“Nous serons organisés et disciplinés contre Andorre”, déclare Thomas Dennerby, entraîneur de football féminin U-17 de l’Inde

L’entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine indienne U-17, Thomas Dennerby, espère que son équipe jouera un football compact avec la plus grande discipline lorsqu’elle affrontera Andorre aux premières heures du vendredi 30 septembre.

Le match débutera à 12h30 IST. Il s’agit du deuxième match de la tournée d’exposition en cours de l’équipe indienne des moins de 17 ans en Espagne. Ils avaient auparavant perdu contre l’équipe suédoise des moins de 17 ans 1-3.

“Andorre sera un autre défi pour nous mais nous serons organisés et disciplinés contre eux”, a promis Dennerby à la veille du match.

“Nous avons travaillé notre pressing lors de nos séances et espérons que nous ne répéterons pas les erreurs que nous avons commises lors de notre dernier match”, a déclaré l’entraîneur suédois.

“Nous avons appris que les meilleures équipes profiteront de nos erreurs et marqueront à leur fin, ce que nous voulons sûrement rectifier”, a ajouté Dennerby.

“Nous avons bien défendu contre la Suède et créé plus d’occasions qu’avant. Si nous pouvons continuer à faire le même effort, espérons-le, nous pourrons gagner cette fois. Mais avant tout cela, nous voulons définitivement jouer un match de qualité », a déclaré Dennerby.

La tournée d’exposition en Espagne a été planifiée par la Fédération indienne de football dans le cadre des préparatifs de la prochaine Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA qui doit débuter le 11 octobre en Inde.

Dennerby a déclaré que son équipe avait fait du bon travail sur le terrain contre la Suède, même si le résultat n’était pas favorable. “Nous avons marqué lors de notre dernier match et savoir que nous pouvons marquer contre de bonnes équipes est évidemment un sentiment formidable. On s’est créé d’autres occasions, mais on n’a pas pu en profiter.

“Nous étions assez proches pour marquer plus de buts et j’espère que nous tirerons des choses positives du match et que nous travaillerons plus dur contre Andorre”, a déclaré l’entraîneur.

L’entraîneur-chef est conscient des défis en Espagne, en particulier du temps qui est différent de celui de l’Inde, mais pense que cela ne causera pas beaucoup de problèmes.

« Les conditions météorologiques ne sont pas du tout un problème. Le temps ici est bon pour jouer au football et les filles en profitent. Nous n’allons pas adopter une nouvelle approche. Nous irons sur le terrain sans crainte et reviendrons avec une victoire », a déclaré l’entraîneur.

