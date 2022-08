Nous sommes allés sur un saccage Lanternfly-Killing. Ils sont toujours là.

Depuis que les lanternes, originaires de certaines régions d’Asie, sont arrivées aux États-Unis en 2011 – dans une cargaison de pierres, selon les scientifiques – des infestations ont été documentées dans 12 États, notamment en Pennsylvanie et au New Jersey, à Long Island et dans la vallée de l’Hudson. et l’ouest de New York. Les observations de lanternes individuelles, suivies par le projet de lutte antiparasitaire intégrée de l’État de New York, s’étendent plus loin. La propagation amène les insectes à portée des vergers du nord de l’État et des vignobles de Finger Lakes – que les lanternes adultes peuvent endommager en se nourrissant de feuilles et de tiges.

Tout cela soulève la question suivante : est-ce que le piratage citoyen est vraiment la voie à suivre ?

Marielle Anzelone, écologiste urbaine à New York, affirme que la question fait partie d’une plus grande énigme sur les rôles des individus et des gouvernements dans la résolution de problèmes environnementaux tentaculaires et difficiles à résoudre.

Tout comme demander aux individus de recycler et de conduire moins n’élimine pas la nécessité d’une action gouvernementale nationale et mondiale pour faire face à la crise climatique et protéger les écosystèmes, a-t-elle déclaré, les chasseurs d’insectes indépendants ne peuvent pas inverser seuls la marée des lanternes. Dans un monde idéal, les agences étatiques feraient davantage pour lutter contre les espèces envahissantes.

Pourtant, ces agences ont tendance à manquer de personnel et de ressources, et chaque petit effort compte.