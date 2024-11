Nous sommes ce que nous célébrons : le calendrier des fêtes américain est de plus en plus diversifié

NEW YORK– La fille de John Albert ne va pas à l’école vendredi. Et il ne pourrait pas en être plus heureux.

Pour la première fois, le lycéen et tous les élèves des écoles publiques de New York ont ​​un jour de congé pour marquer le fête de Diwalicélébrée en Inde et au sein de la diaspora indienne mondiale comme la victoire de la lumière sur les ténèbres et marquée par les communautés hindoues, bouddhistes, jaïns et sikhs.

Pour passer les vacances ajouté au calendrier scolaireoù il rejoint d’autres jours de congé pour Roch Hachana, le Nouvel An lunaire, l’Aïd al-Fitr ainsi que les jours fériés fédéraux comme le Jour des anciens combattants, Noël et le Jour du Souvenir, a nécessité des années de pression de la part des communautés sud-asiatiques et indo-caribéennes de New York comme Albert. Mais ça valait le coup.

« C’était ce sentiment de vouloir intégrer notre culture à New York », a-t-il déclaré.

Des fêtes religieuses et culturelles aux commémorations spécifiques à une région en passant par les journées destinées à honorer des personnages et des moments marquants de l’histoire des États-Unis, les calendriers des fêtes dans les 50 États et dans le pays dans son ensemble sont de plus en plus diversifiés, reflet et fenêtre sur les nombreux communautés qui composent l’ensemble américain.

Inclure les journées spéciales d’une culture ou d’une communauté plus petite comme quelque chose à reconnaître dans la culture générale plus large est un acte d’unité, explique Lauren Strauss, professeur d’histoire juive moderne à l’Université américaine.

« En faisant cela dans un contexte américain et en incluant une fête musulmane pour la fin du Ramadan et en incluant Diwali et en incluant Rosh Hashanah et Yom Kippour, mon Dieu. Vous le dites simplement à voix haute, n’est-ce pas ? Vous dites que ces cultures, ces gens ne sont pas des visiteurs, qu’ils font partie intégrante de cette communauté, qu’elle est multiculturelle et multiethnique », dit-elle.

« Que vous pensiez que c’est bon ou mauvais, cela donne certainement une image différente de ce que signifie être américain et de ce qu’est le calendrier américain. »

Un aperçu des jours marqués comme jours fériés dans certaines régions du pays peut constituer un cours intensif sur ce qui compte dans ces lieux. La Louisiane, qui abrite la Nouvelle-Orléans, prend une journée pour le Mardi Gras. À Hawaï, l’État marque une journée en l’honneur du roi Kamehameha, qui a unifié les îles hawaïennes, ainsi qu’une journée pour devenir un État américain. La Californie et certains autres États célèbrent la Journée César Chavez, du nom du militant des droits civiques et du mouvement syndical. Au Texas et dans le sud-ouest, des célébrations sont prévues vendredi pour marquer le Jour des Morts, le souvenir culturel mexicain des êtres chers décédés.

Le gouvernement fédéral, en plus des 11 jours de congé pour les travailleurs fédéraux, a une multitude de jours qu’il marque comme célébrations nationales, comme la Journée Harriet Tubman en mars et la Journée des Patriotes le 11 septembre.

Cela maintient les entreprises de cartes de vœux sur leurs gardes.

« Célébrer les fêtes et les occasions, grandes ou petites, avec les personnes qui nous sont chères est un fil conducteur vital qui traverse notre expérience humaine commune », a déclaré Kelly Ricker, directrice des produits chez American Greetings, dans un communiqué. parler continuellement aux consommateurs » pour rester au courant des types de cartes que les gens recherchent.

Lorsque Chris Sargiotto a lancé sa société de cartes de vœux Apartment 2 Cards il y a environ 15 ans, les offres de vacances se limitaient à Noël et Hanoukka. Ces dernières années, il a ajouté Kwanzaa et Ramadan, et envisage d’ajouter des cartes Diwali à la liste pour l’année prochaine.

Les jours fériés supplémentaires ont été ajoutés en raison des demandes de ses clients, des magasins de ce pays qui stockent des cartes Appartement 2, reflet d’une demande croissante.

« Ce sont les magasins qui le demandaient parce que leurs clients le demandaient », a-t-il déclaré. « Chaque fois que nous introduisons une de ces cartes spécifiques, elle semble décoller. Je pense donc que ces éléments sont définitivement nécessaires.

Mais les vacances ne sont pas toujours incontestées. Prenez la mi-octobre, lorsque le gouvernement fédéral reconnaît le Columbus Day. Il a été ajouté au calendrier fédéral au 20e siècle grâce aux efforts des Italo-Américains, qui l’ont défendu comme un moyen de revendiquer la place de leur communauté en Amérique.

Dans les décennies qui ont suivi, les communautés autochtones ont fait marche arrière, invoquant l’impact de la colonisation sur leur population et les défis persistants. Cela a conduit à la propagation de la Journée des peuples autochtones célébrée le même jour, qui, bien que non reconnue au niveau fédéral, est reconnue dans les États du pays.

Et parfois, il y a aussi un apprentissage à faire. À Montville, dans le New Jersey, le service de police a publié ce mois-ci un message sur Facebook expliquant à la communauté qu’à l’approche de Diwali, ils seraient plus susceptibles de voir des croix gammées, dont une variante sont d’anciens symboles sacrés dans certaines religions et non déployés comme l’ont fait Hitler et les nazis.

Avec les communautés juive et hindoue de la ville, cette décision a été prise dans le but de prévenir les malentendus, a déclaré le chef Andrew Caggiano, et a reçu une réponse extrêmement positive.

«C’est une excellente occasion», a-t-il déclaré, «de sensibiliser les gens aux autres cultures qui existent dans notre communauté et qui en font actuellement partie.»