“Nous serons très clairs sur les points où nous nous séparons” – Jacinda Ardern évoquera les tensions avec la Chine

Les droits de l’homme et les tensions internationales seront à l’ordre du jour d’une rencontre entre la Chine et la Nouvelle-Zélande.

La Première ministre Jacinda Ardern rencontrera le président Xi Jinping lors du sommet de l’APEC.

La Nouvelle-Zélande est considérée comme une voix modérée dans l’alliance de partage de renseignements Five Eyes.

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a déclaré qu’elle aborderait les préoccupations concernant le bilan de la Chine en matière de droits de l’homme et les tensions géostratégiques lors de sa rencontre avec son président vendredi.

Ardern doit rencontrer le président Xi Jinping en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Bangkok. Ce sera leur première rencontre en personne depuis 2019.

Ardern a déclaré aux médias néo-zélandais voyageant avec elle qu’il y avait des domaines d’accord et de dissension entre la Chine et la Nouvelle-Zélande et que les deux seraient abordés.

“Nous serons très clairs sur les points où nous nous séparons, cela inclut, bien sûr, les questions de droits de l’homme et certaines de nos tensions géostratégiques que nous avons vues dans notre région”, a déclaré Ardern.

Dit-elle:

Nous ne disons rien publiquement que nous ne disons en privé.

La Nouvelle-Zélande a longtemps été considérée comme la voix modérée, voire absente, de la Chine dans l’alliance de partage de renseignements Five Eyes.

Cependant, le ton de la Nouvelle-Zélande sur la sécurité et la présence croissante de la Chine dans le Pacifique Sud s’est durci cette année après que la Chine et les Îles Salomon ont conclu un pacte de sécurité.

En juin, la Chine a critiqué une déclaration de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis qui exprimaient de “graves inquiétudes” concernant les droits de l’homme dans la région occidentale du Xinjiang et l’érosion des libertés à Hong Kong.

Mais alors que les relations de l’Australie avec la Chine se sont détériorées, les interactions entre la Nouvelle-Zélande et la Chine sont restées largement cordiales.

La Nouvelle-Zélande exporte environ 20 milliards de dollars néo-zélandais (12,31 milliards de dollars) de marchandises vers la Chine par an.

Robert Patman, professeur de relations internationales à l’Université d’Otago, a déclaré que la Nouvelle-Zélande avait poursuivi une relation plus nuancée avec la Chine que ses partenaires Five Eye, mais que la relation n’avait plus l’élan de la période 2008-2016.

“La Nouvelle-Zélande est très heureuse d’avoir une bonne relation économique mutuellement bénéfique avec la Chine, mais elle n’acceptera aucune érosion de ses valeurs et intérêts fondamentaux en échange”, a déclaré Patman.