UNE FAMILLE craint de se retrouver sans abri et de « vivre dans une boîte » à Noël après avoir été expulsée par son propriétaire.

Simon Collis, père de trois enfants et ancien fonctionnaire, a déclaré qu’il « valait plus mort que vivant » après avoir reçu un avis d’expulsion en vertu de l’article 21.

Simon Collis s’adressant aux conseillers la semaine dernière, où il a demandé de l’aide Crédit : YouTube/Conseil municipal de Colchester

L’avis signifie qu’un propriétaire peut vous demander de déménager sans avoir besoin d’une raison valable si vous n’êtes pas en règle avec un contrat de location.

Il a supplié à plusieurs reprises le conseil municipal de Colchester de résoudre le problème, déclarant aux conseillers la semaine dernière qu’il n’avait jamais été au chômage ni omis de payer son loyer, rapporte EssexLive.

Simon a déclaré : “Il semble que d’ici Noël, ma famille et moi vivrons peut-être dans une boîte.

“Je préférerais mourir plutôt que de voir cela se produire. Si ma famille recevait ma pension de fonctionnaire, elle aurait un logement et serait prise en charge. Je vaux plus mort que vivant.

“Vingt-trois ans de loyaux services à la Couronne, et à quoi ça sert ? Se faire cracher dessus et être traité comme de la racaille. Ce n’est pas juste et ce n’est pas bien.”

Il a ajouté qu’il était une “personne désespérée dans des temps désespérés” et qu’il ne semblait pas y avoir “d’issue”.

Les conseillers ont également appris qu’un agent avait perdu des documents fournis par la famille dans le cadre de leur demande de logement temporaire – une affirmation vigoureusement rejetée.

Simon a également révélé que son fils aîné avait reçu un diagnostic de besoins spéciaux, alors qu’il était autiste et avait des antécédents de problèmes de santé mentale.

Sa famille serait l’une des 28 personnes risquant de se retrouver sans abri dans la région, dans un contexte de pression sur l’offre de logements sociaux.

Le chef du conseil, David King, a insisté sur le fait que l’autorité locale avait « le logement au cœur » et qu’elle ferait « tout ce qu’elle pouvait » pour aider la famille.

Mais un jour avant les commentaires poignants de Simon, la conseillère conservatrice Sara Naylor a souligné que la gouvernance des familles se déclarant sans abri était « un sujet de préoccupation ».

Les conseillers ont été informés que les plaintes déposées auprès du gouvernement local et du médiateur des services sociaux avaient été retenues.

Le conseiller Naylor a déclaré que les habitants trouvaient le service de médiation « émotionnellement fatigant » et que les gens se voyaient « privés de leurs besoins fondamentaux ».

Un porte-parole de Colchester Borough Homes a déclaré : « M. Collis a assisté à un entretien pour discuter de la situation de logement de sa famille le 11 septembre, avant l’audience du tribunal le 8 octobre, car leur location actuelle prenait fin dans le cadre d’un processus d’expulsion « sans faute ».

“Lors de l’entretien, le processus judiciaire et le processus de sans-abrisme ont été entièrement expliqués et des informations ont été fournies. Des informations supplémentaires ont été demandées, qui sont nécessaires pour réaliser une évaluation du sans-abrisme.

“Il a été expliqué et enregistré que si une obligation de logement complète est acceptée, après une période initiale de 56 jours pendant laquelle des efforts sont déployés pour empêcher la famille de se retrouver sans abri, alors un “regroupement hautement prioritaire (groupe B) sera attribué”.

Le communiqué ajoute : “Toutes les informations soumises lors de l’entretien restent disponibles. Nous apprécions que M. Collis s’inquiète du fait que le membre du personnel qui a assisté à l’entretien a maintenant quitté notre organisation et que les informations ont été perdues ou manquantes.

“Ce n’est pas le cas. Toutes les informations restent disponibles dans le dossier. Nous avons demandé des informations supplémentaires pour nous aider à évaluer les options de location privée abordables afin d’aider et d’éviter que M. Collis et sa famille ne se retrouvent sans abri.

“L’ordonnance de possession en vigueur expire le 20 novembre. Si M. et Mme Collis n’ont pas été en mesure de trouver un autre logement d’ici là, nous leur garantirons, ainsi qu’à leur famille, un logement temporaire.

“Suite à notre évaluation initiale, nous avons conseillé M. et Mme Collis et leur avons fourni un plan de logement personnel pour continuer à enchérir sur les maisons disponibles chaque semaine sur HomeChoice et à contacter les propriétaires et les agents de location pour les maisons de trois chambres disponibles avec des niveaux de loyer allant jusqu’à 1 100 £. par mois civil.”