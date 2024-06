Nous savons enfin quand le personnage MCU de Giancarlo Esposito fera ses débuts

La grande image Giancarlo Esposito rejoint officiellement le MCU dans

Suite à sa récente annonce de rejoindre l’univers cinématographique Marvel, Giancarlo Esposito rejoint officiellement le casting de Captain America : Le Meilleur des Mondes. Le journaliste hollywoodien l’annonce s’accompagne également de la nouvelle que le quatrième Capitaine Amérique Le film fera l’objet d’un long processus de reprise, qui devrait durer 22 jours à Atlanta. Le rapport de THR confirme également qu’Esposito jouera un méchant, mais le rôle exact qu’il jouera reste un mystère.





L’annonce d’une nouvelle série de tournages pour Captain America : Le Meilleur des Mondes est quelque peu surprenant. Le film a non seulement subi un changement de titre, mais celui de Sam Wilson (Anthony Mackie), premier long métrage intitulé « L’homme étoilé avec un plan », a déjà fait l’objet d’une série de reprises en décembre 2023. De plus, 22 jours pour les seules reprises, c’est inhabituellement long pour un tournage de cette taille, on peut donc dire sans se tromper le mystère d’Esposito le personnage se voit attribuer un rôle important.





La question demeure de savoir qui Giancarlo Esposito jouera dans le MCU. En plus de faire partie de Captain America : Le Meilleur des MondesDans le récit de Briser le mauvais la star va jouer c’est pas Le professeur X des X-Men et aura également sa propre série sur toute la ligne. Captain America : Le Meilleur des Mondes être le début du personnage d’Esposito implique certainement qu’il sera un personnage plus ancré, mais nous ne le saurons pas avec certitude avant d’être plus près de la sortie du film.





De quoi parle « Captain America : Le meilleur des mondes » ?

Captain America : Le Meilleur des Mondes reprend après les événements de Le Faucon et le Soldat de l’Hiver. Sam Wilson a officiellement accepté son nouveau rôle de Steve Rogers (Chris Evans), prenant son emblématique bouclier Vibranium et un nouveau costume brillant avec une palette de couleurs plus patriotique. Wilson a à peine réussi à arrêter les Flag Smashers pendant sa série Disney+, mais il fait face à une menace encore plus dangereuse dans le prochain film.





En plus d’être un nouveau Capitaine Amérique film, Meilleur des Mondes constitue également une suite tant attendue de L’incroyable Hulk, car plusieurs personnages du deuxième film du MCU reviendront après plus d’une décennie. Ceci comprend Liv Tyler comme celui de Bruce Banner (Édouard Norton/Marc Ruffalo) ancienne flamme, comme Betty Ross, ainsi que Tim Blake Nelson en tant que méchant principal du prochain film, The Leader. Le nouveau film mettra également en vedette un Thunderbolt Ross remanié, qui sera désormais interprété par Harrison Ford (avec de nombreux fans spéculant que Ross affrontera son alter-ego de bande dessinée Red Hulk).

Captain America : Le Meilleur des Mondes sort en salles le 14 février 2025.