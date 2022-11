Nous recevons une compensation de 200 £ pour les échecs de collecte des poubelles – comment vous pouvez aussi obtenir de l’argent

TROIS femmes ont reçu 200 £ après que le conseil n’a pas ramassé leurs ordures et rendu leurs poubelles.

Le conseil municipal de Birmingham a reçu l’ordre de payer les femmes indignées pour leur bataille constante avec les équipes de collecte des poubelles “impolies”.

Le conseil municipal de Birmingham a accordé une indemnité de 200 £ à trois femmes pour ne pas avoir ramassé leurs ordures Crédit : PA

Les résidents étaient censés disposer de collectes assistées fiables – disponibles pour ceux qui ne peuvent pas collecter et rendre les poubelles eux-mêmes.

Mais ils affirment que les employés de l’équipe des poubelles ont systématiquement omis de collecter les déchets, ont souvent laissé les poubelles en dehors des emplacements attribués et, lorsqu’ils ont été mis au défi, ont été “impolis”.

Selon le service d’enquête du Local Government & Social Care Ombudsman, les conseils ont le droit de payer s’ils manquent à plusieurs reprises la collecte des poubelles.

Si vos poubelles n’ont pas été collectées à temps pendant plusieurs mois, le médiateur interviendra, comme il l’a fait à Coventry l’année dernière, où un résident a été payé 400 £.

À Manchester, un autre résident a également reçu 400 £ après 20 collectes de poubelles manquées, tandis que dans le Nottinghamshire, un résident furieux a reçu 100 £.

L’une des femmes de Birmingham a allégué que les employés du conseil municipal de Birmingham jetaient sa poubelle et bloquaient l’allée de son voisin.

Elle a dit à l’enquête de l’ombudsman qu’elle avait essayé de parler aux hommes de la poubelle, ils étaient “impolis” et lui ont dit qu’elle “gémissait toujours”.

Le conseil est intervenu et a affirmé qu’il allait surveiller la situation, mais le médiateur a constaté des défaillances dans le service.

La deuxième femme s’est plainte que ses poubelles n’étaient même pas ramassées.

Les services d’enquête de l’ombudsman affirment qu’ils “n’enquêteront généralement pas sur les plaintes concernant une ou deux collectes manquées” mais “peuvent enquêter s’il y a eu une série de collectes manquées sur plusieurs mois”.

Ils ont découvert que les équipes du conseil manquaient à plusieurs reprises ses collectes de poubelles.

Dans le troisième cas, la femme pensait que son conseil ne prenait pas ses plaintes au sérieux.

Ce qui semble être le cas après la fuite d’un mémo interne, tel que rapporté dans Birmingham Live, qui disait : “Avec tout ce qui se passe dans le monde… ils sont dérangés par le fait qu’un couvercle reste ouvert, c’est pathétique.”

Cette résidente a accusé ses hommes poubelles de ne pas remettre ses poubelles au bon endroit et avec le couvercle baissé.

Toutes les femmes qui ont reçu 200 £ ont été informées que le conseil municipal de Birmingham allait surveiller leurs collections.

Mais tous les trois se sont révélés défaillants selon le Médiateur.

Michael King, le plus haut fonctionnaire du pays nommé pour enquêter sur les plaintes des individus, a déclaré à Birmingham Live : “Chaque femme dans ces cas reçoit des collections assistées parce qu’elle est vulnérable d’une certaine manière, et il est compréhensible qu’elle se sente ciblée par le équipages pour avoir déposé leurs plaintes.

«Cependant, bien qu’il puisse y avoir des problèmes sur le terrain, il ne suffit pas que le conseil blâme les équipages voyous et échoue ensuite à s’attaquer à ces problèmes à un niveau plus élevé.

“Nous craignons que la situation à laquelle les trois femmes ont été confrontées se répercute dans toute la ville, en particulier parce qu’elles sont desservies par différents dépôts municipaux, plutôt qu’il y ait une culture pourrie à un seul endroit.

“Cet échec persistant à répondre efficacement aux préoccupations du public est autant une question de leadership d’entreprise que de prestation de services au quotidien.”

En réponse, Majid Mahmood, membre du cabinet pour l’environnement au conseil municipal de Birmingham, a déclaré: «Nous prenons ces conclusions très au sérieux – et nous nous excusons sans réserve que le niveau de service n’ait pas été ce qu’il aurait dû être dans ces cas.

“Un plan d’action complet a été élaboré en réponse, et nous traiterons et appliquerons pleinement toutes les conclusions et recommandations qui ont été faites.

“Cela comprend une formation supplémentaire du personnel, l’utilisation de technologies qui informeront mieux les équipages sur les informations sur les collectes assistées lors de leurs tournées et les caméras des wagons qui permettent le suivi régulier des services.

“La direction sera également suivie et recevra une formation de surveillance pour s’assurer que cela est efficace – et les routes qui ont été identifiées dans ce rapport doivent être suivies via le système d’enquête du conseil pour s’assurer qu’aucun problème ne se répète.”

Si vous êtes déçu par votre service de collecte des poubelles, vous pouvez contacter le médiateur du gouvernement local et des services sociaux pour une enquête.