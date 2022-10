Nous recevons des milliers d’amendes si nous ne nettoyons pas les graffitis sur nos magasins – c’est fou, ce n’est pas notre faute

Les COMMERÇANTS ont fustigé leur conseil après avoir été menacés d’amendes pouvant aller jusqu’à 2 500 £ si les graffitis ne sont pas nettoyés de leurs entreprises.

Le conseil municipal de Brighton et Hove a dit aux commerçants qu’ils devaient nettoyer les graffitis ou être condamnés à une amende – mais les commerçants disent qu’ils ne paieront pas pour avoir été victimes de vandalisme.

Les entreprises de Hove sont furieuses de la décision du conseil d’amender les magasins touchés par les graffitis Crédit : BPM

Boundary Road, Church Road et George Street ont été déclarées “zone d’action ciblée” par le conseil pour tenter d’effacer les graffitis qui ne cessent de croître.

Ken George, 67 ans, propriétaire de Tica, a déclaré à Sussex Live: “Je n’ai rien fait à part faire vandaliser mon entreprise.

“Les commerçants ont été touchés par le COVID, la crise du coût de la vie et le chaos financier de Liz Truss. La semaine dernière, nous avons baissé de 25 % sur les recettes, nous ne pouvons pas nous permettre ce tracas.

“Si nous nous en débarrassons, la même personne reviendra et pulvérisera à nouveau dessus. Ensuite, nous serons frappés d’un autre avis de pénalité. Nous avons tous travaillé dans cette rue pendant des années et avons contribué de l’argent, du temps et des efforts aux collectivités locales. des projets de communauté.

“Il y a suffisamment de défis pour les entreprises locales dans cette ville. Si je ne peux pas payer ces coûts, je devrai fermer.”

Dans une lettre remise aux petites entreprises de la région, le conseil a écrit : “Votre conduite a un effet néfaste sur la qualité de vie des habitants de la localité et votre conduite est déraisonnable”.

Si un propriétaire d’entreprise souhaite que le conseil retire les graffitis de son magasin ou de son restaurant, il devra payer lui-même la facture.

Alors que le conseil soutient que cela aura un effet dissuasif sur les vandales, d’autres disent que c’est inutile et peu rentable car les graffitis réapparaissent souvent dès qu’ils ont été enlevés.

Indigné, le propriétaire du restaurant italien Colosseo, Billy Sejdini, se sent “puni” par la mairie.

“J’ai dit à l’officier du conseil qu’en deux ans et demi ici, j’ai enlevé les graffitis quatre fois”, a-t-il déclaré.

“Chaque fois, quelqu’un l’a remplacé immédiatement. Après la dernière fois, j’ai arrêté de le faire car c’est impossible.

“Pourquoi est-ce que je paie des tarifs professionnels et une taxe d’habitation si je suis traité comme ça ? Je passe 90 heures par semaine dans ce restaurant pour gagner assez d’argent. Nous payons maintenant trois fois plus pour l’énergie que l’année dernière.

“C’est ridicule. J’ai souffert et j’ai essayé de créer une entreprise. Ce n’est pas bien de faire pression sur les commerçants de cette façon.

“Je me sens très déçu par le conseil. Nous faisons toujours tout ce que nous pouvons pour aider la communauté.”

Un porte-parole du conseil municipal de Brighton et Hove a déclaré: “Nous savons que de nombreux habitants se passionnent pour les graffitis et le marquage, et nous nous engageons à essayer de nouvelles façons d’agir pour les éliminer.

“Nous avons lancé un programme d’un an de zones d’action ciblées pour lutter contre les graffitis problématiques dans les zones animées de la ville.

“Cela implique une activité coordonnée d’élimination des graffitis de la propriété du conseil, parallèlement à un engagement avec les entreprises pour traiter les problèmes de graffitis.”

James Ross, propriétaire de James Ross Jewellers, a déclaré que sa boutique était une cible populaire pour les graffitis et qu’il s’opposait à la nouvelle politique du conseil.

Le furieux de 47 ans a déclaré: “C’est draconien et inutile.

« Pourquoi dépenser de l’argent dans cette initiative alors qu’elle pourrait être mieux utilisée ?

“Cela fait 22 ans que je suis ici, et nous avions deux policiers dans la rue. Maintenant, ils sont partis, l’endroit s’est détérioré.

“Cela me bouleverse. Nous voulons travailler avec la communauté locale, mais nous nous sentons menacés par le conseil.”

Un porte-parole du conseil municipal de Brighton et Hove a ajouté: “Les preuves suggèrent que l’élimination rapide et accrue des graffitis des locaux et du mobilier urbain diminue l’incitation aux vandales de graffitis.

“Le programme fonctionne bien jusqu’à présent, les mesures d’application n’étant nécessaires que contre quelques entreprises qui n’ont pas réussi à supprimer les graffitis et les commentaires positifs des résidents sur les améliorations.”

