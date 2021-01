Merci merci beaucoup. Je vous remercie.

Merci beaucoup et nous vous aimons. Et je peux vous dire que du fond du cœur, cela a été quatre années incroyables. Nous avons tant accompli ensemble. Je tiens à remercier toute ma famille et mes amis, mon personnel et tant d’autres personnes d’être ici. Je tiens à vous remercier pour vos efforts, votre travail acharné. Les gens n’ont aucune idée à quel point cette famille a travaillé dur et ils ont travaillé pour vous. Ils auraient pu avoir une vie beaucoup plus facile, mais ils ont fait un travail fantastique, je veux juste vous remercier tous, chacun.

Je tiens à remercier Mark Meadows qui est ici, quelque part juste là. Mais cela a été quelque chose de très spécial, nous avons accompli beaucoup de choses. Notre première dame a été une femme de grande grâce, beauté et dignité. Et si populaire auprès du peuple, si populaire auprès du peuple. En fait chérie, voudrais-tu dire quelques mots?

Melania: Être votre Première Dame a été mon plus grand honneur. Merci pour votre amour et votre soutien. Vous serez dans mes pensées et mes prières. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse vos familles et que Dieu bénisse cette belle nation.

Que faut-il dire d’autre, non? Mais ce que nous avons fait… C’est vrai, chérie, excellent travail. Mais ce que nous avons fait a été incroyable à tous égards. Nous avons reconstruit l’armée américaine. Nous avons créé une nouvelle force, appelée Space Force – qui serait en soi une réalisation majeure pour une administration régulière. Nous n’étions pas une administration régulière.

Nous nous sommes occupés des vétérinaires. 91% d’approbation, nous n’avons jamais eu cela auparavant. Nous avons pris soin de nos vétérinaires, nos beaux vétérans. Ils ont été très mal traités avant notre arrivée. Comme nous le savons, nous leur avons rendu un excellent service et nous avons pris la facture, et ils peuvent consulter un médecin s’ils doivent attendre longtemps. Nous l’avons si tristement que nous pouvons nous débarrasser des gens qui ne traitent pas nos vétérinaires correctement.

Nos vétérans sont heureux, nos gens sont heureux, nos militaires sont ravis. Nous avons également obtenu de loin les réductions d’impôt et les réformes les plus importantes de l’histoire de notre pays. J’espère qu’ils n’augmenteront pas vos impôts – mais s’ils le font, je vous l’ai dit.

Et si vous regardez les règlements, je considère que les réductions de règlements sont encore plus importantes et c’est pourquoi nous avons eu et avons de si bons chiffres d’emploi. Le nombre d’emplois est absolument incroyable. Lorsque nous avons commencé, si nous n’avions pas été touchés par la pandémie, nous aurions eu des chiffres qui n’auraient jamais été vus.