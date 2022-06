“Nous sommes allés à Londres, Rome et Lisbonne”

Ma femme et moi aimons voyager. Depuis cinq ans que nous sommes ensemble, nous avons créé de nombreux souvenirs inoubliables lors de nos voyages à l’étranger. Mais en juillet 2021, nous avons fait une croisière dans les îles grecques pour le 49e anniversaire de ma femme qui a vraiment changé nos vies. Alors que nous étions assis dans notre cabine avec vue sur l’océan, nous avons parlé de la façon dont nous passerions nos années de nid vide. Nos cinq enfants avaient tous quitté la maison.

Lors d’une croisière dans les îles grecques, Kimanzi Constable a décidé de vendre ses biens et de parcourir le monde en tant que nomades numériques. Photo : Constable Kimanzi

C’était incroyable de voyager à nouveau après l’assouplissement des fermetures de Covid-19. Nous avons donc franchi le pas et vendu nos affaires pour voyager à temps plein en tant que nomades numériques.

Comment nous avons déménagé à l’étranger et sommes devenus des nomades numériques

Plusieurs facteurs ont influencé notre décision. Tout d’abord, ma femme et moi dirigeons un cabinet de conseil et programme d’éducation en ligne qui enseigne aux entrepreneurs comment se démarquer et se commercialiser. Notre travail ne nous oblige pas à être à un endroit précis. Nous étions également frustrés par les circonstances d’être des personnes de couleur aux États-Unis. Nous avons fréquemment été confrontés au racisme dans la section des commentaires chaque fois que nous publiions des articles et des vidéos en ligne. Des gens nous ont même carrément dit qu’ils ne feraient pas affaire avec nous parce que je suis afro-américain et que ma femme est portoricaine.

La gestion d’une entreprise en ligne permet à Kimanzi et à sa femme de travailler de n’importe où, comme ce toit à Lisbonne, au Portugal. Photo : Constable Kimanzi

Mais après avoir regardé des chaînes YouTube comme Notre riche parcourslire des blogs comme Nomade Mat et écouter des podcasts comme Podcast de Chris le pigiste, nous avons réalisé que nous pouvions économiser de l’argent à l’étranger. Chaînes YouTube comme Passeport lourd nous a également montré qu’il pourrait y avoir moins d’expériences de racisme dans d’autres pays. Ainsi, après la croisière, nous avons vendu notre voiture et nos effets personnels, à l’exception de quelques objets spéciaux que nous gardons dans une unité de stockage. Nous avons également vendu notre maison de cinq chambres, quatre salles de bains et 3 100 pieds carrés à Lakewood Ranch, en Floride, pour 810 000 $, et notre résidence secondaire à Bushnell pour 265 000 $. Nous avons utilisé les bénéfices pour rembourser la dette et investir dans nos fonds de retraite et d’urgence. Une partie de cet argent a également aidé à payer nos six premiers mois de voyage, y compris nos Airbnbs et nos vols.

Le premier arrêt de Kimanzi et de sa femme en tant que voyageurs à plein temps était Porto Rico, où ils se sont connectés avec l’héritage de sa femme. Photo : Constable Kimanzi

En octobre 2021, nous avons finalement atterri à Porto Rico, où nous avons pu nous connecter avec l’héritage de ma femme. Depuis ce voyage, nous avons vécu dans des endroits comme Londres, Rome, Lisbonne et Nice.

Comment nous gagnons, économisons et dépensons de l’argent

En plus de notre activité en ligne, qui génère en moyenne 19 000 $ de revenus mensuels, mon travail d’écriture indépendant rapporte environ 1 000 $ par mois. Lorsque nous avons commencé à voyager, nous nous sommes engagés à ne pas dépenser plus que lorsque nous l’avons fait en Floride. Nos dépenses mensuelles moyennes à l’époque étaient de : Hypothèque (sur deux maisons): 5 686 $

5 686 $ Frais d’entretien et d’assurance (sur deux maisons): 2 385 $

2 385 $ Utilitaires et téléphone : 621 $

621 $ Paiements de voiture et essence : 2 058 $

2 058 $ Assurance voiture: 275 $

275 $ Assurance santé : 548 $

548 $ Alimentation (épicerie et restauration) : 2 500 $

2 500 $ Abonnements fitness : 438 $

438 $ Services de streaming : 65 $

65 $ Dette de carte de crédit: 525 $ Total: 15 101 $ Notre objectif était de vivre une vie confortable et amusante tout en économisant de l’argent. Maintenant, nous avons réduit notre budget mensuel de plus de 50 %, et nous nous donnons un maximum de 8 000 $ par mois pour financer nos vies de nomades numériques. Jusqu’à présent, nos dépenses mensuelles se sont élevées en moyenne à 7 886 $. Nous plaçons chaque achat que nous pouvons sur nos cartes de crédit pour accumuler des points et des miles, puis les échanger contre des vols gratuits.

Kimanzi place la plupart de ses achats sur des cartes de crédit pour gagner des points pour les vols. Photo : Constable Kimanzi

Nous avons passé le mois de février de cette année à Lisbonne, au Portugal. Voici une ventilation de nos dépenses mensuelles là-bas : Location (Airbnbs): 2 683 $

2 683 $ Vols: 1 498 $

1 498 $ Transport: 131 $

131 $ Nourriture (épicerie, restaurants): 2 137 $

2 137 $ Services de streaming : 65 $

65 $ Téléphoner: 121 $

121 $ Assurance auto (voiture de notre fille): 195 $

195 $ Petite unité de stockage aux États-Unis : 95 $

: 95 $ Thérapie : 780 $

: 780 $ Divertissement: 81 $ Total: 7 786 $

Comment nous choisissons nos destinations nomades numériques

Nous choisissons nos destinations en fonction de la météo saisonnière, du coût de la vie et du fait que le pays figure sur l’une de nos listes de seaux.

L’une des destinations que Kimanzi et sa femme ont choisies était Nice, en France, où ils se sont rendus plus tôt cette année en mars. Photo : Constable Kimanzi

Nous restons dans Airbnbs plutôt que dans des hôtels parce que nous voulons des endroits avec une grande cuisine, une laveuse et une sécheuse, une belle vue et un espace dédié pour travailler. Les hôtels ne peuvent tout simplement pas offrir tout cela. Nous passons entre un et trois mois dans chaque endroit. Pour certaines personnes, cela peut sembler fatigant d’avoir un style de vie aussi éphémère, mais nous adorons ça.

Nous structurons notre emploi du temps pour équilibrer travail et plaisir

Le travail occupe une grande partie de notre temps pendant la semaine. Nous sommes sur nos ordinateurs et nos téléphones du lundi au vendredi, généralement de 8h00 à 16h00 environ. Je suis le chef de la famille, donc nous mangeons à la maison en semaine. Les week-ends, c’est quand on s’amuse vraiment. Nous dormons le samedi matin et je réveille ma femme avec du café et un petit-déjeuner fait maison. Ensuite, nous avons une liste d’attractions que nous voulons visiter à partir des vidéos YouTube que nous avons regardées. Nous explorons chaque pays dans lequel nous voyageons, nous délectons des spécialités locales et marchons beaucoup. Notre ville préférée jusqu’à présent a été Rome. La cuisine italienne y est imbattable.

Rome a été l’étape préférée du couple jusqu’à présent. Photo : Constable Kimanzi

Nous aimons pouvoir marcher de notre Airbnb près du Vatican au centre de Rome en 25 minutes environ. Nous pourrions partir et nous laisser tenter par une pizza ou une glace en un rien de temps. La promenade dans la ville et le retour à notre Airbnb nous aident à brûler une bonne quantité de calories.

Voyager à temps plein, c’est la liberté pour nous

Nous sommes des nomades numériques depuis maintenant sept mois et nous ne regrettons pas notre décision de tout vendre et de voyager à plein temps. Nous sommes actuellement à Medellin, en Colombie.

Kimanzi et sa femme restent en contact avec leurs cinq enfants via FaceTime, Zoom et des voyages de retour aux États-Unis Photo : Constable Kimanzi