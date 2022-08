Nous serons sans abri dans deux jours, mes enfants pleurent tout le temps et nous n’avons nulle part où aller, dit le père de Dublin

Un DAD a raconté comment sa famille sera sans abri d’ici le week-end si elle ne trouve pas d’endroit où vivre.

Alan Fitzpatrick, de Dublin, et sa famille vivent dans la même maison depuis 11 ans.

Alan et Kellie Fitzpatrick avec leurs enfants, de gauche à droite, Jack, 10 ans, Bobby, 6 ans et Kasey, 17 ans Crédit : Collins Photo Agency

Les parents craignent d’être sans abri d’ici le week-end Crédit : Collins Photo Agency

Mais ils se retrouvent désormais sans abri après leur sortie prévue de la propriété ce vendredi.

Alan, 37 ans, sa femme Kelly, 30 ans, et leurs trois enfants, Katie, 17 ans, Jack, 10 ans et Bobby, six ans, vivent dans une maison à Clondalkin dans le cadre du programme de paiement d’aide au logement depuis 11 ans.

En janvier, le couple, tous deux au chômage, a été informé par le propriétaire qu’il devrait quitter la propriété de Dublin d’ici le vendredi 26 août.

Et avec le retour des enfants à l’école lundi, les craintes des parents grandissent.

Alan a déclaré à The Star: «J’ai été sur les TD locaux, le South Dublin County Council.

“Je leur ai envoyé des vidéos de nos enfants pleurant de devoir quitter leur maison et la région où ils vivent et aller à l’école. Nous ne savons tout simplement pas où nous allons aller.”

Le père de trois enfants a poursuivi: “Personne ne nous aide et vendredi, nous sommes sortis de la maison.

“Nous devrons à nouveau téléphoner vendredi pour trouver un logement, mais nous craignons de n’avoir nulle part où aller et de nous retrouver dans la rue quelques jours avant que les enfants ne retournent à l’école.”

Alan a ajouté: “Les enfants pleurent tout le temps, disent au revoir à leurs amis, et je sens juste que nous finirons par marcher dans les rues ce week-end. Nous n’avons nulle part où aller. Mes enfants ont complètement le cœur brisé.

Dans une déclaration à The Star, Focus Ireland a déclaré: «La plupart de ces personnes reçoivent déjà un paiement HAP, qui est destiné à couvrir leurs besoins en logement, mais qui ne le fait manifestement pas.

“Ils peuvent recevoir de l’aide de nos travailleurs de première ligne compétents, mais nous sommes constamment confrontés à des politiques inefficaces.

“Le logement abordable est essentiel pour réduire la pauvreté, en plus des autres mesures HAP, car de nombreux ménages en Irlande sont désormais menacés de pauvreté en raison des coûts élevés du logement”,

APPEL A L’AIDE

Plus tôt ce mois-ci, une autre mère de quatre enfants de Dublin demandait de l’aide pour éviter de devenir sans-abri une deuxième fois, en disant: “Je suis terrifiée et frustrée.”

Loren Fetherston, 31 ans, vit avec ses quatre enfants dans un appartement à deux lits à Tallaght depuis sept ans, après avoir passé huit mois sans abri dans un hôtel.

Mais maintenant, la famille de cinq personnes a jusqu’au 24 août pour trouver un nouveau logement après avoir reçu un préavis de départ de son propriétaire.

La mère a déclaré que la peur d’être à nouveau sans abri faisait des ravages sur sa santé mentale et avait également un impact sur ses enfants.

S’adressant à l’Irish Sun, elle a déclaré: «J’ai finalement pensé que j’avais trouvé un endroit où nous pourrions vraiment nous installer et nous pourrions arrêter de nous inquiéter de choses comme ça, mais sept ans plus tard, notre propriétaire a décidé qu’elle ne voulait pas ne plus être propriétaire.

“J’ai informé le conseil de Fingal en février lorsque j’ai reçu l’avis, et ils ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire pour le moment.

“Ils ont dit que je n’aurais qu’à attendre et quand viendrait le moment de partir, contacter le numéro de l’hébergement d’urgence.”

Elle a ajouté: “Je me sens complètement déçue. Je ne peux tout simplement pas accepter d’être à nouveau sans abri – pas en essayant d’élever quatre enfants.