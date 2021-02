«  Nous pouvons faire tomber le régime  »: les travailleurs protestataires du Myanmar ne sont pas soumis

Les débrayages ont été particulièrement notables parmi les employés du gouvernement, y compris au ministère qui fournit le pouvoir dans tout le pays, aux bureaux des impôts et au Département de l’administration générale, qui supervise un large éventail de services publics et de fonctions gouvernementales.

«Il n’y a aucun moyen de travailler sous une dictature», a déclaré le Dr Kyaw Zin, un chirurgien qui a dirigé l’un des premiers débrayages du pays à l’hôpital général de Mandalay, géré par le gouvernement. «Je suis presque sûr que nous pouvons faire tomber le régime.»

Le mouvement de désobéissance civile, ou MDP, comme on l’appelle, bénéficie d’un large soutien dans tout le pays. Il cible les intérêts commerciaux étendus de l’armée et les fonctions gouvernementales essentielles au régime militaire, ainsi que des manifestations de rue et un nouveau rituel bruyant du soir consistant à frapper des casseroles et des casseroles.

L’énorme déferlement de soutien est d’autant plus impressionnant compte tenu de l’histoire brutale de l’armée d’abattre des manifestants pro-démocratie en 1988 et 2007. Un expert du système de la fonction publique du gouvernement a estimé que le pays comptait environ un million de fonctionnaires et qu’environ trois. les quarts d’entre eux avaient quitté leur emploi. Beaucoup sont essentiels pour faire fonctionner le pays.

Lundi matin, des soldats ont commencé à apparaître dans les rues de Yangon, la plus grande ville du Myanmar, et de Mandalay à la place de policiers dans des endroits importants, notamment à proximité du siège de la Banque centrale de Yangon.