aller aux toilettes, allez vite et revenez dès que possible ».

« Je me fiche de la gêne occasionnée », dit-elle. « Si la porte de cette classe de CM1 avait été verrouillée, le tireur n’aurait pas pu entrer. Je dois m’en souvenir.

Elizabeth, qui a demandé à être désignée par son deuxième prénom parce que « c’est une question hautement politisée… surtout au Texas, et je ne veux pas me mettre en danger », a fait tout cela parce qu’elle se sentait ultimement responsable de ses élèves. ‘ sécurité. « Ce n’est en aucun cas normal et tout ce que je veux faire avec mes élèves, mais j’ai senti que c’était la réalité de ce jour-là, et j’ai fait ce qui me semblait le plus sûr », a-t-elle déclaré.

Les fusillades de masse précédentes, comme celle de 2012 à Sandy Hook Elementary à Newtown, Connecticut, qui a fait 27 morts, n’ont pas poussé les législateurs à en empêcher de futures. Le pays reste inondé d’armes à feu et peu de nouveaux fardeaux ont été imposés aux propriétaires potentiels d’armes à feu pour arrêter de futurs massacres. Au lieu de cela, le fardeau d’assurer la sécurité des élèves incombe aux écoles – et finalement aux enseignants.

Dans les exercices de confinement, les enseignants sont censés entraîner leurs élèves à se cacher et, dans certains cas, à se battre. Les propositions d’armer les enseignants pour «renforcer les écoles» soulignent le message selon lequel assurer la sécurité des écoles est en fin de compte la responsabilité des écoles elles-mêmes et des adultes qui les composent.

« Beaucoup de nos enseignants viennent dans la profession parce qu’ils aiment travailler avec les enfants. Ils aiment ce qu’ils font, alors ils pensent déjà toujours à la façon dont ils peuvent aider leurs enfants. On se concentre moins sur les expériences émotionnelles et traumatisantes qu’ils vivent », a déclaré Prerna Arora, psychologue scolaire et professeure adjointe de psychologie scolaire au Columbia’s Teachers College, à Vox. « Nous devons tenir compte de l’impact d’un traumatisme sur un enseignant et de sa capacité à être présent et à être là pour ses élèves. »

Et si le pire devait arriver, les enseignants sont souvent la dernière ligne de défense. Alors que la police hésitait à l’extérieur, deux enseignants d’Uvalde sont morts en protégeant leurs élèves des coups de feu. Depuis leur mort, les deux enseignantes, Eva Mireles et Irma Garcia, ont été qualifiées de héroïnes – une étiquette qui ne rend pas compte de la complexité de ce que les enseignants sont censés faire et être chaque jour. On s’attend à ce qu’ils soient des conseillers, des infirmières, des boucliers humains, etc.

Arnulfo Reyes, un enseignant qui a survécu à la fusillade à Robb Elementary, a expliqué comment il était passé de la préparation d’une cérémonie de remise de prix aux étudiants ce matin-là à se faire tirer dessus deux fois par le tireur et à voir les 11 élèves de sa classe mourir. « J’ai fait de mon mieux avec ce qu’on m’a dit de faire », a-t-il déclaré dans une interview. « Tout est allé trop vite. Entraînement, pas d’entraînement, toutes sortes d’entraînements, rien ne vous prépare à cela.

« Nous devons considérer ce qui arrive aux enseignants lorsqu’une partie de leur travail consiste à s’attendre à ce qu’ils puissent avoir à serrer leurs enfants sous un bureau lors d’une fusillade de masse », a déclaré Arora. « C’est un visuel horrifiant, l’idée de devoir protéger vos élèves pour les protéger des coups de feu après avoir regardé le film Vaiana« , a déclaré Arora. « C’est le seul travail au pays où quelqu’un est censé faire cela alors que cela ne fait pas partie de sa description de poste ou de ce pour quoi il est formé. »

Dans les jours qui ont suivi la fusillade, les commentateurs et les législateurs du Texas ont offert d’innombrables réflexions sur les fusillades dans les écoles, dont aucune n’implique une réforme de la sécurité des armes à feu. Le lieutenant-gouverneur du Texas, Dan Patrick, et le sénateur Ted Cruz ont suggéré que les responsables « durcissent les écoles », en laissant une entrée à l’intérieur et une entrée à l’extérieur. Les autres ont suggéré armer les enseignants, ou former les élèves à combattre les tireurs, ou mettre des gilets pare-balles à la disposition des élèves et des éducateurs dans les écoles. D’autres idées appellent un paysage physique plus imposant : des clôtures plus hautes, des fils-pièges, des détecteurs de métaux.

Beaucoup d’idées, comme positionner des « bons gars avec des armes à feu » ou armer des enseignants, n’ont pas fonctionné dans le passé. Mais ils soulignent que les législateurs sont susceptibles de reporter la responsabilité de la sécurité des écoles sur les écoles et les enseignants.

« En tant qu’ancien pompier volontaire, je peux vous dire que bon nombre de ces idées de verrouillage des écoles créent d’énormes problèmes de sécurité », a déclaré Josh, un professeur de sciences à Houston qui a demandé que seul son prénom soit utilisé par crainte de représailles, a déclaré à Vox. « Ils ne s’attaquent pas non plus aux causes profondes des fusillades, à savoir l’accès aux armes à feu et la santé mentale. Nous n’avons pas assez de conseillers dans notre école et il n’y a tout simplement pas assez d’argent pour investir réellement dans les services de santé mentale.

Il a ajouté : « Nous, les enseignants, avons été attaqués pour beaucoup de choses cette année. Ils ne nous font pas confiance pour sortir les livres appropriés pour nos élèves, mais ils nous font confiance pour porter des armes dans les écoles ? »

Rachel Graves Hicks, une enseignante de lycée et d’enseignement technique dans un grand district scolaire de banlieue près de Fort Worth, au Texas, a déjà passé du temps qui aurait pu être consacré à l’enseignement sur la préparation des fusillades. Elle pratique régulièrement des exercices de sécurité avec ses élèves du secondaire. Elle leur dit de placer de gros meubles à la porte, de se cacher et d’être aussi silencieux que possible. Et si le tireur franchit la porte, elle ordonne à ses élèves de leur lancer des objets.

Le fardeau pourrait un jour devenir trop lourd. « Le jour où mon district déterminera que les enseignants sont autorisés à porter des armes à l’école, je ne travaillerai plus en classe. Arrêt complet. Je suis sortie », a-t-elle déclaré. « Nous leur disons de lancer des moniteurs et des chaises, tout ce qui pourrait arrêter le tireur », a-t-elle déclaré. « Comment cela ne suffit-il pas ? »