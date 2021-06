« Le PRINCE Harry apparaît comme un putain de flocon de neige typique réveillé, putain de trou. Ne vous foutez pas de dénoncer votre famille parce que ce n’est pas nécessaire. »

Non, ce n’est pas une déclaration officielle de Buckingham Palace. Ni les propos du prince William. Ils viennent du trésor national Noel Gallagher.

Le prince Harry et Meghan, photographiés avec Archie, insistent sur le fait qu’ils ont demandé à la reine la permission d’utiliser le nom de Lilibet Crédit : La Méga Agence

William a peut-être dit quelque chose de similaire en privé. Nous ne pouvons pas savoir.

De même, nous ne pouvons que deviner exactement ce qui a été dit lorsque Harry a contacté la reine, apparemment pour demander le consentement de donner son surnom très personnel Lilibet à sa nouvelle fille.

Lui et Meghan insistent sur le fait que si son major avait dit non, ils auraient réfléchi à nouveau. D’ACCORD.

Mais une source senior du Palais affirme à la BBC que ce n’est pas le cas. Qu’ils n’ont jamais vraiment demandé sa permission.

Nous savons tous que « les souvenirs peuvent varier ». Mais est-il vraiment plausible que les californiens dérangent Oprah viennent d’inventer celui-ci ?

Pourquoi le Palais ne soutient-il pas officiellement sa version des événements ?

Pinte de courage

IMAGINEZ regarder les Euros dans un pub avec service à table, règle de six et distanciation sociale. Des millions resteraient à la maison.

Nous nous joignons donc aux fans et aux patrons de pub pour implorer Boris Johnson de ne pas se laisser influencer par l’augmentation des cas – et d’ouvrir complètement nos alcools le 21 juin à temps pour les étapes ultérieures du tournoi.

Nous nous joignons aux fans d’Euros et exhortons le Premier ministre à ne pas se laisser influencer par l’augmentation des cas Crédit : Alamy

Hier, les infections ont de nouveau grimpé, à 7 540. C’est le plus élevé depuis des mois. Mais c’est là que s’arrêtent les sombres statistiques.

Les cas ont commencé leur forte augmentation il y a plus de trois semaines, mais les hospitalisations et les décès restent faibles.

Il n’est plus inévitable qu’ils montent aussi en flèche, car 28 540 844 d’entre nous ont eu deux jabs et 40 710 319 un. Et rien qu’hier, un million de jeunes ont réservé le leur.

Gardez votre sang-froid, PM.

spectacle BoJoe

LE PRÉSIDENT Biden serait un désastre pour la Grande-Bretagne, a déclaré joyeusement Remainers.

Son ascendance irlandaise l’a laissé mal disposé envers nous. Il détestait le Brexit et aimait l’UE, dont il donnerait toujours la priorité. Les États-Unis ne concluraient jamais d’accord commercial avec nous.

Le président américain Joe Biden forgera un nouveau pacte transatlantique historique avec Boris Johnson Crédit : Getty

Pire encore, les démocrates n’aimaient pas Boris, qui n’était que Donald Trump avec un accent britannique. Ainsi de suite.

Aujourd’hui, après des mois de chaleur, les deux dirigeants vont aujourd’hui forger un nouveau pacte transatlantique historique.

Est-ce que les ennemis de Boris appellent n’importe quoi de droit ?

Vrai ding-dong

IMAGINEZ-vous en vous déplaçant près d’une église du village puis en gémissant sur les cloches qui sonnent.

Considérez aussi la folie des fonctionnaires qui, après cette première plainte en 110 ans, ont choisi de faire taire la cloche, et non le plaignant.

Les cloches de l’église All Saints à Kenton, Devon, ont été réduites au silence après plus d’un siècle Crédit : SWNS

D’autres habitants adorent les carillons.

On ne peut pas dormir SANS eux la nuit.

Le conseil local a lâché un clang.