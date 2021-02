Les manifestations des gilets jaunes dans toute la France en 2018 ont été déclenchées en partie par une augmentation des prix du carburant comme mesure de lutte contre le changement climatique. | Alain Pitton / NurPhoto via Getty Images

Un nouveau rapport des Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine détaille ce qui doit se passer pour atteindre les objectifs en matière de changement climatique.

2050 n’est pas si loin. Le milieu du siècle est aussi proche de nous dans le temps que les années 1980. C’est également le point de départ de bon nombre des grands objectifs mondiaux en matière de changement climatique – le président Joe Biden a déclaré qu’il souhaitait rendre toute l’économie américaine neutre en carbone d’ici là. Et même avant cela, il veut éliminer les émissions de gaz à effet de serre de la production d’électricité d’ici 2035.

Cela signifie qu’il n’y a pas beaucoup de temps pour agir et que les fondations du milieu du siècle sont en train d’être posées. Les mesures que nous prenons ou ne prenons pas pour augmenter l’énergie propre et réduire les émissions seront particulièrement importantes pour le changement climatique. Mais que faut-il faire exactement pour y arriver?

C’est ce à quoi un rapport de cette semaine sur la «décarbonisation» ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre du système énergétique américain, produit par les Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine, a cherché à répondre.

Les chercheurs ont découvert que le passage à l’énergie propre est faisable et se paie facilement en éliminant les méfaits immédiats et à long terme de la combustion de combustibles fossiles.

Mais ils ont également mis l’accent sur la répartition équitable des coûts et des avantages du passage à l’énergie propre. Ceci est essentiel, concluent-ils, pour obtenir l’adhésion d’une large coalition aux changements majeurs nécessaires pour éliminer les émissions de gaz à effet de serre. Sinon, il pourrait y avoir une forte résistance qui compromettrait les progrès.

La peur des conséquences du passage à l’énergie propre a contrecarré de nombreuses propositions de lutte contre le changement climatique au fil des ans. Par exemple, la législation sur le plafonnement et l’échange qui a été adoptée à la Chambre en 2009 et est décédée au Sénat l’année suivante a été présentée par les opposants comme une taxe qui entraverait l’économie.

«Nous reconnaissons tous que les transitions passées ont été difficiles et que les approches politiques axées uniquement sur le recyclage des travailleurs ont été inadéquates», a déclaré Stephen Pacala, président du comité qui a produit le rapport des National Academies, lors d’une conférence de presse mardi. «Nous risquons un mouvement des gilets jaunes dans ce pays qui pourrait faire dérailler la transition.»

Une transition énergétique propre ne consiste pas simplement à remplacer les centrales au charbon par l’énergie solaire et éolienne. Il s’agit également de faire en sorte que les communautés qui dépendent le plus des industries des combustibles fossiles soient compensées pour les pertes subies par leurs économies et que celles qui ont souffert dans l’ombre des cheminées aient la possibilité de saisir la lumière.

La transition vers une énergie propre doit se faire rapidement. Cela rend plus difficile d’empêcher les gens d’être laissés pour compte.

Alors que l’objectif 2035 d’énergie propre de Biden se rapproche rapidement et que son objectif 2050 peu après, la transition doit commencer maintenant. Et des changements rapides dans le système énergétique sont possibles; il suffit de regarder la dernière décennie. Pendant ce temps, les prix du gaz naturel ont chuté de moitié, les prix de l’énergie éolienne ont chuté de 70%, les prix des batteries lithium-ion ont chuté de 85% et le solaire a chuté de 90%. Cependant, ces changements ont également perturbé de nombreuses communautés et les ont gênés par de nouveaux changements dans le système énergétique.

«Associé à une efficacité énergétique accrue, cela a conduit à un système de réseau électrique en évolution rapide qui est beaucoup moins intensif en carbone, mais dans lequel les retraits de centrales au charbon ont dévasté des communautés dans mon état d’origine, la Virginie-Occidentale», a déclaré West Virginia Sen. Joe Manchin, le nouveau président du Comité sénatorial de l’énergie et des ressources naturelles, lors d’une audition mercredi. «La transition énergétique a accru les difficultés dans les régions des États-Unis qui alimentent notre nation depuis des décennies.»

Ces expériences difficiles font partie du défi de construire le soutien pour les changements importants mais nécessaires dans la façon dont les États-Unis alimentent, réchauffent et alimentent leur économie. Et le risque de laisser les gens derrière s’accroîtra à mesure que l’urgence d’une action rapide et agressive augmente.

C’est pourquoi une première étape clé dans la réalisation de cette transition, selon les Académies nationales, est d’établir un contrat social pour la transition.

«Le maintien du soutien public à travers une transition de trois décennies vers le net zéro ne peut tout simplement pas être réalisé sans le développement et le maintien d’un contrat social solide», selon le rapport.

Un «contrat social» dans ce cas est défini comme un accord général à tous les niveaux de gouvernement et de la société pour passer à une économie neutre en carbone. Il obtiendrait la contribution de toutes les personnes touchées par la transition, renforcées par des objectifs supplémentaires tels que la lutte contre les inégalités historiques dans l’exposition à la pollution et la garantie que les avantages financiers se répercutent sur les communautés défavorisées.

C’est déjà un défi de taille, et cela pourrait s’avérer plus difficile que de développer des batteries plus denses en énergie ou des éoliennes moins chères.

Le rapport n’est pas clair sur la manière exacte de construire cette base de soutien, mais il appelle à plus de contribution des personnes en première ligne de la transition énergétique – à la fois celles qui risquent de perdre et celles qui ont tout à gagner – dans les politiques nécessaires. pour accélérer le mouvement, qu’il s’agisse d’une taxe sur le carbone ou d’une norme d’énergie propre.

Le président Biden a déjà pris des mesures dans cette direction avec une série de décrets qui mettent l’accent sur l’énergie propre, l’atténuation du changement climatique et la lutte contre le racisme environnemental. Mais il fait également déjà face à une forte opposition de l’industrie des combustibles fossiles pour ses ordres de limiter le développement de combustibles fossiles sur les terres publiques et de révoquer le permis pour le pipeline Keystone XL.

La question est maintenant de savoir si la résistance à des actions encore plus ambitieuses en matière de changement climatique submergera l’élan, et si les propositions pour une transition juste s’avèrent convaincantes pour les personnes touchées. Pendant tout ce temps, le temps d’agir est compté.