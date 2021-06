« Nous savons où vous habitez »: une banderole d’enquête de la police a été laissée près du domicile de l’ancien patron de Liverpool, Benitez, avant le transfert proposé à ses rivaux Everton

La bannière, qui était une feuille blanche avec des lettres noires grossièrement dessinées, disait « Nous savons ou vous habitez. Ne signe pas » et aurait été placé dans une zone proche de la maison du Wirral que Benitez occupe depuis son passage à Liverpool entre 2004 et 2010.

Cependant, la police a déclaré que les agresseurs tentés avaient placé la banderole devant une maison qui n’appartenait pas à Benitez, suggérant que les prémisses de la manifestation sont légèrement biaisées.

Faire cela à la famille de quelqu’un, en dehors de la maison familiale, est une honte absolue. Un pas trop loin complètement. Nous sommes meilleurs que ça en tant que fanbase 🔵 pic.twitter.com/Z7Wrcr7T8i – La Bobble (@ElMuchachoEFC) 28 juin 2021

La raison de la bannière menaçante est liée aux rumeurs selon lesquelles Benitez devrait remplacer Carlo Ancelotti en tant que nouveau manager d’Everton, ce qui serait une rareté pour franchir le fossé entre les rivaux amers du Merseyside.

Des bannières similaires exprimant l’opposition à la nomination potentielle de Benitez ont été placées à l’extérieur de Goodison Park d’Everton lorsque des informations ont révélé pour la première fois que Benitez avait été identifié comme le principal candidat pour le poste par l’actionnaire majoritaire du club, Farhad Moshiri, mais le ton plus agressif de la bannière a été placé à proximité. à sa maison familiale représente une escalade importante.

« Ce message a naturellement causé de la détresse et de l’inquiétude aux résidents de la région. En raison du langage footballistique utilisé, nous soupçonnons qu’il visait Rafa Benitez – mais celui qui a placé le message l’a laissé à l’extérieur de la mauvaise maison« , a déclaré l’inspecteur-détective Darren Taylor de la police du Merseyside.

« Si quelqu’un a des informations sur qui a produit la bannière ou a aidé à la mettre en place, veuillez nous le faire savoir dès que possible. »

On ne sait pas si la manière de la manifestation aura un impact tangible sur les pourparlers entre Benitez et Moshiri, les deux parties étant censées avoir largement convenu des termes de ce qui serait un accord de trois ans pour installer les anciens Liverpool, Real Madrid et Chelsea. patron du côté bleu de la Mersey.

Une grande partie de la méfiance des fans envers Benitez vient de son mandat en tant que patron de Liverpool, où en 2007, il avait décrit Everton comme un « petit club » – des propos qui suscitent encore beaucoup de rancœur dans les tribunes de Goodison.

Les réalisations de Benitez dans le jeu sont cependant incontestables. Le joueur de 61 ans a entraîné deux finales de la Ligue des champions, remportant l’une d’entre elles, parmi ses plusieurs trophées à Valence, Liverpool et Chelsea – mais il semble que le test le plus difficile de sa longue carrière pourrait bien être de convaincre les fidèles d’Everton que il est l’homme qu’il faut pour le travail.

« Qui Everton pense-t-il réellement qu’ils sont? Ils n’ont pas remporté un seul trophée de ma vie. Devrait avoir la chance d’avoir Rafa, l’un des managers les plus performants des 20 dernières années« , a déclaré un fan en ligne.

« Beaucoup trop de nos « fans » sont trop épais pour comprendre qu’une partie d’ÊTRE un fan consiste à soutenir un nouveau manager, quel qu’il soit. Rien de mal à ne pas le vouloir, nous avons tous droit à nos opinions, mais quand ils signent sur cette ligne, il est temps de mettre de côté votre opinion et de les soutenir, a dit un autre.

« Je pense que certains fans doivent se rappeler les contributions que Rafa a apportées à la ville, et surtout son grand travail caritatif envers la catastrophe de Hillsborough, venaient les pensées d’un troisième.