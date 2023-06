« Nous pouvons nous défendre »: un exercice de l’OTAN démontre une démonstration de force dans une « situation de crise »

L’OTAN a commencé son plus grand exercice de déploiement.

Il implique environ 250 avions militaires.

L’exercice s’achèvera le 23 juin.

L’OTAN a lancé le plus grand exercice de déploiement de forces aériennes jamais réalisé dans l’histoire de l’alliance militaire occidentale, un exercice présenté comme une démonstration d’unité entre les membres et les partenaires du bloc alors que les tensions avec la Russie se sont intensifiées après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par Moscou en février. 2022.

Les exercices « Air Defender 23 » dirigés par l’armée de l’air allemande, qui ont débuté lundi, impliquent environ 250 avions militaires de 25 pays de l’OTAN et partenaires, dont le Japon et la Suède, candidate à l’OTAN, selon l’armée de l’air allemande.

Jusqu’à 10 000 militaires participent aux exercices, qui se déroulent jusqu’au 23 juin et sont conçus pour renforcer l’interopérabilité et la préparation des « forces aériennes de l’OTAN en situation de crise », y compris la protection contre les drones et les missiles de croisière en cas d’attaque à l’intérieur territoire de l’OTAN.

« Le message important que nous envoyons est que nous pouvons nous défendre », a déclaré lundi à la télévision publique le lieutenant-général Ingo Gerhartz de la Luftwaffe allemande.

L’exercice « Air Defender 23 » a été conçu en 2018 en partie comme une réponse à l’annexion de la Crimée par la Russie à l’Ukraine quatre ans plus tôt, bien que Gerhartz ait insisté sur le fait que l’exercice « ne visait personne » en particulier.

LIRE | Des avions britanniques se sont précipités pour escorter des avions russes près de l’espace aérien de l’OTAN

Il a déclaré que l’exercice « n’enverrait aucun vol, par exemple, en direction de Kaliningrad », l’enclave russe bordant les États membres de l’OTAN, la Pologne et la Lituanie.

Il a dit:

Nous sommes une alliance défensive et c’est ainsi que cet exercice est planifié.

La guerre de la Russie contre l’Ukraine a galvanisé l’OTAN, l’alliance militaire occidentale créée il y a près de 75 ans pour faire face aux menaces de l’Union soviétique de l’époque.

La Finlande et la Suède, qui avaient longtemps gardé un vernis officiel de neutralité pour éviter un conflit avec Moscou, ont toutes deux demandé l’adhésion à l’OTAN après l’invasion de Moscou en février 2022.

Chef d’état-major de l’armée de l’air allemande (Luftwaffe), le lieutenant-général Ingo Gerhartz s’adresse aux journalistes lors de l’exercice Air Defender 2023 à la base aérienne militaire de Wunstorf, dans le nord de l’Allemagne. AFP PHOTO : Ronny Hartmann, AFP

La Finlande est depuis devenue le 31e membre de la plus grande alliance militaire du monde, tandis que la demande d’adhésion de la Suède est bloquée par les objections des membres de l’OTAN, la Turquie et la Hongrie.

En vertu de l’article cinq de l’OTAN, une attaque contre un membre est considérée comme une attaque contre tous et les offres d’adhésion doivent être acceptées par tous les membres.

Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré lundi que les forces aériennes de l’Otan étaient « d’une importance capitale en cas d’attaque car elles sont les premiers intervenants pour sécuriser la population et aussi leurs propres forces armées ».

L’exercice a « l’objectif de montrer clairement que l’OTAN et l’armée de l’air allemande sont prêtes à se défendre », a déclaré Pistorius.

Cela s’appliquait au président russe Vladimir Poutine et à quiconque « menace notre liberté et notre sécurité », a-t-il ajouté dans des commentaires diffusés à la télévision nationale.

Selon l’armée de l’air allemande, sur les 250 avions impliqués, 100 ont été déployés en Europe à partir de 42 États américains.

Le général Michael Loh, directeur de l’US Air National Guard, a déclaré que les fonctions de l’OTAN étaient à un « point d’inflexion ».

« Beaucoup de choses ont changé dans le paysage stratégique à travers le monde, en particulier ici en Europe », a-t-il déclaré.

Un avion à réaction de combat F-16 de l’armée de l’air turque décolle lors de l’exercice Air Defender 2023 à l’aéroport militaire de Jagel, dans le nord de l’Allemagne. PHOTO : Axel Heimken, Piscine, AFP

L’exercice visera à « compléter la présence permanente des États-Unis en Europe » ainsi qu’à fournir une formation « à une plus grande échelle que ce qui était habituellement accompli sur le continent », a ajouté Loh.

Il a dit que de nombreux pilotes de l’alliance travaillaient ensemble pour la première fois.

« Il s’agit d’établir maintenant ce que signifie affronter une grande puissance dans une compétition de grande puissance. »

L’exercice intervient alors que des responsables de l’OTAN ont déclaré lundi que des avions de combat de l’alliance se sont précipités sur de nombreuses missions la semaine dernière pour enquêter sur des avions militaires russes non identifiés au-dessus de la mer Baltique.

Au total, 15 vols ont été lancés pour enquêter sur d’éventuelles menaces la semaine dernière – le plus grand nombre d’avions lancés en une semaine jusqu’à présent cette année.

La plupart des avions militaires russes auraient opéré dans l’espace aérien international sans plan de vol pré-déposé, signal de transpondeur ou contact radio, selon des responsables militaires de la Lituanie, membre de l’OTAN.

La présence accrue d’avions russes a été attribuée à l’exercice militaire naval annuel dirigé par les États-Unis, BALTOPS, qui se déroule dans la mer Baltique et implique 50 navires et bateaux de 19 États de l’OTAN et de la Suède.

La flotte russe de la Baltique mène également des exercices militaires, a déclaré le ministère lituanien de la Défense au Baltic News Service.