«Nous roulons à partir d’ici»: l’ancien directeur général des Maple Leafs Dubas publie une déclaration à la suite du licenciement

Kyle Dubas prend la grande route.

L’ancien directeur général des Maple Leafs, congédié la semaine dernière pour mettre fin à une superbe séquence de cinq jours à la suite de l’élimination de Toronto au deuxième tour des séries éliminatoires, a publié une déclaration mardi sur Twitter, mais n’a pas donné de détails concernant son limogeage.

Dubas s’est vu brusquement remettre ses papiers de marche vendredi pour couronner une période tumultueuse qui a commencé par une étrange conférence de presse de fin de saison où l’exécutif de 37 ans s’est demandé s’il voulait continuer dans le rôle.

Le président des Leafs, Brendan Shanahan, a décrit en détail le processus qui l’a conduit à licencier Dubas lors d’une conférence de presse vendredi après-midi, quelques heures après que Toronto a annoncé qu’il « se séparait » du directeur général.

Shanahan a déclaré à l’époque qu’il avait conseillé à Dubas, dont le contrat devait expirer le 30 juin, de ne pas parler aux journalistes après la défaite des Leafs en cinq matchs contre les Panthers de la Floride sans aucune clarté sur l’avenir.

Dubas a déclaré lors de cette conférence de presse du 15 mai que la saison 2022-23 était difficile pour sa jeune famille et qu’il avait besoin de temps pour évaluer son chemin.

Shanahan, qui avait initialement voulu garder Dubas à bord, a déclaré cinq jours plus tard lors de sa conférence de presse qu’il commençait à se sentir différemment au fil de la semaine.

Shanahan a déclaré que Dubas lui avait envoyé un e-mail jeudi soir indiquant qu’il souhaitait effectivement continuer en tant que directeur général, mais cela est venu après que l’équipe – encore une fois, selon son président – ait reçu une augmentation des demandes de contrat.

‘Des hauts et des bas’

À ce moment-là, Shanahan a déclaré qu’il avait décidé que la franchise Original Six avait besoin d’un changement.

« À l’époque où je sentais que j’avais besoin d’évaluer ma propre vision de l’avenir, à la fois en ce qui concerne la direction nécessaire du club et en m’assurant que j’avais le plein soutien de ma famille pour ce que je savais être nécessaire dans le hors saison et les années à venir, l’organisation, comme c’est son droit de le faire, a décidé d’aller dans une direction différente », a déclaré Dubas dans sa déclaration sur les réseaux sociaux.

Embauché en tant que directeur général adjoint en 2014 à l’âge de 28 ans avant d’être élevé au poste le plus élevé en 2018 après que Shanahan ait écarté le mentor et membre du Temple de la renommée Lou Lamoriello, Dubas a fait référence à ses hauts et ses bas à Toronto dans la déclaration de mardi.

« Ce fut un honneur de pouvoir travailler dans un endroit aussi inspirant, avec des personnes dévouées et loyales et une base de fans extrêmement passionnée », a-t-il écrit mardi. « L’impact de cela et les relations avec toutes les personnes de [Maple Leaf Sports & Entertainment]du conseil d’administration aux huissiers de la Scotiabank Arena, occuperont à jamais une place chère dans nos cœurs. »

Toronto a connu un succès sans précédent en saison régulière sous Dubas, mais n’a pas pu trouver de traction dans les séries éliminatoires au cours de ses cinq années à la tête jusqu’au printemps, lorsque les Leafs ont remporté une série pour la première fois en près de deux décennies avant de se retirer doucement en Floride.

Dubas a également remercié les entraîneurs, les joueurs et le personnel sur Twitter, mais n’a pas fait de même pour les Leafs – ni mentionné Shanahan par son nom.

« Merci pour votre passion et votre engagement à chaque étape du voyage ensemble », a déclaré Dubas à ses collègues et joueurs. « Ce fut un immense plaisir de travailler à vos côtés au quotidien.

« Nous roulerons à partir d’ici. »

Le départ de Dubas laisse une cargaison de questions à Toronto avant ce qui pourrait être un été marquant.

Le nouveau directeur général des Leafs devra décider du sort de l’entraîneur-chef et loyaliste de Dubas Sheldon Keefe, tandis qu’Auston Matthews et William Nylander pourront signer des prolongations de contrat à compter du 1er juillet.

Matthews et son compatriote star Mitch Marner ont des clauses d’interdiction de mouvement complètes le même jour, tandis que Nylander aura une liste de 10 équipes. Matthews et Nylander peuvent tous deux devenir des agents libres sans restriction à l’été 2024, tandis que l’accord de Marner court jusqu’en juillet 2025.

