Nous saluons Rishi Sunak pour avoir bravé à juste titre la critique et faire passer les finances des familles avant le dogme écologique.

Rishi devient réel

RISHI Sunak a, à juste titre, bravé la critique en faisant passer les finances des familles et leur niveau de vie avant le dogme écologique. Nous le saluons.

The Sun a lancé notre campagne Give Us A Brake parce que nous savions que les délais climatiques précipités, aléatoires et irréalistes dont il avait hérité nuiraient à nos lecteurs.

Rishi Sunak, dont le discours n°10 constitue une relance audacieuse, a raison de faire passer les électeurs avant les intérêts particuliers Crédit : SIMON WALKER Trésorerie HM

Ses prédécesseurs n’avaient aucune idée de la façon dont quelqu’un pourrait se permettre de se lancer à corps perdu vers le zéro net et ne semblaient pas s’en soucier.

Il n’était ni juste ni sage d’imposer de vastes changements sans le consentement du public.

Les ajustements raisonnables et modestes de ce Premier ministre traitent honnêtement de la réalité, et non de la fantaisie verte et des vœux pieux.

C’était encore bien trop pour les éco-obsessionnels furieusement hyperventilés.

Le vieux multimillionnaire étonien Zac Goldsmith a ridiculement affirmé que son propre parti « avait tourné le dos au monde et avenir générations ».

La BBC « impartiale », savourant un nouveau front contre le gouvernement qu’elle déteste, a sorti la relique conservatrice John Gummer pour dénoncer la « stupidité » du Premier ministre.

Intéressé entreprise les dirigeants écumaient. Le stupide maire travailliste de Londres a balbutié ses clichés.

La société énergétique E.on a affirmé que nos villes étaient « obstruées par de l’air sale ». Vraiment? L’air de la capitale n’a pas été plus pur depuis des siècles.

Mais tel est le fanatisme fou et infondé auquel M. Sunak résiste aujourd’hui.

Avoir une emprise

Les riches fanatiques qui signalent la vertu n’auront jamais de mal, contrairement à des millions d’autres, à s’offrir une voiture à batterie ou un système de chauffage électrique.

Et leurs critiques sur l’échec de la Grande-Bretagne envers la planète sont des bêtises hyperboliques.

Nous visons toujours le zéro net d’ici 2050, une politique soutenue par The Sun.

Mais nous sommes simplement en train de nous aligner sur les autres.

L’interdiction de vendre des voitures neuves à combustible fossile d’ici 2035 correspond à celle de l’UE – que les critiques conservateurs vénèrent habituellement – ​​et des États américains les plus à gauche.

Le nouveau 2035 gaz l’interdiction des chaudières autorise désormais certaines exemptions. Aucune écotaxe d’État nounou ne sera imposée. Bien.

Ce sont des mesures sensées et pragmatiques vers lesquelles d’autres dirigeants s’orientent également.

Mais pour l’ancien ministre conservateur Alok Sharma, la Terre est désormais « sous assistance respiratoire ».

Lui et les autres doivent reprendre le contrôle. La Grande-Bretagne a réduit ses émissions de moitié depuis 1990, de loin le plus rapide du G7, à des niveaux insignifiants à l’échelle mondiale.

Nous menons le monde dans ce domaine. Pourquoi certains veulent-ils également que nous soyons à la tête du monde en matière de dommages économiques auto-infligés ?

M. Sunak, dont le discours n°10 constitue une relance audacieuse, a raison de faire passer les électeurs avant les intérêts particuliers.

Il a pris à contre-pied les travaillistes, malgré leur complaisance à gagner. pouvoir. Leurs abus cachaient leur confusion.

Et les conservateurs ont enfin quelque chose à vendre sur le pas de leur porte.

Allègement des prêts

Il n’y a aucune raison de relever à nouveau les taux d’intérêt aujourd’hui.

La baisse surprise de l’inflation en août, défiant les prévisions, est bénéfique pour les ménages.

Et la Banque d’Angleterre n’a désormais aucune raison de les serrer davantage.

Cela a fait assez de mal.