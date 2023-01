Nous pouvons utiliser les eaux usées pour suivre la montée des bactéries résistantes aux antibiotiques

Le risque est que les médecins optent pour ce qu’on appelle un antibiotique à large spectre, un médicament puissant capable de tuer de nombreux types de bactéries. Ces médicaments ne devraient être utilisés qu’en dernier recours, car les bactéries qui mutent pour y résister peuvent être dangereuses et potentiellement incurables.

La surveillance des eaux usées peut révéler quelles bactéries se propagent dans une communauté et à quels antibiotiques ces insectes sont vulnérables. Et si les scientifiques remarquent une augmentation des gènes qui confèrent une résistance à un antibiotique spécifique, ils pourraient conseiller aux médecins de la région d’éviter de prescrire ce médicament, explique Kirby.

Nous pouvons également utiliser la surveillance de l’eau pour surveiller la façon dont les gènes de résistance aux antibiotiques pourraient contaminer l’environnement. «Lorsque nous suivons une cure d’antibiotiques, jusqu’à 90% de celui-ci est excrété… dans les matières fécales ou l’urine, et cela peut se retrouver dans nos égouts», explique Leonard. Et une partie de ces eaux usées peut se retrouver dans les rivières, les lacs et la mer.

Cela signifie que non seulement nous libérons potentiellement nos propres microbes résistants aux antimicrobiens dans l’environnement, mais nous pourrions également encourager le développement de nouvelles bactéries résistantes aux antibiotiques dans les eaux de surface et les habitats des animaux. Et ces bactéries, ou du moins leurs gènes de résistance aux antibiotiques, pourraient revenir dans les humains.

Leonard a recherché la résistance aux antibiotiques dans les eaux côtières autour de l’Angleterre, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord. Elle a découvert que les personnes qui passent beaucoup de temps dans l’eau, comme les surfeurs, sont plus susceptibles d’avoir des bactéries résistantes aux antibiotiques dans leurs intestins. Les personnes qui se baignent dans la mer sont “trois fois plus susceptibles d’être porteuses de ces bactéries résistantes que les non-baigneurs”, dit-elle.

Ce n’est pas une très belle pensée. Surtout parce que même si ces insectes ne rendent pas les gens malades, ils peuvent potentiellement échanger des gènes avec d’autres bactéries dans l’intestin d’une personne. Et nous ne savons pas vraiment si des bactéries nocives et résistantes aux médicaments en résulteront.

Mon test covid était négatif – j’ai probablement un rhume standard. Je sais que j’ai aussi des milliards d’insectes dans mon intestin et dans tout mon corps, dont certains sont susceptibles d’être résistants aux antibiotiques. J’espère qu’ils ne deviendront pas dangereux.

