Nous recherchons vos coordonnées – Shaw Local

L’élection primaire consolidée du 28 février et l’élection consolidée du 4 avril approchent à grands pas, et Record Newspapers/KendallCountyNow.com recherche des adresses e-mail et d’autres informations de contact pour tous les candidats qui apparaîtront sur le bulletin de vote.

Certaines des courses sur le bulletin de vote incluent les conseils municipaux locaux et les conseils de village, les conseils scolaires, les conseils de bibliothèque et les conseils de district de parc.

The Record Newspapers/KendallCountyNow.com enverra bientôt des questionnaires électoraux aux candidats, que nous publierons. Cependant, afin d’envoyer les questionnaires aux candidats, nous avons besoin d’une adresse e-mail.

Nous aimerions atteindre chaque candidat sur le bulletin de vote pour donner à nos lecteurs des informations sur leur position sur les problèmes de leurs courses particulières.

Si vous êtes candidat, veuillez envoyer votre adresse e-mail à news@KendallCountyNow.com. En plus de l’adresse e-mail, indiquez le bureau que vous recherchez, ainsi qu’un numéro de téléphone.

Nous préparons actuellement nos questionnaires qui seront envoyés par courriel aux candidats qui soumettront leurs adresses dans les prochaines semaines.

Merci, et nous attendons avec impatience d’avoir des nouvelles de tous les candidats qui se présentent aux élections.