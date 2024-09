Nous sommes allés à un gala pour les films produits par l’IA. Voici ce que nous avons vu

Le vice-président de la Commission du film de San Francisco, Jack Song, a déjà assisté à de nombreuses premières de films hollywoodiens, mais c’était une première : un gala dirigé par des passionnés de technologie qui projetait des courts métrages créés avec l’intelligence artificielle.

Song, vêtu d’un blazer noir et d’une chemise verte, se tenait à l’arrière de la salle tandis qu’il regardait les réactions du public se multiplier sous les applaudissements dans les bureaux de San Francisco d’Andreessen Horowitz, une importante société de capital-risque qui a investi dans des startups, notamment OpenAI, le créateur de ChatGPT. Dans un espace événementiel utilisé pour des activités telles que des enregistrements de podcasts et du réseautage, de nouveaux films ont été projetés sur de grands écrans devant un public majoritairement assis de plus de 100 personnes.

Tout d’abord, il y avait un clip vidéo de musique pop indie pour une chanson intitulée «Arriver à toi, » de l’artiste Caleb Hurst. Réalisée par le cinéaste Dylan Varella, la vidéo montre Hurst courant dans une rue résidentielle tandis que lui et son environnement basculent entre une variété de mondes colorés générés par l’IA. À la fin, Hurst fait ses adieux à une version animée de lui-même, qui s’envole et se transforme en un soleil de dessin animé.

Le public a applaudi.

« L’histoire est toujours basée sur un élément humain, mais ils ont exploité tous les outils d’IA existants pour améliorer cette expérience visuelle », a déclaré Song, un responsable marketing d’une start-up devenu producteur de films, lors d’un entretien téléphonique après l’événement. « C’est ça, la réalisation de films et la narration. Il s’agit d’offrir une expérience au public… et cela suscite encore plus de réflexions. »

« Get to You » était l’un des rares films générés par l’IA projetés ce mois-ci lors d’un événement appelé Project Odyssey AI Film Gala, un rassemblement d’environ quatre heures – en partie avant-première de film, en partie conférence de startups technologiques – destiné à présenter les innovations dans la réalisation cinématographique utilisant des modèles d’IA.

À certains égards, l’événement avait les allures d’un festival de courts métrages classique. Il y avait des prix et des récompenses, ainsi que des amuse-gueules, des poke boxes et du vin. Mais à d’autres égards révélateurs, il s’agissait clairement d’un produit de l’incursion de la Silicon Valley sur le territoire d’Hollywood, puisqu’il avait été organisé par Civitai, une entreprise qui fournit une plateforme permettant aux gens de découvrir et de partager des œuvres et des outils générés par l’IA.

Il n’y avait pas d’attaché de presse pour protéger les acteurs de premier plan et il n’y avait pas de tapis rouge. Le code vestimentaire était initialement annoncé comme semi-formel, mais, conformément à la tenue décontractée des startups, il a ensuite été révisé en « tenue décontractée mais n’hésitez pas à vous habiller correctement ! »

À Hollywood, certains créateurs considèrent l’intelligence artificielle comme un méchant, une technologie qui va supprimer des emplois et menacer considérablement leurs moyens de subsistance. Ces inquiétudes ont atteint leur paroxysme lors de la double grève de l’année dernière à Hollywood, menée par des scénaristes et des acteurs. Mais à San Francisco, où se trouvent de nombreuses entreprises d’intelligence artificielle qui ont levé des milliards de dollars, l’enthousiasme est plus vif, même si les passionnés de technologie n’ont pas édulcoré ses effets.

Coco Nitta, directeur général du studio de cinéma iKHOR Labs, l’un des sponsors de l’événement, a commencé son discours en posant la question rhétorique que de nombreux travailleurs de l’industrie du divertissement se posent : « L’IA va-t-elle me prendre mon travail ? »

Les cinéphiles ont également remis en question la valeur artistique des films générés par l’IA. Le réalisateur oscarisé Guillermo del Toro a récemment plaisanté que la technologie a seulement démontré qu’elle pouvait créer des « économiseurs d’écran semi-convaincants ».

Matty Shimura, vice-président des partenariats de Civitai, qui dirige les initiatives cinématographiques et télévisuelles axées sur l’IA, a semblé aborder ce choc culturel dans son discours d’ouverture prononcé devant les participants lors du gala du 13 septembre.

« Cela a commencé comme un rêve il y a huit mois, lorsque je suis arrivé à Civitai et… nous nous sommes lancés dans ce voyage pour savoir comment nous pouvons légitimer la réalisation de films d’IA », a déclaré Shimura.

Pour le concours de films Project Odyssey, des créateurs du monde entier ont créé des films d’une durée de quatre minutes ou moins, utilisant l’IA. Les gagnants pouvaient gagner de l’argent, ainsi que des crédits ou des abonnements à des outils d’IA.

L’objectif était d’encourager les créateurs à essayer l’IA et de voir jusqu’où leur imagination pouvait les mener. L’enthousiasme était au rendez-vous, avec plus de 1 300 candidatures.

« L’utilisation d’outils de réalisation de films basés sur l’IA est stigmatisée, en particulier dans les communautés créatives traditionnelles, mais nous essayons d’être transparents sur la manière dont ces outils sont utilisés », a déclaré Shimura dans une interview. « Les personnes qui sont actuellement les plus réticentes à cette technologie sont aussi celles qui sauront le mieux l’utiliser. »

Les courts métrages ont montré comment l’IA pouvait être utilisée dans différents genres, notamment westerns et drames narratifs.

Selon Nitta, les outils d’IA comme ceux que son entreprise développe pourraient rationaliser les processus d’animation, ce qui pourrait prévenir l’épuisement professionnel des travailleurs. Par exemple, son entreprise a travaillé avec le groupe de musique ROHKI pour créer un Vidéo de 12 minutes présenté au gala.

Les réalisateurs ont utilisé des outils d’intelligence artificielle d’iKHOR Labs pour transformer des performances live-action en versions animées stylisées des personnages de ROHKI, a déclaré Nitta. Le projet a été réalisé par six personnes en un mois et demi environ. Sans la technologie, a déclaré Nitta, cela aurait pu prendre six mois à un an.

Les dirigeants du secteur technologique citent de telles créations comme une preuve de la manière dont l’IA pourrait permettre aux artistes de rêver avec audace et de partager de nouvelles histoires de manière unique.

« Cette technologie va en quelque sorte démocratiser les choses », a déclaré Nitta. « Les réalisateurs indépendants qui ont des idées brillantes en tête auront la possibilité de montrer leurs histoires au monde entier. »

Varella, le réalisateur de 30 ans basé à Austin à l’origine de la vidéo « Get to You », a déclaré qu’il était d’abord sceptique, craignant que les outils d’IA puissent « déprécier » l’art et que cela puisse être perçu comme une perte de temps pour les artistes des effets visuels.

Mais Varella était également curieux et a donc participé au concours. Le processus s’est avéré plus compliqué, techniquement plus exigeant et créatif que ce que Varella avait initialement prévu, a-t-il déclaré.

« À la fin, j’avais l’impression d’avoir appris un nouveau rôle », a déclaré Varella au Times. « Cela exigeait de prendre des décisions créatives à chaque étape, d’une manière à laquelle je ne m’attendais pas. C’était comme une nouvelle forme d’art. »

Varella a néanmoins déclaré qu’il craignait qu’à l’avenir, à mesure que l’IA progresse rapidement, quelqu’un puisse faire en une journée ce qui lui prenait environ 300 heures.

« J’ai un peu peur de la direction que cela prend, et je ne suis pas très enthousiaste à l’idée que cela devienne plus facile à faire », a déclaré Varella.

D’autres concours de films sur l’IA sont prévus. Un deuxième concours Project Odyssey est prévu plus tard cette année. En octobre, AWS Startups d’Amazon et FBRC.ai, basé à Los Angeles, organiseront un concours de films intitulé la Coupe Culver.

Plusieurs intervenants du projet Odyssey ont reconnu que la technologie présentait encore quelques lacunes. Mais ses capacités s’améliorent.

« J’aime adopter la théorie du taureau dans le magasin de porcelaine, qui consiste à utiliser des outils pour les plier à votre volonté », a déclaré Katya Alexander, présidente de Pillars Studio, lors d’un des panels. « Ils ne fonctionnent pas encore exactement comme vous le souhaiteriez. »

Mais Jason Zada, fondateur du studio d’IA Secret Level, espère qu’un jour les gens parleront moins des outils d’IA impliqués dans la réalisation des films et davantage des films eux-mêmes.

« Je déteste [it when] « La question qui se pose juste après avoir montré quelque chose est : « Quels outils avez-vous utilisés ? » », a déclaré Zada ​​lors d’un panel. « Qui s’en soucie ? Vous savez, est-ce que ça vous a plu ? C’était bien ? »