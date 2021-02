«  Nous pouvons et devons faire plus  »: l’industrie hôtelière annonce un plan de diversité de 5 millions de dollars sur 5 ans

L’American Hotel & Lodging Association Foundation a annoncé un engagement de 5 millions de dollars et un plan quinquennal visant à améliorer la diversité, l’équité et l’inclusion dans l’industrie.

«Nous annonçons un engagement audacieux de 5 millions de dollars pour faire progresser (diversité, équité et inclusion) dans l’ensemble de l’industrie – en réunissant l’industrie de manière unifiée pour aider tous les acteurs de l’industrie déjà engagés dans cet effort pour s’appuyer là où ils doivent voir un impact plus grand et plus rapide », a déclaré Rosanna Maietta, présidente et chef de la direction de la Fondation AHLA, à USA TODAY.

AHLA compte 27 000 membres, dont 10 des plus grandes sociétés hôtelières, aux États-Unis, dont Marriott, Wyndham, Hilton et Hyatt, et 80% des hôtels franchisés.

Un groupe de travail créé l’année dernière avec des dirigeants de l’industrie a identifié quatre principes directeurs pour la nouvelle initiative, notamment:

Diversifier la représentation à tous les niveaux des employés pour mieux servir les clients, les communautés et les associés. Élever des leaders diversifiés et inclusifs dans différentes entités corporatives, franchisés, propriétés et réseaux. Conduire à la fois la responsabilité et la transparence pour atteindre des résultats mesurables. Favoriser de nouvelles approches innovantes pour étendre la diversité, l’équité et l’inclusion au sein de l’industrie de l’hôtellerie et de l’hébergement dans son ensemble.

La Fondation AHLA a pour mission de créer un modèle de diversité, d’équité et d’inclusion pour l’industrie.

Historiquement, la Fondation AHLA s’est concentrée sur les programmes de main-d’œuvre pour augmenter les opportunités – y compris des formations pour aider les employés à progresser, Greg Juceam, président et directeur de l’exploitation de G6 Hospitality, qui est également président du conseil de la Fondation AHLA, a déclaré à USA TODAY, notant que la fondation continuer à faire ces choses.

Ce type d’engagement est nouveau pour l’industrie et la fondation. «Nous avons donné 1 million de dollars en bourses d’études (pour l’éducation hôtelière) chaque année, mais rien dans ce type d’effort dédié et à plusieurs volets», a déclaré Maietta.

« Nous avons reconnu la sortie de l’été de l’année dernière lorsque les projecteurs étaient tellement concentrés sur la diversité que nous pouvons et devrions faire plus », a déclaré Maietta. « Nous étions parfaitement conscients que nous pouvions saisir le moment dans lequel nous nous trouvons et faire plus pour faire progresser une plus grande prise de conscience, mais plus qu’une simple prise de conscience, une action. »

Bien que l’engagement s’accompagne d’un plan quinquennal, Maietta a déclaré que les changements et les programmes mis en œuvre en conséquence sont censés être permanents.

Selon Juceam, la fondation souhaite créer une boîte à outils de l’industrie pour faire progresser la diversité, l’équité et l’inclusion cette année, étant donné que les besoins des membres d’hébergement varient en fonction de leur gamme de taille et de type d’hébergement.

Les objectifs pour la première année comprennent une académie de leadership axée sur l’augmentation de la représentation au niveau exécutif; un programme de mentorat intersectoriel permettant aux employés d’être jumelés à des dirigeants de différentes entreprises; et une campagne publicitaire nationale pour promouvoir la prise de conscience de l’engagement et attirer de nouveaux talents diversifiés dans l’industrie; et des mesures pour créer la transparence et tenir le secteur responsable, selon Maietta.

Dans les quatre années à venir, la Fondation AHLA prévoit également d’ajouter des formations sur les préjugés inconscients ainsi que des ressources professionnelles, un coaching pour le niveau exécutif et un programme de partage des connaissances destiné à aider les entreprises à partager leurs ressources.

«Ces activités ont été choisies pour équilibrer les éléments fondamentaux et les initiatives audacieuses pour favoriser[ladiversitél’équitéetl’inclusiondansl’industrie»adéclaréMaietta[diversityequityandinclusionacrosstheindustry » Maiettasaid

La fondation continuera d’investir dans des programmes et des ressources au-delà des cinq ans et collecte activement des fonds pour accroître son engagement financier.

« Il y a une opportunité pour tout le monde dans les hôtels et les hébergements », a déclaré Juceam. « La barrière est faible … et la mobilité ascendante est élevée. »

