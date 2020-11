Nous renoncerons aux restrictions de voyage COVID pour le Père Noël, confirme l’UE

Le père Noël sera autorisé à voyager librement à travers l’Union européenne malgré les restrictions COVID-19 en place dans tout le bloc, a confirmé Bruxelles vendredi.

Invitée à rassurer les enfants sur le fait que le Père Noël pourra franchir librement les frontières pour leur apporter leurs cadeaux, Margaritis Schinas, vice-présidente de l’UE pour la promotion de notre mode de vie européen, a déclaré que la Commission européenne “peut offrir cette assurance”.

<< Nous avons convenu avec les chefs religieux qu'il s'agit là d'un problème de mouvement transfrontalier - Saint-Nicolas, Père Noël, Babbo Natale, Reyes Magos, Agios Vassilis - ils seront tous en mesure de livrer les cadeaux. Les jeunes Européens de toutes confessions devraient avoir la conviction que l'amour et l'espoir ne seront jamais absents de l'Europe de nos jours », a-t-il déclaré.

Plusieurs États membres de l’UE, dont l’Autriche, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, ont actuellement mis en place des verrouillages nationaux qui devraient être levés au début ou à la mi-décembre, mais des restrictions strictes seront toujours appliquées.

Les Français ont été avertis par le président Emmanuel Macron en début de semaine de se préparer à “un Noël pas comme les autres”.

Les magasins du pays sont autorisés à rouvrir le samedi, mais les gens doivent continuer à restreindre leurs déplacements et à les justifier par la forme jusqu’au 15 décembre. Cependant, un couvre-feu en soirée sera toujours appliqué et les bars et restaurants resteront fermés jusqu’au 20 janvier au moins. .

Les rassemblements continueront également d’être limités, les personnes étant invitées à respecter les mesures de distanciation sociale et à porter des masques à la maison si elles accueillent des membres de leur famille pendant les vacances.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a également souligné que “Noël ne sera pas normal”.

L’Angleterre doit sortir de son verrouillage le 1er décembre et passer sous un système à plusieurs niveaux avec des restrictions imposées au niveau local en fonction de la situation épidémiologique.

Le gouvernement a dévoilé les nouveaux niveaux mercredi et 99% de la population du pays sera placé sous les deux niveaux les plus difficiles.

Le gouvernement a également indiqué qu’il travaillait avec l’administration décentralisée au Pays de Galles, en Irlande du Nord et en Écosse pour permettre aux familles de se rassembler en toute sécurité.