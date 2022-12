Nous sommes allés au «PIRE marché de Noël en Grande-Bretagne» et c’est une arnaque totale – cela coûte 20 £ pour un hot-dog et une pinte

Les GENS ont critiqué l’un des marchés de Noël britanniques comme une arnaque complète.

Avec le prix d’un hot-dog et d’une pinte en moyenne à 20 £, les amateurs de marché à Manchester ont qualifié l’événement de “trop ​​cher”.

Le marché de Noël de Manchester a été claqué Crédit : STEVE ALLEN

Heather et Gunther Veihl ont déclaré que le marché de Noël ne devrait pas être “si cher” Crédit : STEVE ALLEN

L’un des plus grands du pays, les visiteurs ont de grands espoirs Crédit : STEVE ALLEN

L’un des plus grands du pays, les visiteurs avaient de grands espoirs – mais certains ont dit qu’ils devaient “améliorer leur jeu” et baisser leurs prix.

Heather Veihl, 62 ans, était au marché avec son mari Gunther, 70 ans, originaire d’Allemagne.

Elle a déclaré à The Sun Online : “Je ne pense pas qu’ils devraient être si chers, mon mari est allemand et la différence entre les marchés ici et là-bas est le jour et la nuit.

“En Allemagne, tout tourne autour des festivités et ici, tout tourne autour des prix.”

John Coffey, 61 ans, venait de finir de manger une Bratwurst allemande à 7 £ lorsqu’il a affirmé que vous pouviez acheter un paquet entier chez Costco pour ce prix.

“J’ai remarqué que les prix ont augmenté par rapport à l’année dernière”, a-t-il déclaré.

“La Bratwurst était bonne mais elle ne valait pas 7 £ – j’aurais pu en avoir un paquet entier pour la moitié de cela à Costco.

“Un de mes amis a dépensé 20 £ pour un hot-dog et une pinte hier.

« Je viens ici une fois par an si je peux l’aider. C’est une joie forcée et c’est une question de consommation, ‘ne soyez pas misérables venez aux marchés de Noël’ – si je reviens 50 £ de moins, j’ai de la chance.

Le marché de Manchester s’étend dans toute la ville et abrite la plus grande patinoire extérieure – qui vous coûtera 17 £ pour 45 minutes.

Sue Collins, 64 ans, a déclaré qu’elle n’était pas impressionnée par ce que Manchester avait à offrir.

Elle a déclaré: «J’ai tendance à venir aux marchés de Noël une fois par an et Manchester était agréable car il y avait tous les points de vente de nourriture au même endroit, maintenant c’est trop étendu et cher.

“Je suis récemment revenu de Pologne et les marchés de Noël là-bas étaient fantastiques – je ne décrirai pas celui de Manchester comme fantastique.”

PLAISANCE DE NEIGE

George Rothwell, 28 ans, a déclaré que les “marchés mal aménagés” ne devraient pas facturer autant.

“Compte tenu de la mauvaise organisation de ces marchés, je suis surpris qu’ils facturent les prix qu’ils pratiquent”, a-t-il ajouté.

“C’est une arnaque et je pense que les marchés de Birmingham sont meilleurs, c’est vraiment dommage car la ville a beaucoup à faire, mais ils doivent baisser leurs prix et améliorer leur jeu.”

Alors que beaucoup ont du mal à s’offrir des divertissements festifs cette année en raison de la crise du coût de la vie, de plus en plus de gens évitent les marchés de Noël.

Aryan Frahmand, 37 ans, passait devant et a déclaré: “J’éviterai à tout prix les marchés de Noël de Manchester, ils sont tout simplement trop chers.

“Je n’achèterai rien là-bas, surtout avec la crise économique actuelle à laquelle nous sommes tous confrontés et l’augmentation du coût de la vie – je n’irais pas là-bas.”

Winter Wonderland à Londres a récemment été critiqué pour avoir facturé 7 £ pour une pomme de terre et 8 £ pour de la barbe à papa.

De nombreux clients ne voulaient plus retourner à Hyde Park après que les hausses de prix aient vu des hot-dogs coûter 10,50 £ et des fish and chips en vente pour 14 £.

Et une femme a fustigé le marché festif après avoir dépensé 27 £ pour aller sur la grande roue.