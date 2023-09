Les enjeux sont élevés pour l’équipe canadienne masculine de basketball.

L’espoir du Canada est de décrocher une place olympique pour Paris 2024 et de participer aux Jeux pour la première fois depuis 2000 lors de cette Coupe du monde de basketball masculin. Mais une défaite vendredi contre le Brésil lors du match d’ouverture du deuxième tour a laissé la talentueuse équipe canadienne dans une situation délicate.

La défaite 69-65, qui fait suite à un début prometteur en phase de groupe qui a vu le Canada battre la France, le Liban et la Lettonie, signifie que l’équipe affronte désormais un match incontournable contre l’Espagne, championne en titre, à 9 h 30 HE dimanche à Jakarta. , Indonésie.

Répéter la victoire contre l’Espagne en match hors-concours à la mi-août pour améliorer la fiche à 4-1 récompensera les Canadiens avec une place en quarts de finale.

Une défaite marquerait la fin du chemin pour l’équipe dirigée par l’entraîneur-chef Jordi Fernandez tout en envoyant éventuellement le Canada à un tournoi de qualification de la dernière chance afin de se qualifier pour les Jeux olympiques.

« Nous n’avons jamais affronté quelque chose de pareil et je crois en nos gars qu’ils vont travailler. Ils s’en soucient », a déclaré Fernandez après la défaite serrée contre le Brésil. « Nous allons regarder un film et nous allons nous préparer pour l’Espagne. »

Fernandez, qui est également entraîneur-chef associé des Sacramento Kings, faisait autrefois partie du programme espagnol en tant qu’entraîneur adjoint de l’équipe masculine des moins de 19 ans du comté.

L’athlète de 40 ans, qui participe à son premier tournoi majeur à titre d’entraîneur-chef du Canada après avoir été embauché fin juin pour remplacer Nick Nurse, a également déclaré que le Canada ne méritait pas de gagner vendredi. La star Shai Gilgeous-Alexander était d’accord.

« Ils en voulaient un peu plus. Surtout avec le rebond, ça nous a vraiment fait mal », a déclaré l’arrière du Thunder d’Oklahoma City. « Nous perdons, nous en tirons des leçons. Passons au suivant. »

« Bon groupe de gars »

Gilgeous-Alexander s’est imposé jusqu’à présent comme un joueur remarquable dans le tournoi, menant le Canada au chapitre des points par match avec 22,3, se classant sixième au total de la compétition.

Le joueur de 25 ans originaire de Hamilton, en Ontario, est également le meilleur joueur du Canada pour les rebonds (7,3) et les passes décisives (4,8).

« Nous avons tous joué beaucoup de matchs et nous avons tous été dans ce genre de situations où nous avons vraiment besoin d’une victoire pour atteindre nos objectifs », a déclaré Luguentz Dort, qui joue également pour le Thunder et qui a une moyenne de 12 points et cinq. rebonds pour le Canada.

« Nous devons avoir la mémoire courte. L’Espagne est une bonne équipe, nous les avons déjà affrontés [in exhibition]. Il faut se regrouper, regarder un film. Nous avons de plus grands objectifs et nous avons le bon groupe de gars pour cela. Nous allons tous nous concentrer et le faire match par match. Nous serons prêts pour le prochain match. »

À REGARDER l Le Canada hésite au 4e quart lors de la défaite contre le Brésil :

« Je suis convaincu qu’ils réussiront bien à la Coupe du monde FIBA ​​» : Jay Triano, ancien entraîneur canadien de basketball masculin L’ancien entraîneur canadien de basketball masculin, Jay Triano, exprime ses réflexions sur l’équipe canadienne de basketball masculin. Il pense que l’équipe a l’effectif nécessaire pour aller loin à la Coupe du Monde FIBA ​​et se qualifier pour les Jeux olympiques.

Le Canada comptera également sur les compétences et le physique de Dwight Powell des Dallas Mavericks et de Kelly Olynyk des Utah Jazz, ainsi que sur le travail défensif de Dillon Brooks des Houston Rockets.

Les deux équipes des Amériques ayant obtenu les meilleurs résultats à la Coupe du Monde seront automatiquement qualifiées pour Paris. Outre le Canada, les États-Unis, Porto Rico et le Brésil sont toujours en vie et occuperont le terrain dimanche dans l’espoir de se qualifier pour les quarts de finale.

L’Espagne a également une fiche de 3-1 après avoir battu la Côte d’Ivoire, le Brésil et l’Iran avant de s’incliner face à la Lettonie vendredi et de mettre fin à sa séquence de 11 victoires consécutives dans la compétition.

L’absence du MVP en titre et meneur vétéran des Cleveland Cavaliers, Ricky Rubio, qui prend une pause dans le basket-ball pour se concentrer sur sa santé mentale, est un coup dur pour les vainqueurs du FIBA ​​EuroBasket 2022.

Mais l’équipe espagnole, expérimentée sur la scène internationale, possède des talents comme l’ancien attaquant des Raptors de Toronto Juancho Hernangómez, son frère et MVP de l’EuroBasket Willy, Usman Garuba, qui a joué pour la dernière fois pour les Rockets de Houston, et Santiago Aldama des Grizzlies de Memphis.

Une chute face au Canada serait non seulement une fin décevante pour la défense du titre de l’Espagne, mais représenterait également la première défaite consécutive du pays en Coupe du Monde FIBA ​​depuis 1990.

L’entraîneur-chef Sergio Scariolo est l’une des raisons pour lesquelles l’Espagne peut se sentir en confiance avant ce choc à faire ou à mourir.

REGARDER | L’ancien entraîneur Triano confiant dans l’Équipe Canada 2023 :

Le Canada stupéfait par le Brésil à la Coupe du Monde FIBA Le Canada hésite au 4e quart et est battu 69-65 par le Brésil lors de la Coupe du monde de basket-ball à Jakarta, en Indonésie.

Le joueur de 62 ans originaire de Brescia, en Italie, a remporté l’argent à Londres 2012 et le bronze à Rio 2016 au cours de ses deux passages avec l’Espagne, parallèlement à la médaille d’or de la Coupe du Monde FIBA ​​2019 et à ses quatre titres à l’EuroBasket.

Scariolo croit que le Canada représente un défi de taille, et il n’hésite pas à faire l’éloge de l’équipe canadienne dynamique, polyvalente et excitante.

« C’est une équipe qui est probablement au-dessus de nous. Physique, athlétisme, expérience NBA », a déclaré Scariolo. « Ce qui est entre vos mains, c’est de faire de votre mieux. Et si votre meilleur ne suffit pas, vous leur serrez la main et leur souhaitez bonne chance pour le reste du championnat. »

La connexion canadienne de Scariolo

L’un des meilleurs moments de la carrière de Scariolo est survenu avec les Raptors, alors qu’il a fait ses débuts en tant qu’entraîneur-chef adjoint lors de la saison 2018-2019 de Toronto, avant de partir en 2021.

« Le lien est énorme », a déclaré Scariolo à Eurohoops à propos de son séjour au Canada. « Canada [has] une place très grande dans mon cœur. J’y ai passé des années extraordinaires, sans parler de remporter un championnat. »

Lorsque le ballon sera signalé, tout sera en jeu pour les deux équipes.

« Nous sommes dans le même hôtel. Nous avons participé à des tournois. Nous passons de nombreux jours ensemble. Leur entraîneur est un de mes amis. Leur entraîneur adjoint est un de mes amis », a déclaré Scariolo.

« Bien sûr, c’est un match que nous voulons gagner et un match qu’ils veulent gagner. Ils sont très bons et nous essaierons d’être aussi bons qu’eux pour rivaliser. »