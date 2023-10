Le président Biden s’est adressé à la nation jeudi soir au sujet de la guerre en cours entre Israël et le Hamas. Le président a fait valoir que fournir une aide financière et humanitaire à Israël est essentiel au maintien de la sécurité nationale.

Il prévoit de faire « une demande budgétaire urgente » auprès du Congrès pour apporter un soutien à Israël et à l’Ukraine. Il a mis en garde les Américains contre les dangers de la haine et a exprimé sa tristesse face à la perte « déchirante » de vies innocentes.

La transcription du discours du bureau ovale de Biden est disponible via la Maison Blanche site web.

Citations clés du discours de Biden jeudi soir

1. « Nous sommes aux côtés d’Israël »

« Donc, en ce moment, nous devons être très clairs : nous sommes aux côtés d’Israël. Nous sommes aux côtés d’Israël. Et nous veillerons à ce qu’Israël dispose de ce dont il a besoin pour prendre soin de ses citoyens, se défendre et répondre à cette attaque.

« Rien ne justifie le terrorisme. Il n’y a aucune excuse.

2. « Une demande budgétaire urgente »

« Le leadership américain est ce qui unit le monde. Les alliances américaines sont ce qui assure notre sécurité en Amérique. Les valeurs américaines sont ce qui fait de nous une nation partenaire avec laquelle vous souhaitez travailler », a déclaré Biden, ajoutant : « Mettre tout cela en danger – nous nous éloignons de l’Ukraine, nous tournons le dos à Israël – cela n’en vaut tout simplement pas la peine.

« C’est pourquoi je vais envoyer demain au Congrès une demande budgétaire urgente pour financer les besoins de sécurité nationale de l’Amérique – le soutien de nos partenaires essentiels, notamment Israël et l’Ukraine. C’est un investissement intelligent qui rapportera des dividendes pour la sécurité américaine pendant des générations.»

3. « Notre réponse serait rapide, décisive et écrasante »

« Je viens de raccrocher avec le troisième appel avec le Premier ministre Netanyahu. Et je lui ai dit que si les États-Unis vivaient ce que vit Israël, notre réponse serait rapide, décisive et écrasante », a déclaré le président Biden.

« Mon équipe est en communication quasi constante avec nos partenaires israéliens et ceux de toute la région et du monde depuis le début de cette crise.

« Nous augmentons notre aide militaire supplémentaire, notamment en munitions et en intercepteurs, pour reconstituer le Dôme de Fer. Nous allons faire en sorte qu’Israël ne manque pas de ces atouts essentiels pour défendre ses villes et ses citoyens.»

4. « Pas de priorité plus élevée que la sécurité des Américains »

« J’ai demandé à mon équipe de partager des renseignements et de déployer des experts supplémentaires provenant de tout le gouvernement des États-Unis pour consulter et conseiller les homologues israéliens sur les efforts de récupération des otages, car en tant que président, je n’ai pas de priorité plus élevée que la sécurité des Américains retenus en otages aux alentours. le monde », a déclaré le président dans son discours.

5. « Il n’y a pas de place pour la haine en Amérique »

« C’est le moment pour les États-Unis de se rassembler et de pleurer ceux qui pleurent », a déclaré Biden.

« Soyons très clairs : il n’y a pas de place pour la haine en Amérique – ni contre les Juifs, ni contre les musulmans, ni contre qui que ce soit. Nous rejetons – nous rejetons – ce que nous rejetons, c’est le terrorisme. Nous condamnons le mal aveugle, comme nous l’avons toujours fait.

« C’est ce que représente l’Amérique. »