Nous savons maintenant comment le COVID attaque votre cœur

Les scientifiques ont remarqué que Le COVID-19 peut déclencher de graves problèmes cardiovasculaires, en particulier chez les personnes âgées qui présentent une accumulation de matière grasse dans leurs vaisseaux sanguins. Mais maintenant un nouveau une étude a révélé pourquoi et a montré que le SRAS-CoV-2, le virus responsable du COVID-19, infecte directement les artères du cœur.

L’étude a également révélé que le virus peut survivre et se développer à l’intérieur les cellules qui forment la plaque – l’accumulation de cellules remplies de graisse qui rétrécissent et raidissent les artères conduisant à l’athérosclérose. Si la plaque se brise, elle peut bloquer la circulation sanguine et provoquer une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. L’infection par le SRAS-CoV-2 aggrave la situation en enflammant la plaque dentaire et en augmentant les risques qu’elle se détache.

Cela peut expliquer les effets cardiovasculaires à long terme observés chez certains, sinon tous, patients atteints du COVID-19.

Le virus SARS-CoV-2 s’est déjà révélé infecter de nombreux organes en dehors du système respiratoire. Mais jusqu’à présent, il n’avait pas été démontré qu’il s’attaquait aux artères.

“Personne ne cherchait vraiment s’il y avait un effet direct du virus sur la paroi artérielle”, explique Chiara Gannarelli, cardiologue à NYU Langone Health, à New York, qui a dirigé l’étude. Gannarelli a noté que son équipe a détecté de l’ARN viral – le matériel génétique du virus – dans les artères coronaires. « On ne s’attendrait pas à voir [this] plusieurs mois après m’être remis du COVID.

De plus en plus de preuves montrent désormais que le SRAS-CoV-2 n’est pas seulement un virus respiratoire, mais qu’il peut également affecter le cœur et de nombreux autres systèmes organiques, explique Ziyad Al-Aly, épidémiologiste clinicien à l’Université de Washington à Saint-Louis. Les recherches d’Al-Aly ont montré que le risque de développer des maladies cardiaques et cardiovasculairesy compris insuffisance cardiaque, accident vasculaire cérébral, rythme cardiaque irrégulier, arrêt cardiaque et caillots sanguins augmente de deux à cinq fois dans l’année suivant la COVID-19, même si la personne n’a pas été hospitalisée.

« Cette étude importante relie, pour la première fois, directement le virus SARS-CoV-2 à l’inflammation de la plaque athéroscléreuse », explique Charalambos Antoniades, président de médecine cardiovasculaire à l’Université d’Oxford, au Royaume-Uni.

Le virus déclenche l’inflammation de la plaque dentaire

Une étude récente portant sur plus de 800 000 personnes dirigée par Fabio Angeli, cardiologue à l’Université d’Insubrie à Varèse, en Italie, a montré que les patients atteints du COVID-19 développent hypertension artérielle deux fois plus souvent comme les autres. Ce qui est plus inquiétant est que le risque de maladies cardiaques peut également augmenter chez les patients qui n’ont présenté que de légers symptômes du COVID.

“J’ai vu une patiente qui porte désormais un défibrillateur et elle n’avait même pas de problème grave. [COVID] maladie”, déclare Bernard Gersh, cardiologue à la Mayo Clinic, Rochester, Minnesota.

Se demandant si les dommages cardiovasculaires pendant le COVID étaient dus au virus attaquant directement les vaisseaux sanguins, l’équipe de NYU a analysé les tissus autopsiés des artères coronaires et la plaque dentaire de personnes âgées décédées du COVID-19. Ils ont découvert que le virus était présent dans les artères, que les plaques graisseuses soient grandes ou petites.

“La découverte originale de cette étude est que le virus a été trouvé de manière convaincante dans la plaque de l’artère coronaire”, explique Juan Carlos Kaski, spécialiste cardiovasculaire à St George’s, Université de Londres, qui n’a pas participé à l’étude.

L’équipe de NYU a découvert que dans les artères, le virus colonisait principalement les globules blancs appelés macrophages. Les macrophages sont des cellules immunitaires mobilisées pour combattre une infection, mais ces mêmes cellules absorbent également les excès de graisses, notamment le cholestérol présent dans le sang. Lorsque les microphages chargent trop de graisse, ils se transforment en cellules spumeuses, ce qui peut augmenter la formation de plaque.

Pour confirmer que le virus infectait et se développait effectivement dans les cellules des vaisseaux sanguins, les scientifiques ont obtenu des cellules artérielles et des plaques, notamment des macrophages et des cellules spumeuses, auprès de volontaires sains. Ensuite, ils ont cultivé ces cellules en laboratoire dans des boîtes de Pétri et les ont infectées avec le SRAS-CoV-2.

Gannarelli a découvert que même si le virus infectait les macrophages à un rythme plus élevé que les autres cellules artérielles, il ne s’y répliquait pas pour former de nouvelles particules infectieuses. Mais lorsque les macrophages se sont chargés de cholestérol et se sont transformés en cellules spumeuses, le virus a pu se développer, se répliquer et survivre plus longtemps.

“Nous avons constaté que le virus avait tendance à persister plus longtemps dans les cellules spumeuses”, explique Gannarelli. Cela suggère que les cellules spumeuses pourraient agir comme un réservoir de SRAS-CoV-2. Puisqu’une plus grande accumulation de graisse signifierait un plus grand nombre de cellules spumeuses, la plaque peut augmenter la persistance du virus ou la gravité de la COVID-19.

Les scientifiques ont découvert que lorsque les macrophages et les cellules spumeuses étaient infectés par le SRAS-CoV-2, ils libéraient une poussée de petites protéines appelées cytokines, qui signalent au système immunitaire de réagir contre une infection bactérienne ou virale. Dans les artères, cependant, les cytokines stimulent l’inflammation et la formation d’encore plus de plaque.

“Nous avons constaté qu’il y avait un certain degré d’inflammation [caused] par le virus qui pourrait aggraver l’athérosclérose et les événements cardiovasculaires”, explique Giannarelli.

Ces résultats confirment également rapports précédents que la mesure de l’inflammation dans la paroi des vaisseaux sanguins peut diagnostiquer l’étendue des complications cardiovasculaires à long terme après le COVID-19, explique Antoniades.

“Cette étude a révélé que la rupture de la plaque peut être accélérée et amplifiée par la présence du virus”, explique Kaski.

Comprendre les maladies cardiaques après le COVID

Bien que cette nouvelle recherche montre clairement que le SRAS-CoV-2 peut infecter, croître et persister dans les macrophages des plaques et des cellules artérielles, des études supplémentaires sont nécessaires pour bien comprendre les nombreuses façons dont le COVID-19 peut altérer la santé cardiaque.

“L’étude de NYU identifie un mécanisme potentiel, notamment le réservoir viral, pour expliquer les effets possibles”, explique Gersh. “Mais ce ne sera pas le seul mécanisme.”

Cette étude n’a analysé que 27 échantillons provenant de huit patients âgés décédés, tous déjà atteints d’une maladie coronarienne et infectés par les souches originales du virus. Ainsi, les résultats de cette étude ne s’appliquent pas nécessairement aux personnes plus jeunes sans maladie coronarienne ; ou à de nouvelles variantes du virus, qui provoquent une maladie un peu plus bénigne, explique Angeli.

“Nous ne savons pas si cela se produira chez les personnes vaccinées”, précise Kaski. “Il y a beaucoup d’inconnues.”

Il n’est pas non plus clair si et dans quelle mesure la forte réaction inflammatoire observée dans les artères des patients dans les six mois suivant l’infection, comme le montre la nouvelle étude, durera suffisamment longtemps pour déclencher la formation de nouvelles plaques. “De nouvelles études sont nécessaires pour montrer l’évolution dans le temps de la résolution de l’inflammation vasculaire après l’infection”, explique Antoniades.

Les patients atteints de COVID doivent surveiller toute nouvelle incidence d’essoufflement lié à l’effort, d’inconfort thoracique, généralement lié à l’effort, de palpitations, de perte de conscience ; et parlez à leur médecin d’une éventuelle maladie cardiaque.