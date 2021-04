L’été aux États-Unis pourrait revenir à une normale pré-Covid-19 si 75% à 80% de la population américaine était vaccinée, a déclaré vendredi le Dr Peter Hotez.

«Nous pouvons vacciner notre sortie de cette épidémie si tous les adultes et adolescents se font vacciner en été. Nous pouvons avoir une qualité de vie extraordinaire, en retournant aux concerts et aux salles de musique, aux jeux de balle, aux bars, aux restaurants et aux clubs, et toutes les choses que nous aimons faire, c’est ce vers quoi nous devons travailler », a déclaré Hotez.

Hotez, codirecteur du Center for Vaccine Development au Texas Children’s Hospital, a déclaré à CNBC « The News with Shepard Smith » que l’hésitation à la vaccination, cependant, empêchera les États-Unis de faire vacciner 75% à 80% de la population.

La demande du vaccin Covid-19 a chuté à travers les États. La Louisiane, par exemple, a demandé moins de doses parce que la demande était si faible. Les sondages montrent que plus de 40% des républicains ne prévoient pas de se faire vacciner, et Hotez a indiqué que les professionnels de la santé s’efforcent de s’adresser aux groupes conservateurs afin d’aider à protéger l’ensemble de la population américaine.

« Environ 40% à 45% des républicains disent qu’ils ne peuvent pas prendre le vaccin ou ne le prendront pas, et lorsque vous additionnez les chiffres, cela représente environ 10% de la population adulte », a déclaré Hotez. « C’est là que nous devons travailler plus dur, pour atteindre les groupes conservateurs … que nous devons corriger. »