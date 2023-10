Cristiano Ronaldo est actuellement l’un des athlètes les mieux payés au monde, gagnant plus de 200 millions de dollars par saison, mais cela n’a pas toujours été le cas. En fait, Il fut un temps où il allait dans un McDonald’s de Lisbonne chercher des restes de hamburgers. comme il n’avait pas d’argent pour manger, c’est ce qu’a avoué Fábio Paím, qui était son colocataire à l’époque.

Dans une interview accordée au média britannique ‘The Sun’, Fábio Paím a pris le temps de se souvenir et de raconter plusieurs des choses moins bonnes qu’il a vécues avec « CR7 ». quand tous deux faisaient partie de l’académie du Sporting Lisbonne.

« La nuit Nous sommes allés chez McDonald’s récupérer les hamburgers dont personne ne voulait plus et qui n’étaient pas bons à vendre. Nous y étions tous les soirs pour ça. Le Sporting CP le savait, mais ce n’était pas comme aujourd’hui et ils nous ont permis de partir », a déclaré le Portugais.

Cristiano Ronaldo a traversé des moments difficiles avant de signer à Manchester United. Crédit : Alex Livesey | Getty Images

De même, il a avoué qu’ils se connaissaient depuis qu’ils étaient enfants et qu’ils avaient vécu plusieurs aventures, même en dehors du Portugal. « Nous étions amis, je ne peux pas dire meilleurs amis, mais oui. J’ai passé quelques vacances avec lui, dont une au Brésil. Je l’ai rencontré quand il avait 8 ans« , il a dit.

Le succès de l’attaquant portugais a toujours été attribué, au-delà de son talent, au travail acharné qu’il accomplit et à la discipline dont il fait preuve pour rester en forme, même lorsque ses coéquipiers pratiquent d’autres activités.

« Je me souviens toujours de Cristiano comme d’un grand travailleur, très engagé et comme quelqu’un qui voulait être le meilleur. Il était toujours contrarié quand il perdait. Donc il ne savait même pas qu’il allait être là où il est maintenant. Je savais alors que j’allais devenir quelqu’un de footballeur, un bon joueur, mais pas que j’atteindrais le niveau que j’ai actuellement.« , a-t-il commenté.

Mais les éloges n’ont pas toujours été réservés à Cristiano Ronaldo, et en 2003, lorsqu’il a été signé par Manchester United, il a même avoué que Paím était un meilleur footballeur. « Tu penses que je vais bien ? Attendez de voir Fábio », dit-il cet été-là.

À ce moment-là, tout semblait indiquer que l’actuel capitaine de l’équipe du Portugal avait raison puisque ce jeune homme avait tout pour être un joueur hors du commun, comme son ami.

Malheureusement pour Fábio, les choses ne se sont pas déroulées comme le prétendait « CR7 » et sa carrière a fini par se diluer au fil des années.

