(Opinion Bloomberg) – Nous savons maintenant comment ce film se termine. «Brexit signifie Brexit», a déclaré Theresa May dans ces scènes d’ouverture électriques mais mystifiantes après le référendum de 2016. Ce n’était pas clair à l’époque ou pendant longtemps après ce que signifiait le Brexit. Près de cinq ans et deux démissions du Premier ministre plus tard, Boris Johnson l’a finalement défini.

Confronté aux périls de la rupture sans accord commercial, avoir un accord mérite d’être célébré. Outre les coûts économiques et les atteintes à la réputation, une sortie sans accord aurait mis une pression terrible sur l’union déjà tendue avec l’Écosse et empoisonné les relations avec l’Union européenne – toujours le plus grand partenaire commercial de la Grande-Bretagne et le plus grand marché unique du monde.

Le soulagement, exprimé à plusieurs reprises lors de la conférence de presse de l’UE pour annoncer la percée jeudi, est une barre basse pour un accord de libre-échange. Dans le contexte des plus de quatre décennies, il s’agit du règlement commercial le plus régressif observé entre les nations démocratiques modernes. Au lieu de renforcer la coopération et d’abaisser les barrières, elle gomme la plupart des domaines dans lesquels les entreprises et les consommateurs transigent.

Cela fait également de Johnson le Premier ministre britannique le plus important depuis Margaret Thatcher, agissant comme un radical plutôt que comme un conservateur. Il a fait campagne lors de l’élection générale britannique de 2019 en promettant de «faire le Brexit» d’une manière qui revendique la «souveraineté» sur les lois, les tribunaux, les frontières et l’argent britanniques. Il a délivré ce contrôle.

C’était finalement une pause plus importante – ou un Brexit plus dur – que celle recherchée par son prédécesseur May. Le Royaume-Uni a réussi à tirer parti de sa position de négociation plus faible en menaçant d’abandonner les dispositions de l’accord de retrait de l’année dernière afin de maintenir une frontière douce en Irlande et de renoncer à l’accès de l’UE aux eaux de pêche britanniques. Contrairement à la menace similaire de May de ne pas accepter d’accord, l’avertissement de l’architecte Brexiter Johnson était crédible. Et, contrairement à elle, il avait un cabinet uni, soutenant le Brexit et une majorité de 80 sièges pour le soutenir.

Bien que seul un résumé de l’accord ait été publié, les principaux contours sont connus depuis des mois. L’UE a offert – comme elle l’a fait depuis le début – un accès en franchise de droits et sans contingent pour les produits britanniques. C’est important. Même l’accord commercial de l’UE avec le Canada ne supprime pas tous les droits de douane sur le commerce des marchandises. Mais il n’était pas juste de prétendre, comme Johnson l’a fait initialement lors de la conférence de presse triomphale de jeudi, qu ‘«il n’y aura pas de barrières non tarifaires au commerce».

Au contraire, alors que l’un des plus gros griefs eurosceptiques contre Bruxelles était sa bureaucratie, la Grande-Bretagne ferait mieux de s’habituer à de nombreuses règles et réglementations supplémentaires. Les entreprises exportant outre-Manche devront remplir des déclarations en douane et certifier l’origine de leurs produits pour l’exportation; ils devront soumettre les produits animaux aux contrôles sanitaires et se conformer à la réglementation. Les entreprises devront payer pour les certifications au Royaume-Uni et dans l’UE, ce qui augmentera le coût des affaires.

Alors que les grandes entreprises se préparent depuis un certain temps – en déplaçant du personnel sur le continent ou en engageant des courtiers en douane et des consultants tiers pour les aider à résoudre de nouvelles complications commerciales – la plupart des entreprises n’ont fait que quelques préparatifs. Beaucoup étaient tout simplement trop concentrés sur la survie des verrouillages et ils manquaient de toute façon d’informations pour se préparer au Brexit. Les deux parties n’ont convenu d’aucune période de grâce pour que les entreprises puissent s’adapter.

En échange d’un accès sans tarif ni contingent, le Royaume-Uni a accepté de ne pas régresser par rapport aux normes actuelles sur l’environnement, le marché du travail et d’autres domaines de ce que l’on appelle les «règles du jeu équitables» avec l’UE, ainsi que les aides d’État . Si la Grande-Bretagne choisit de diverger d’une manière qui a clairement un impact sur le commerce, des droits de douane peuvent être imposés, avec un nouveau mécanisme d’arbitrage, distinct de la Cour européenne de justice.

Londres a la possibilité de suivre sa propre voie, mais il y a des sanctions si cela nuit aux entreprises de l’UE en le faisant. Alors que le secteur financier de la ville de Londres a été à l’abri de la menace de représailles croisées (où un secteur est sanctionné pour une violation par un autre), l’UE a toujours le droit de retirer l’égalité de traitement (équivalence) pour les financiers britanniques.

Tout cela est bien loin de la vision originale de Johnson «d’amis avec avantages» de la relation. «Les Britanniques pourront toujours aller travailler dans l’UE; vivre; voyager; étudier; acheter des maisons et s’installer », a-t-il écrit dans sa première chronique pour le Telegraph après le vote sur le Brexit, citant la fédération commerciale allemande, la BDI, en disant:« il y aura toujours libre-échange et accès au marché unique. «

Pour les Britanniques qui souhaitent voyager, travailler, vivre ou étudier dans l’UE, il y a de nouveaux obstacles à franchir, tous les coûts que Johnson a minimisés dans son annonce d’accord. Une Grande-Bretagne fatiguée du Brexit espère sans aucun doute cesser de parler entièrement du sujet, mais cet accord laisse présager des années de négociations à venir de nombreuses manières.

Alors que le domaine très controversé de l’accès européen aux eaux de pêche britanniques a été résolu pour l’instant avec un accord qui voit l’UE réduire sa part de 25% en cinq ans et demi, il y aura des négociations annuelles après cela. L’accord donne aux deux parties la souplesse nécessaire pour entamer un examen formel de ses dispositions, une porte ouverte sur laquelle les extrémistes du Brexit du parti Johnson seront tentés de pousser.

La promesse du chef de l’opposition Keir Starmer de voter pour le traité, mais de «bâtir» sur la relation qu’il établit à l’avenir, suggère que les lignes de bataille sur l’Europe ne disparaîtront pas tant qu’elles seront redessinées.

Donald Tusk, l’ancien président du Conseil européen, a un jour déploré que Johnson et sa cohorte aient mené la campagne pour quitter l’UE sans même une «esquisse de plan» sur la façon de le faire. Il n’avait pas tort. «Vous étiez censé faire sauter les portes sanglantes», a déclaré la journaliste Sarah Vine à son mari Michael Gove le matin après le vote, citant le personnage de Michael Caine dans «The Italian Job».

Au lieu de cela, les Brexiters ont également enlevé le toit et les murs. Mais finalement, ils ont convergé vers un plan qui acceptait les limites de l’accès que l’UE autoriserait dans le cadre des demandes de contrôle total de la Grande-Bretagne. Le nouvel accord établit un plancher sur les relations UE-Royaume-Uni. Ce sera un processus long et laborieux pour construire une nouvelle structure environnante correctement robuste.

«C’est une chose d’obtenir la liberté», a déclaré Johnson la veille de Noël, «mais c’est la façon dont nous l’utilisons, en tirons le meilleur parti; c’est ce qui compte maintenant. C’est aussi ainsi qu’il sera jugé.

