Nous prenons les points dans ce match de la semaine 4 – Shaw Local

L’équipe de football du nord de l’Illinois vient de subir des défaites consécutives, mais son test le plus difficile reste à venir.

NIU se rendra à Lexington, Kentucky pour affronter l’Université du Kentucky à 18 heures samedi. Les Huskies sont un outsider de 26 points à Césars Sportsbookle partenaire officiel des cotes de Bet Chicago Sports, contre les Wildcats lors du dernier match avant le début du match de championnat.

Mais mon pari préféré pour ce jeu est en fait sur le total, où je prendrai plus de 52,5 points (disponibles sur BetMGM au moment d’écrire ces lignes) pour le choc hors conférence de cette semaine.

Je ne vais pas vous mentir – ce pari était basé sur la production du Kentucky plutôt que de se concentrer sur le côté NIU des choses. SP+ de Bill Connelly projette actuellement que les Wildcats remportent une victoire de 42-13, pointant vers l’écart à domicile et les plus.

Les Wildcats connaissent un début de saison de 3-0, remportant chaque match à deux chiffres. Mais ils n’étaient pas satisfaits de leur performance offensive lors de la victoire 31-0 de la semaine dernière contre Youngstown State. Ils l’ont retourné trois fois, dont une paire d’interceptions.

Samedi est une chance pour le Kentucky de remettre l’offensive sur les rails, alors que le nord de l’Illinois a la 127e défense classée via Pro Football Focus. Les Huskies accordent 34,3 points par match, ce qui les place au 108e rang au pays.

Le quart-arrière britannique Will Levis n’aurait peut-être pas mérité une partie du battage médiatique qu’il recevait pendant l’intersaison, mais il est toujours capable de produire. Levis est 61 sur 91 pour 882 verges pour accompagner six touchés et quatre interceptions en trois semaines.

Les Huskies ont également été plus une équipe au-dessus cette année, marquant au moins 28 points dans les trois matchs. Ils n’auront pas besoin de produire autant ce week-end, mais je compte sur eux pour trouver la zone des buts à quelques reprises.

Le plus est arrivé lors de la défaite 38-28 de NIU contre Vanderbilt le week-end dernier alors que j’étais sous le total. Mais j’ai retenu la leçon de celui-là, alors donnez-moi la victoire lors du match de samedi au Kentucky.

Prendre: Plus de 52,5 points