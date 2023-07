Nous savons que l’IA est importante pour Nvidia. Mais les nouvelles estimations de la taille sont stupéfiantes

Goldman Sachs a publié son estimation à moyen terme de l’opportunité de l’intelligence artificielle générative pour le nom du club Nvidia (NVDA). Le nombre est stupéfiant. L’essor de l’adoption de l’IA générative pourrait générer plus de 90 milliards de dollars de revenus pour Nvidia au cours des trois prochaines années, selon la dernière analyse de Goldman révélée dimanche dans une note aux clients. Pour le contexte, au cours de son dernier exercice clos en janvier, le segment Compute and Networking de Nvidia – qui abrite les ventes de GPU de centres de données utilisés pour les applications d’IA – a généré environ 15 milliards de dollars de ventes. L’estimation de Goldman souligne l’énorme opportunité de croissance à venir pour Nvidia, une des principales raisons pour lesquelles Jim Cramer l’a qualifiée d’action à posséder, à ne pas échanger. Apple (AAPL) a été la première et la seule autre action à obtenir cette désignation de Jim. NVDA YTD mountain Nvidia YTD performance Les actions Nvidia ont, bien sûr, été très performantes jusqu’à présent cette année, en grande partie grâce à sa domination de l’IA. Mais notre conviction que des jours encore meilleurs pour son activité sont à venir – un point de vue partagé par Goldman – nous donne confiance dans la trajectoire pluriannuelle du titre. Pour estimer l’opportunité de revenus de l’IA de Nvidia, Goldman l’a divisée en deux catégories informatiques : la formation et l’inférence. La formation est la plus grande opportunité de revenus au cours des prochaines années, et elle intègre les ventes d’unités de traitement graphique de Nvidia, ou GPU. Les meilleurs GPU de Nvidia offrent la puissance de calcul accélérée utilisée pour « former » de grands modèles de langage comme ChatGPT d’OpenAI. À un niveau élevé, l’étape de formation d’un modèle d’IA est celle où il reçoit de grandes quantités de données à apprendre et à utiliser pour faire des prédictions. L’inférence est la plus petite opportunité de revenus en ce moment. Dans le monde de l’IA, l’inférence fait référence à la mise en œuvre d’un modèle d’IA – basé sur de nouvelles entrées d’utilisateurs ou des scénarios réels qu’il n’a pas encore rencontrés – pour faire une prédiction et accomplir des tâches, telles que la génération de texte et d’images. Voici un graphique qui montre comment Goldman voit les opportunités de revenus de l’IA de Nvidia passer de l’année civile 2023 à l’année civile 2025 dans chaque catégorie. Gardez à l’esprit que les estimations de Goldman concernent les années civiles et non les années fiscales. Nvidia fait partie des entreprises qui ne suivent pas l’année traditionnelle de janvier à décembre. Ses exercices financiers commencent généralement fin janvier. Par exemple, son exercice 2024 a commencé le 30 janvier 2023. Ces résultats du premier trimestre fiscal ont été publiés en mai. Pour mettre en perspective les estimations de revenus de l’informatique IA de Goldman : l’ensemble des revenus de Nvidia à l’échelle de l’entreprise au cours des trois derniers exercices s’est élevé à 70,5 milliards de dollars. Un peu plus de la moitié de cette somme – 37,06 milliards de dollars – provenait de son segment Graphics, qui comprend les ventes de GPU pour les jeux sur PC. Le reste des revenus de cette pile de trois ans provient de l’autre segment Compute and Networking de Nvidia, comme indiqué précédemment. Bien que la division Compute and Networking ait énormément à gagner du boom de l’IA générative, comme l’indique Goldman, les investisseurs doivent garder à l’esprit que ces estimations d’analystes n’incluent pas les contributions aux revenus du jeu, qui connaît un rebond. D’autres marchés finaux plus petits comme l’automobile – que la direction a récemment qualifiés de dynamiques – ne sont pas non plus pris en compte. Les estimations de Goldman reflètent la position de Nvidia en tant que moteur dominant de l’IA générative. Ses autres sources de revenus – tout en attirant moins l’attention à mesure que l’adoption de l’IA se développe – comptent toujours également. Historiquement, la majorité des tâches d’inférence sont réalisées par des unités centrales de traitement, ou CPU. Goldman s’attend à ce que davantage de charges de travail d’inférence soient gérées par des accélérateurs – pensez aux GPU – à l’avenir. « Bien que petite par rapport à la formation à court terme, nous envisageons que l’inférence devienne l’opportunité la plus importante et la plus récurrente pour Nvidia et ses pairs à long terme », selon la firme de Wall Street. Pour sa part, la direction de Nvidia est également optimiste quant à l’opportunité d’inférence, le PDG Jensen Huang affirmant en mai que les GPU sont mieux adaptés pour gérer l’inférence pour les applications d’IA génératives en raison de leur « taille et complexité ». En mars, Nvidia a annoncé quatre nouvelles plates-formes d’inférence. Sur les quelque 85 milliards de dollars de revenus de formation estimés par Goldman au cours des trois prochaines années (représentés dans la deuxième colonne de notre graphique ci-dessus), près de 11 milliards de dollars devraient provenir des fournisseurs de services cloud chinois. La société a reconnu que de nouveaux contrôles du gouvernement américain sur les exportations de puces vers la Chine pourraient mettre cette estimation « en danger ». Fin juin, au milieu d’informations selon lesquelles des règles d’exportation plus strictes étaient envisagées par l’administration Biden, Nvidia a déclaré qu’elle n’aurait pas de répercussions à court terme sur ses activités, compte tenu de la forte demande dans les pays autres que la Chine. Cependant, la directrice financière de Nvidia, Colette Kress, a indiqué qu’à plus long terme, ses activités futures ressentiraient l’impact de ces restrictions. Le nouveau regard de Goldman sur l’opportunité de l’IA a également servi de base à l’augmentation des estimations de bénéfices pour Nvidia. Les analystes ont augmenté leur objectif de prix par action à 495 $ contre 440 $ tout en réitérant leur cote d’achat sur l’action. Le nouveau PT de 495 $ par action reflète une prime de 17,4 % par rapport à la clôture de Nvidia lundi. Goldman voit maintenant Nvidia gagner 11,99 $ par action ajustés au cours de l’exercice 2025 et 14,14 $ par action au cours de l’exercice 2026, soit 17,6 % et 13 % de plus, respectivement, que les estimations consensuelles des analystes de FactSet. Alors que Wall Street a considérablement augmenté ses perspectives de BPA pour Nvidia une fois cette année – fin mai, après les prévisions à couper le souffle de la société pour le deuxième trimestre de l’exercice 2024 – Goldman a suggéré que de nouvelles bosses de la communauté des analystes sont probablement à venir. « Avec nos estimations mises à jour se situant confortablement au-dessus du consensus de Street, nous envisageons des révisions positives du BPA soutenant une surperformance soutenue du cours des actions tout au long de l’année civile », a écrit Goldman aux clients. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long NVDA. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Justin Sullivan | Getty Images