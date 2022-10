“Nous rendons l’Illinois fier.” – Section locale de Shaw

DeKALB – Austin Cliffe a déclaré qu’il avait « surfé sur le sommet de la victoire » après avoir remporté le premier prix lors d’un festival basé dans l’Ohio célébrant le plus gros fruit indigène d’Amérique : la papaye.

Cliffe, 40 ans, de DeKalb a participé au Ohio Pawpaw Festival, qui s’est tenu du 16 au 18 septembre à Albany, Ohio. Mais il ne s’attendait pas à gagner le festival avec ses papayes DeKalb du cru. Lorsque Cliffe a découvert que son groupe de variétés Tollgate avait reçu le titre de meilleure papaye, il a fait irruption dans sa tente pour le dire à sa femme.

“Je l’ai réveillée d’une sieste”, a déclaré Cliffe vendredi alors qu’il visitait le bosquet de papayes poussant dans son jardin sur Kendall Lane.

“Je faisais la sieste dans ma tente à l’époque après une nuit de sommeil agitée dans la tente glacée la nuit précédente”, a déclaré Susan Stephens, 55 ans. brandissant la plaque.

Les papayes gagnantes de Cliffe ont été jugées sur une poignée de facteurs, notamment le goût, la couleur, la texture et le rapport pulpe-graine. Le fruit quelque peu inconnu est originaire du centre de l’Atlantique, en particulier de l’est des États-Unis et a le goût d’un mélange entre une banane et une mangue.

“Et ne le dites pas à Austin, mais j’ai été surpris, j’ai été très surpris parce que c’est toujours une compétition chaude et il y a beaucoup de papayes formidables qui y participent”, a déclaré Stephens.

Susan Stephens regarde Austin Cliffe le 30 septembre 2022 alors qu’il parle de ses efforts de croissance de la papaye. (Camden Lazenby)

Le couple marié depuis cinq ans a commencé à assister au festival de l’Ohio il y a plusieurs années afin d’en savoir plus sur les papayes. Cliffe a déclaré qu’après avoir commencé à cultiver le fruit en 2014, il voulait voir à quoi ressemblaient et goûtaient les meilleures papayes, et il voulait également en savoir plus sur leur culture et la communauté associée.

Cliffe a déclaré que le festival semblait être un bon endroit où aller pour un fruiticulteur comme lui. Proposant des bières de papaye et des groupes de confiture, le festival est également un événement où Cliffe pourrait apprendre à cultiver différentes variétés de papaye.

“Donc, vous pouvez aussi apprendre beaucoup là-bas”, a déclaré Cliffe. « C’est presque comme un festival 4-H ou quelque chose comme ça, vous savez. Et puis c’est probablement l’endroit le plus facile pour déguster la meilleure papaye que l’on puisse trouver.

La dernière des papayes d’Austin Cliffe de la saison de croissance 2022 est accrochée à un arbre dans son jardin le 30 septembre 2022. (Camden Lazenby)

Cliffe s’était classé deuxième et troisième les années précédentes, mais gagner contre des gens du pays le plus natal du fruit – à savoir les Appalaches – était un gros problème, a déclaré Stephens.

« Nous faisons donc la fierté du nord de l’Illinois. Amenez notre papaye sur leur territoire et faites-la choisir comme la meilleure, et je pense vraiment que tout s’est bien passé pour nous cette fois », a déclaré Stephens.

Les papayes gagnantes de Cliffe ont été cultivées à partir de seulement quelques branches. Ces branches d’arbres ont été créées lorsqu’un cultivar de Tollgate Gardens and Nursery à Bellevue, Michigan, a été greffé sur un porte-greffe acquis à Paw Paw, Illinois.

“En gros, vous prenez du matériel d’un arbre qui … s’est avéré avoir des fruits de bonne qualité, puis vous le greffez sur un autre porte-greffe d’une manière ou d’une autre”, a déclaré Cliffe. Tout ce qui se trouve en dessous de la ligne de greffe est un porte-greffe et tout ce qui se trouve au-dessus serait génétiquement l’autre arbre, a déclaré Cliffe.

Le 30 septembre 2022, Austin Cliffe pointe du doigt l’endroit, marqué par une forme en V subtile, où il a greffé son papaye. (Camden Lazenby)

Cliffe et Stephens ont déclaré qu’un peu de chance les avait aidés avec la saison de croissance cette année.

“Notre météo a coopéré, la maturité et le bon moment ont vraiment fonctionné”, a déclaré Stephens. “Je pense que nous avons de quoi être fiers, mais je pense que le nord de l’Illinois a de quoi être fier parce que c’est la papaye du nord de l’Illinois.”

La maturité du fruit était primordiale pour leur succès, ont déclaré les deux hommes. Comme une banane, le goût et la texture d’une papaye peuvent varier énormément selon la maturité. Certains aiment le fruit vert avec une légère ouverture brune et d’autres préfèrent les manger une fois que la peau a pris une couleur plus foncée et plus brune.

Cliffe a déclaré qu’il était difficile de décrire le goût d’une papaye, car le fruit peut avoir “des caractéristiques de saveur étonnamment différentes”. Alors que la dégustation d’une variété de pommes différentes donnerait des saveurs et des textures similaires, les papayes peuvent avoir des textures allant de l’eau à la crème, ou fermes et charnues, a déclaré Cliffe. Les papayes peuvent aussi être sucrées comme un dessert ou exceptionnellement amères.

“Mais un bon a généralement une texture semblable à celle de la banane, peut-être plus comme une crème anglaise ou un pudding, je dirais”, a déclaré Cliffe. «C’est une opinion personnelle, mais avec peut-être un léger grain de poire et une sorte de saveur qui se situe plus ou moins entre ces deux choses, mais avec des notes comme l’ananas ou la mangue, ou la vanille, la cannelle, d’autres choses. Il se passe beaucoup de choses là-dedans.

Depuis qu’il a remporté le Ohio Pawpaw Festival, Cliffe a déclaré qu’il profitait de la fin de la saison des papayes et qu’il se concentrait sur la recherche d’autres passionnés dans la région.

« J’ai profité de la victoire en réseautant avec des gens de la région qui la cultivent en raison de l’intérêt », a-t-il déclaré. “Donc, cela a entraîné beaucoup de bonne croissance personnelle, je suppose, dans ce domaine pour moi.”