Il se peut simplement que la nouvelle mise à jour Apple macOS Big Sur 11.1 arrive pour les utilisateurs de Mac dans les prochains jours. On peut s’y attendre, compte tenu du fait qu’Apple a publié la version candidate de macOS Big Sur 11.1 pour les développeurs et les bêta-testeurs publics. Parmi les nouvelles fonctionnalités et modifications apportées à la nouvelle mise à jour de macOS Big Sur, il y a une optimisation encore meilleure pour les Mac alimentés par la puce Apple M1, qui incluent actuellement le nouveau MacBook Air, le nouveau MacBook Pro 13 et le nouveau Mac Mini. Des changements sont également attendus pour l’application Apple Music en ligne avec la nouvelle illustration animée qui sera disponible avec iOS 14.3 ainsi que l’introduction des données de confidentialité pour toutes les applications sur l’App Store. Il devrait également y avoir une prise en charge étendue du format photo ProRAW qui est introduit sur la série iPhone 12. La nouvelle mise à jour de macOS Big Sur devrait également ajouter la prise en charge des nouveaux écouteurs Apple AirPods Max.

Plus tôt cette semaine, nous avions signalé qu’Apple avait publié la version Release Candidate d’iOS 14.3 pour les développeurs et les bêta-testeurs publics, et la version finale d’iOS 14.3 devrait atterrir sur vos iPhones au plus tard le 14 décembre. Le plus gros indice de la date vient de l’annonce d’Apple que Apple Fitness +, un service de fitness basé sur un abonnement alimenté par l’Apple Watch, sera déployé le 14 décembre. Et les utilisateurs auront besoin d’iOS 14.3 pour pouvoir s’inscrire. La mise à jour iOS 14.3 introduira également le très attendu mode photographie ProRAW, l’option d’enregistrement de vidéos à 25 ips, les mises à jour pour Apple TV + et la prise en charge des nouveaux écouteurs sans fil AirPods Max.