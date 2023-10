Nous sommes aux côtés d’Israël | Actualités, sports, emplois – FORT MYERS

Aujourd’hui, en Floride, les drapeaux flottent en berne au Capitole de l’État en l’honneur des victimes de l’attaque terroriste contre Israël. Parmi ces victimes figurent plus de 1 200 Israéliens après une invasion terroriste du Hamas qui a également entraîné le meurtre d’au moins 14 Américains et la prise de plus de 150 otages israéliens et d’autres citoyens internationaux, dont des Américains.

Jusqu’au coucher du soleil, notre Capitole reste éclairé par les lumières bleues et blanches du drapeau israélien.

Et aujourd’hui, demain et à travers le combat qui a suivi l’odieuse attaque des militants du Hamas contre l’État d’Israël et le peuple juif, nous sommes aux côtés d’Israël après que sa nation a été témoin de la dépravation la plus indescriptible du terrorisme, du massacre de bébés dans leur pays. maisons à la prise d’otages aussi jeunes que neuf mois et aussi âgés qu’un survivant de l’Holocauste âgé de 85 ans. Des terroristes ont attaqué un festival de la paix, tuant plus de 260 participants alors qu’ils fuyaient pour sauver leur vie, et kidnappant des dizaines de jeunes femmes, pour la plupart.

Nous sommes aux côtés d’Israël, non pas parce que nous ne comprenons pas que parmi les vies innocentes perdues se trouvent des Israéliens et que, dans les représailles d’Israël, il y a également des victimes palestiniennes.

Non pas parce que nous ne comprenons pas que la guerre et toutes ses répercussions entraîneront davantage de souffrances.

Mais parce qu’Israël a le droit d’exister.

Peu importe la croyance de ceux qui espèrent la jeter à la mer et éliminer son peuple.

Peu importe la croyance des extrémistes qui écrivent des politiques politiques avec du sang.

Peu importe le pablum de justification adopté par ceux qui ne comprennent pas l’histoire de notre alliée et ceux qui s’opposent à elle.

En ordonnant la mise en berne des drapeaux, le gouverneur Ron DeSantis a appelé les attaques « une attaque directe contre le peuple d’Israël et la communauté juive. Nous renforçons notre engagement envers Israël et notre lutte contre les sentiments anti-israéliens. La Floride se tient aux côtés de l’État d’Israël et des citoyens israéliens.

Après l’attaque lancée contre la fête juive de Sim’hat Torah, le président Joe Biden a bien résumé la position de notre pays :

«C’est du terrorisme.

« Mais malheureusement, pour le peuple juif, ce n’est pas nouveau.

« Cette attaque a fait remonter à la surface des souvenirs douloureux et les cicatrices laissées par des millénaires d’antisémitisme et de génocide du peuple juif.

« Donc, en ce moment, nous devons être très clairs : nous sommes aux côtés d’Israël. Nous sommes aux côtés d’Israël. Et nous veillerons à ce qu’Israël dispose de ce dont il a besoin pour prendre soin de ses citoyens, se défendre et répondre à cette attaque.

« Rien ne justifie le terrorisme. Il n’y a aucune excuse.

« Le Hamas ne défend pas le droit du peuple palestinien à la dignité et à l’autodétermination. Son objectif déclaré est l’anéantissement de l’État d’Israël et le meurtre du peuple juif. »

Et la position de notre pays :

« Aujourd’hui, les Américains de tout le pays prient pour toutes ces familles qui ont été déchirées. Beaucoup d’entre nous savent ce que l’on ressent. Cela laisse un trou noir dans votre poitrine lorsque vous perdez votre famille, vous avez le sentiment d’être aspiré. La colère, la douleur, le sentiment de désespoir.

« C’est ce qu’ils entendent par »tragédie humaine » – une atrocité d’une ampleur épouvantable.

« Mais nous allons… continuer à rester unis, à soutenir le peuple d’Israël qui subit des pertes indescriptibles et à nous opposer à la haine et à la violence du terrorisme. »

Et enfin:

« C’est le moment pour les États-Unis de se rassembler et de pleurer ceux qui pleurent.

« Soyons très clairs : il n’y a pas de place pour la haine en Amérique – ni contre les Juifs, ni contre les musulmans, ni contre qui que ce soit. Nous rejetons – nous rejetons – ce que nous rejetons, c’est le terrorisme. Nous condamnons le mal aveugle, comme nous l’avons toujours fait.

« C’est ce que représente l’Amérique. »

C’est ce que représente l’Amérique.

