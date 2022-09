UN GROUPE de parents a gardé leurs enfants à la maison pendant deux semaines et refuse de les envoyer à l’école – affirmant que c’est un “dépotoir dangereux”.

Les familles de Wythenshawe, à Manchester, ont été déçues par les places scolaires attribuées à leurs enfants et refusent maintenant d’accepter l’offre.

Les parents d’enfants de Manchester ont des problèmes de sécurité après que leurs enfants ont reçu des places en 7e année dans une école Crédit : MEN Media

Ils refusent d’envoyer leurs enfants à la Manchester Academy Crédit : MEN Media

Bien qu’ils vivent dans le sud de Manchester et relèvent du conseil municipal de Manchester, les parents ont demandé des places à l’école dans la ville voisine de Trafford.

Les écoles souhaitées comprennent la Sale High School, l’Altrincham College et le Blessed Thomas Holford Catholic College – qui sont toutes supervisées par le Trafford Council.

L’un des parents, Angela Davies, dit que sa fille Masie est allée à la Lime Tree Primary Academy à Sale et qu’il “n’y a jamais eu d’indication qu’il y aurait un problème entre une primaire de Trafford et un lycée”.

Cela vient après que l’obtention d’une place dans une école de Trafford les années précédentes n’a jamais été un problème.

Cependant, elle, ainsi que jusqu’à 40 autres personnes de la même région – certaines avec des frères et sœurs fréquentant des écoles secondaires à Trafford – se sont vues offrir des places à la Manchester Academy de Moss Side, rapporte Manchester Evening News

Les familles disent qu’il est déraisonnable de s’attendre à ce que leurs enfants parcourent environ cinq miles et elles ont de “graves inquiétudes en matière de sauvegarde” à propos de l’école où un élève de 14 ans a été poignardé au cou lors d’un examen en décembre dernier.

Angela, de Baguley, a déclaré: “Nous avons assisté à toutes les soirées portes ouvertes des écoles de Trafford et avons choisi nos trois meilleurs – Altrincham College, Sale High et Wellington School.

“Je pensais que si nous ne les obtenions pas, nous obtiendrions probablement une école locale plus près de chez nous, mais ensuite on nous en a proposé une à huit kilomètres à Moss Side.

“Quand j’ai ouvert la lettre pour la première fois, je pensais que c’était pour la Manchester Health Academy, qui a maintenant changé son nom en Dixons Brooklands Academy, car c’est juste en haut de la route, mais j’ai ensuite réalisé à quel point celle-ci était loin.”

Angela a depuis rejoint un groupe Facebook avec une soixantaine d’autres parents.

Le groupe a été créé par le père Wayne Cribbin, dont la fille Lilly a également fréquenté la Lime Tree Primary Academy.

Il a postulé pour le Blessed Thomas Holford Catholic College, le Sale High School et le Didsbury High School, mais s’est également vu proposer la Manchester Academy.

Comme Maise, Lilly est également à la maison au lieu de commencer l’année 7.

Wayne a déclaré: “Nous avons échoué dans nos demandes et avons suivi le processus d’appel et il est devenu très clair que si votre enfant vient d’un foyer stable, il ira au fond de la file d’attente.

“On nous a attribué une école qui impliquerait que notre fille parte une heure et demie plus tôt pour s’assurer qu’elle arrive à l’heure à l’école, pourtant nous avons deux lycées à moins de 10 minutes à pied de chez nous.

“Il semble qu’il y ait un grand écart dans les allocations scolaires et la fermeture de Newall Green High School l’année dernière n’a pas été prise en considération et les enfants de M22/M23 [postcodes] se voient attribuer une école qui ne respecterait pas les critères d’admission sur la distance si c’était l’inverse, mais cela semble être un dépotoir approprié pour un problème de leur fabrication.

“L’école attribuée a de réels problèmes de protection et c’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles moi-même et d’autres parents refusons d’envoyer nos enfants.”

Une école de Manchester a été forcée de fermer l’année dernière en raison de la baisse du nombre d’élèves et des mauvais rapports de l’Ofsted.

Le conseil municipal de Manchester reconnaît que la perte de Newall Green High a augmenté la demande de places dans les écoles et déclare que c’est pourquoi il s’est opposé à la fermeture imposée par le gouvernement en 2020.

Mais une nouvelle école – Dixons Newall Green Academy – ouvrira en septembre de l’année prochaine pour répondre à la demande.

Pour des parents comme Angela et Wayne, ils ont l’impression que leurs enfants ont été très déçus.

Angela a ajouté: “Ils disposaient de toutes les données concernant les taux de natalité élevés et l’augmentation prévue des places requises dans les écoles secondaires.

“Ils auraient dû avoir des plans en place pour augmenter le nombre de places dans nos régions afin de répondre à ces projections.

“Je comprends qu’il n’est pas toujours possible d’obtenir vos choix préférés, mais leur manque de planification a conduit de nombreux parents, dont moi-même, à se voir proposer une offre alternative très déraisonnable.”

Le conseil a tenté de répondre à la demande de places en ouvrant 100 autres places dans les trois lycées locaux, mais ils ont tous déjà été pourvus.

Le conseiller Garry Bridges, membre exécutif pour la petite enfance, les enfants et les jeunes du conseil municipal de Manchester, a déclaré: «Nous comprenons la déception ressentie par les familles et les enfants à qui on a offert une place à l’école qui n’est pas celle qu’ils ont choisie ou qui est la plus proche de leur maison.

“Malheureusement, les écoles de Manchester sont très demandées et il y a une pénurie particulière de places au lycée en 7e année à Wythenshawe.

“Cela est dû à la décision du gouvernement de fermer le lycée Newall Green – une décision que nous avons combattue très fermement à l’époque car nous savions que cela entraînerait une pénurie de places pour les familles locales.

“Nous voyons maintenant les conséquences de cette mauvaise décision.

“Nous avons continué à faire pression sur le DfE au sujet de la pénurie de places dans la région depuis la fermeture de l’école, et en conséquence, ils ont convenu que leur nouvelle école gratuite récemment approuvée pour la région, Dixons Newall Green Academy, ouvrira un an plus tôt , en septembre 2023 prochain.

“Nous nous en félicitons car cela améliorera grandement la situation dans la région, mais malheureusement pas à temps pour ces élèves.

“Lorsque des parents vivant à Manchester postulent pour une place à l’école à Trafford ou dans toute autre zone d’autorité locale, nous n’avons aucun contrôle sur cela.

“Si un parent ne réussit pas à obtenir une place dans une école hors de la région et n’a pas nommé une école de Manchester sur son formulaire de candidature – ce que nous conseillons toujours aux parents de faire – alors cela peut signifier, comme dans le cas de beaucoup de ces familles, qu’elles perdent une place dans leur école locale car des places auront déjà été attribuées à d’autres familles.

“Malheureusement, cela signifie que même si nous comprenons les frustrations des parents, nous ne pouvons pas faire grand-chose de plus.

“Nous acceptons pleinement que la Manchester Academy soit plus éloignée que certaines familles ne le souhaiteraient, mais nous avons également proposé des laissez-passer gratuits pour les aider à s’y rendre.

“Nous n’acceptons cependant aucune suggestion selon laquelle il s’agit d’une école qui n’est pas sûre. Elle a une solide culture de protection et de communauté, associée à un leadership fort et à une offre éducative ambitieuse très appréciée des élèves et de leurs familles.

“Il a également de bons antécédents en matière de soutien aux élèves de la communauté locale et de toute la ville, et avec le conseil fera tout son possible pour rendre la transition des élèves vers leur nouveau lycée aussi facile que possible et pour soutenir les familles dans ce domaine.

Un porte-parole de la Manchester Academy a déclaré: “Le désaccord des parents concerne le conseil, pas l’académie, et nous comprenons leur frustration de ne pas se voir proposer de places dans les écoles locales de leur région.

“La protection est efficace, cependant, à la Manchester Academy, nous sommes une école heureuse et florissante et nous sommes très disposés à accueillir les familles pour voir par elles-mêmes pourquoi nous sommes fiers de notre académie et de notre communauté.

“De même, nous parlons toujours directement aux parents qui expriment des inquiétudes, pour les rassurer que même si nous n’avons pas été l’école qu’ils ont choisie, leur enfant sera en sécurité et heureux ici et sera très bien accueilli.”

Angela refuse d’envoyer sa fille à la Manchester Academy Crédit : MEN Media