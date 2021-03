Les manifestants participent à un rassemblement «Aimez nos communautés: bâtissez le pouvoir collectif» le 13 mars 2021, devant le Japanese American National Museum de Little Tokyo, Los Angeles, pour sensibiliser à la violence anti-asiatique. | Ringo Chiu / AFP via Getty Images

Cathy Park Hong sur le désapprentissage du racisme intériorisé et la résurgence de l’activisme asiatique américain.

Sentiments mineurs: un calcul américain d’origine asiatique est exactement ce que son sous-titre suggère. Tissant ensemble des récits personnels et l’histoire politique, c’est un examen éclairant du statut subordonné des Asiatiques dans la société américaine.

Mais son titre est une autre histoire. En approchant du livre, les sentiments que j’ai ressentis étaient une grande peur et une grande appréhension. Non pas parce que je ne m’attendais pas à l’aimer – les critiques des critiques et des amis ont été excellentes – mais parce que j’avais peur que l’analyse sans faille de Hong révèle une vérité inconfortable sur moi-même.

En tant qu’Américain d’Asie de l’Est avec une éducation universitaire de la classe moyenne supérieure, je craignais que Sentiments mineurs confirmerait ce que j’ai toujours craint en privé: que, comme un arbre dont les racines tournent autour des rochers et des intrusions dans le sol, j’ai tordu mon identité pour correspondre aux attentes des Blancs à l’égard des femmes asiatiques. Ce racisme n’est pas seulement une réalité structurelle à laquelle je participe, mais le fondement sur lequel j’ai construit mes propres ambitions, désirs et relations interpersonnelles.

Sentiments mineurs m’a forcé à m’asseoir avec ces angoisses, mais d’une manière à la fois cathartique et éclairante. Hong confronte de front le fonctionnement du racisme intériorisé pour de nombreux Asiatiques et décrit explicitement le «vague statut purgatorial» des Asiatiques en tant que victimes et auteurs de la hiérarchie raciale américaine. «La haine de soi raciale consiste à vous voir comme les Blancs vous voient, ce qui fait de vous votre pire ennemi», écrit Hong dans un essai. «Vous détestez qu’il y ait autant d’Asiatiques dans la pièce. «Qui a laissé entrer tous les Asiatiques? vous déclamez dans votre tête.

Sa prose est brûlante mais empathique, et depuis la lecture Sentiments mineurs Je me suis retrouvé à revenir encore et encore au livre pour contextualiser mes expériences vécues. D’une part, Hong insiste sur l’impossibilité de résumer les expériences des Américains d’origine asiatique en un seul paquet bien rangé; Les Asiatiques ne sont pas un monolithe, après tout, et le terme «Américain d’origine asiatique» englobe à lui seul plus de 30 groupes ethniques différents. De l’autre, elle est prompte à extraire les fils communs de l’exclusion, de l’altérité et des feux de gaz racistes qui jettent une ombre sur la plupart des Asiatiques vivant en Amérique.

Alors que la violence contre les Américains d’origine asiatique a attiré l’attention nationale ces derniers mois, j’ai parlé avec Hong pour comprendre la longue histoire du racisme anti-asiatique qui précède cette dernière vague d’attaques, et comment la normalisation du traumatisme racial des personnes asiatiques a des conséquences toxiques pour tous les Américains. Une transcription de notre conversation, légèrement modifiée pour plus de longueur et de clarté, suit.

Alexa Lee

Pourriez-vous expliquer ce que signifie éprouver des «sentiments mineurs»?

Cathy Park Hong

Les sentiments mineurs ne sont pas exclusifs aux Américains d’origine asiatique. Quiconque est marginalisé peut ressentir cela, là où, fondamentalement, votre perception de la réalité est toujours niée par la culture dominante. Dans le cas de l’Amérique, ce sont généralement des gens de couleur.

Mais pour moi, c’est très particulier de grandir asiatique en Amérique, où j’ai ressenti une gamme d’aspects qui ne m’étaient pas reflétés par la société dans son ensemble. J’utilise un exemple amusant de ceci dans le livre: quand j’étais enfant, ma mère m’a donné un t-shirt Playboy à porter. Il y avait juste l’icône du lapin, et elle ne savait pas ce que cela signifiait. Elle me l’a juste donné parce qu’elle pensait que c’était une chemise pour enfant. Je ne sais pas pourquoi nous l’avons eu.

J’ai donc porté le t-shirt à l’école et je me souviens que j’étais debout à la récréation alors qu’un enfant plus âgé s’approcha de moi et me demanda si je savais ce que signifiait ma chemise. Et j’ai dit non. Et elle a juste ri et est revenue en courant. Et je pouvais la voir se blottir contre ses amis et me pointer du doigt. Et c’est un exemple de sentiments mineurs – ce sentiment d’être ciblé et honteux, mais ne pas savoir pourquoi et ne pas vous être expliqué.

Alexa Lee

Votre livre insiste fréquemment sur le fait que le traumatisme racial peut être une expérience ordinaire et quotidienne, ce qui peut rendre difficile pour certaines personnes d’identifier leurs sentiments mineurs alors même qu’elles sont victimes de racisme. Selon vous, quelle est la plus grande idée fausse des gens concernant le concept de sentiments mineurs?

Cathy Park Hong

Les sentiments mineurs sont un terme flexible que j’ai inventé pour mieux comprendre ma propre conscience intérieure. Je ne veux pas limiter la définition de ce que sont les sentiments mineurs, mais je dirais qu’une idée fausse est que c’est l’équivalent d’une microagression. Cela peut être une micro-agression où vous percevez une insulte raciale et la personne la nie, mais des sentiments mineurs peuvent être énormes.

Mes parents, par exemple, ont vécu la guerre de Corée, où 20% de la péninsule sont morts. Mais ensuite, vous venez dans ce pays et personne ne s’en souvient. Personne ne s’en soucie. Personne n’en a aucune compréhension. C’est la même idée de votre réalité ou de votre histoire qui n’est tout simplement pas reconnue.

Alexa Lee

Jia Tolentino a écrit que Sentiments mineurs « A saigné un inconfort dormant hors de moi avec une précision chirurgicale. » De façon anecdotique, lorsque je parle à des amis, ils utilisent souvent des expressions telles que «intense», «d’une précision inquiétante» et même «atroce» pour décrire ce que votre livre les a fait ressentir. Je suis fasciné par cette réaction des lecteurs, en particulier des lecteurs de couleur, qui à la fois adorent et se sentent mal à l’aise par votre récit des expériences des Américains d’origine asiatique. Pourquoi pensez-vous que votre livre met tant de lecteurs mal à l’aise?

Cathy Park Hong

Je voulais me mettre mal à l’aise en écrivant ce livre. Il y a cette citation que j’ai mentionnée dans le livre, qui dit qu’une des raisons d’écrire est d’affliger les personnes à l’aise et de réconforter les affligés. Et c’est ce que je voulais faire avec le livre.

Mais le hic, c’est qu’en tant qu’Américain d’origine asiatique et personne d’une certaine tranche d’imposition, moi – et de nombreux autres Américains d’origine asiatique – sommes les deux. Nous sommes à la fois confortables et affligés.

C’est tellement plus facile d’écrire un récit où vous êtes la victime. Écrire un récit où vous êtes aussi complice, et où vous êtes aussi soit coupable par association ou par vos actes, cela devient beaucoup plus inconfortable. Mais aucun de nous n’est purement prédateur, et aucun de nous n’est purement la proie. Nous sommes tous en quelque sorte quelque part dans le spectre.



Beowulf Sheehan Sentiments mineurs auteur et poète Cathy Park Hong.

Alexa Lee

Quelque chose qui a résonné avec moi Sentiments mineurs C’était à quel point vous étiez ouvert à l’idée de ne pas avoir «fini» de travailler sur votre propre racisme intériorisé. Est-ce que cette perspective était quelque chose dont vous essayiez d’être intentionnel lors de la rédaction de ce recueil d’essais?

Cathy Park Hong

Nous apprenons toujours. J’apprends encore, et j’ai toujours ce racisme intériorisé que je suis constamment vigilant à vérifier et à me revérifier.

Quand je grandissais, l’Amérique était une société blanche sans vergogne, et beaucoup de racisme était laissé sans contrôle. Et c’est juste ça. Vous vous imprégnez de ces impressions, et il faut beaucoup de temps pour apprendre, désapprendre et réapprendre quelle est votre réalité et vous faire vraiment confiance. Et je ne dirais pas que je suis encore là.

Alexa Lee

J’ai lu une interview plus ancienne dans laquelle vous décrivez un type d’Américain d’origine asiatique qui est «proche du pouvoir, qui [doesn’t] considérez d’où ils viennent. » Je me demandais comment vous dirigez les conversations avec des personnes qui en sont à un stade naissant de calcul de la façon dont la race a façonné leur identité, ou qui aspirent peut-être même de manière flagrante à la blancheur.

Cathy Park Hong

Je n’ai pas eu trop de conversations comme ça depuis la sortie du livre [in February 2020]. C’est en partie à cause de la pandémie. [Laughs]

Quelques mois avant la pandémie, j’avais une conversation avec cette femme qui était professeur d’études asiatiques américaines, et quand je lui ai dit quel était le sujet de mon livre, elle a dit: «Je veux le lire, mais il semble un peu démodé. » Elle a dit qu’il semble que les Asiatiques sont «au-delà de ça». C’était presque comme si elle disait que nous ne sommes plus une minorité. Et cela vient d’un professeur d’études américaines d’origine asiatique! C’était décevant à entendre.

Mais c’est en partie pourquoi j’ai écrit le livre, pour réveiller ces Asiatiques, car il y en a beaucoup. Je m’inquiète un peu de le dire, mais je pense que les Américains d’origine asiatique commencent tout juste à se rassembler en tant que communauté et à réfléchir à leur place dans ce pays et à vraiment s’exprimer. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait cette année à cause des crimes haineux, mais aussi parce que les Américains d’origine asiatique veulent être des alliés pour Black Lives Matter.

Ce n’est pas pour écarter l’activisme asiatique des années 60 et 70, mais c’est un type de mentalité différent lorsque vous êtes Américain d’origine asiatique de deuxième ou troisième génération. Je pense qu’à l’heure actuelle, plus de gens pensent qu’ils ont plus de permission pour remettre en question leur position raciale dans ce pays. Beaucoup d’entre nous ne se contentent plus de ce que les Blancs disent de nous – c’est-à-dire que nous allons bien, que nous réussissons et que le racisme n’existe pas pour nous, que nous sommes issus de familles nucléaires et que nous sommes tous des scientifiques. , et ainsi de suite.

Alexa Lee

Avec la récente montée de la violence anti-asiatique aux États-Unis, je n’ai pas pu m’empêcher de rappeler votre essai sur les émeutes de Rodney King, et comment la couverture médiatique de cette période a vraiment aplati les émeutes en une histoire d’animosité entre les Noirs et les Asiatiques. L’approche américaine de la compréhension du racisme systémique a-t-elle changé depuis? Y a-t-il des choses qui, selon vous, manquent ou sont mal interprétées dans les conversations actuelles sur la violence anti-asiatique?

Cathy Park Hong

Je pense qu’il y a plus d’Américains d’origine asiatique qui s’expriment. Je ne sais pas si je crois nécessairement qu’il y a eu un énorme pic de violence. Je pense que ça dure depuis longtemps. Je ne sais pas à quel point je fais confiance aux statistiques. Est-ce parce qu’il y a plus de gens qui le signalent, alors que les gens ne le signalaient pas avant? Voilà le genre de questions que j’ai.

Il y a toujours eu du racisme anti-asiatique américain, mais ses formes dépendent de la tranche d’imposition dans laquelle vous vous trouvez. Si vous êtes vieux, que vous vivez dans le quartier chinois et que vous êtes dans la classe ouvrière, vous allez être craché ou poussé. C’est plus dans votre visage. Alors que si vous êtes plus une entreprise, c’est probablement plus insidieux et tacite.

En ce qui concerne les Asiatiques âgés ciblés, je pense qu’ils sont ciblés dans un sens parce qu’ils sont les cibles les plus faciles, mais ils sont aussi les moins assimilés.. Surtout en période de pénurie économique, quand les autres voient quelqu’un de différent, ils veulent le détruire parce qu’ils sont enragés et qu’ils veulent un bouc émissaire.

Je pense aussi que certaines personnes gèrent cela avec des gants pour enfants parce qu’il y a beaucoup d’incidents de violence interraciale, donc c’est plus difficile d’en parler. Cela me fait penser à la façon dont les Américains ne savent toujours pas comment vivre ensemble, et malheureusement, nous n’avons pas de langue pour travailler à travers la violence interraciale. C’était le cas lors des émeutes de Los Angeles; Je pense que c’est le cas maintenant aussi.

Ce pays ne fera que se diversifier. Dans 15, 20 ans, la majorité sera des minorités. Cela doit être pris en compte. Ce que les Noirs, les Asiatiques et les Marrons savent les uns des autres, c’est ce que les Blancs ont dit de nous, et c’est pourquoi le vrai problème est toujours la suprématie blanche, même si les auteurs ne sont pas blancs. C’est similaire à ce que nous avons vu avec les émeutes de Los Angeles, donc une partie de ce que nous pouvons faire maintenant est de regarder ce qui s’est passé alors et ce que les gens ont essayé de faire pour y remédier, et ce qui a fonctionné et ce qui a échoué, puis apprendre de l’histoire.