« Nous rattrapons Pep Guardiola »: les créateurs de Football Manager 2024 admettent que le manager de Manchester City est presque trop bon pour FM

Les créateurs de Gestionnaire de football 2024 Nous surveillons constamment Pep Guardiola et essayons de copier son travail.

C’est ce qu’affirme le directeur du studio, Miles Jacobson, qui affirme que l’entraîneur de Manchester City était autrefois une source de frustration pour lui – mais qu’il est désormais devenu une source d’inspiration, car l’équipe derrière FM cherchez à recréer certaines des tactiques les plus complexes de Guardiola.

Dans la nouvelle itération du jeu – sortie le 6 novembre – les arrières latéraux inversés peuvent être affectés à un rôle défensif, ce qui signifie que des défenseurs centraux libéros itinérants peuvent être employés, similaire à celui de John Stones dans l’équipe actuelle de City. C’est l’un de ces ajustements tactiques que Jacobson a dû noter et réfléchir. Manager de football du monde réel.

« Oui, [we play catchup] », dit Jacobson. « Je m’y suis résigné maintenant : je n’étais pas à l’aise avec ça, pendant un moment. Pep est à la fois ennuyeux et génial. C’est la seule personne dans le football à qui je vais dire : « Oui, nous le rattrapons ».

« Vous êtes assis là et vous pensez : ‘C’est du génie, pourquoi n’y avons-nous pas pensé ?’ Et la réponse doit être : « Nous ne sommes pas des génies en matière de tactique ! » Nous n’avons pas le talent que lui, Pep fait quelque chose : nous essayons de le reproduire dans le jeu.

Le rôle de John Stones : disponible en FM24 (Crédit image : Alex Livesey – Danehouse/Getty Images)

« Je pense que nous avons été très clairs sur ce point dans notre blog sur le moteur de match cette année. Nous avons parlé de Pep, nous avons parlé du rôle de John Stones. Parce qu’il fait simplement des choses qui sont uniques : il est si intelligent et Tellement spécial que tout le monde prend ses idées assez vite dans d’autres clubs. Je suis sûr que Watford avait un latéral inversé l’autre jour ?

« Il n’a pas non plus peur d’expliquer ce qu’il fait et de donner des réponses détaillées lors des conférences de presse pour aider les gens à le comprendre. Et c’est super pour nous ! »

Football Manager 2024 sort le 6 novembre, avec nouvelles fonctionnalités dévoilées avant la sortie du jeu. Netflix s’apprête à diffuser le jeualors que La liste FFT des merveilles à surveiller est également déjà sorti.

Miles Jacobson de Sports Interactive, l’équipe derrière FM, a parlé à FFT de l’introduction de la J-League japonaise, à quel point la Saudi Pro League est réaliste dans le nouveau jeu et comment les coups de pied arrêtés se sont améliorés.