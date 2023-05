Nous pouvons encore être champions ! Mikel Arteta répond à la critique de l’effondrement du titre d’Arsenal

Mikel Arteta insiste sur le fait qu’Arsenal mérite le respect pour son défi inattendu pour le titre de Premier League malgré l’effondrement qui a permis à Manchester City de passer en pole position.

City sera sacré champion si Arsenal, deuxième, perd à Nottingham Forest samedi ou si les leaders battent Chelsea dimanche.

Une victoire lors de leurs trois derniers matchs suffit à City pour remporter le titre pour la cinquième fois en six saisons.

C’est une pilule amère à avaler pour Arteta après que son équipe ait mené la course au titre pendant une grande partie de la saison.

Les Gunners ont été critiqués pour leur incapacité à retenir City, la triste défaite 3-0 du week-end dernier contre Brighton suscitant des questions sur le caractère de l’équipe d’Arteta.

Mais, dans une fouille à peine voilée contre leurs détracteurs, le patron d’Arsenal, Arteta, a déclaré que son équipe avait dépassé les attentes en poussant si fort les triples chasseurs de City.

« Nous l’avons montré cette saison », a répondu Arteta lorsqu’on lui a demandé si Arsenal pouvait à nouveau prétendre au titre la saison prochaine.

« Nous sommes toujours là, avec deux matchs à jouer (City en a trois car ils ont un match en moins), nous pouvons encore être champions contre probablement la meilleure équipe de l’histoire de la Premier League.

« Pendant 10 mois, nous sommes encore là. Il reste encore deux matchs à jouer et nous n’allons certainement pas les embouteiller.

« Ce qui se passera la saison prochaine dépendra de ce que nous faisons, de notre évolution et de la façon dont nous commençons. Cette prédiction est très difficile à faire aujourd’hui. »

Arteta a admis que des améliorations devront être apportées à sa jeune équipe avant qu’Arsenal puisse espérer tenir le coup en Ligue des champions la saison prochaine.

« Au niveau que nous voulons ? Non. Nous n’avions pas la capacité de faire cela aussi avec la Ligue Europa, donc cela fait partie de cette évolution », a-t-il déclaré.

« Nous voulons être meilleurs et le reste sera meilleur, puis les marges seront plus élevées et nous devons commencer à vivre avec ces normes, nous améliorer et être plus intelligents. »

Pendant ce temps, Arteta a déclaré que les discussions sur l’avenir de Granit Xhaka attendraient la fin de la saison.

Xhaka approche des 12 derniers mois de son contrat et a été lié à un transfert au Bayer Leverkusen.

Le milieu de terrain suisse a joué pendant quatre ans avec le Borussia Mönchengladbach avant de rejoindre Arsenal en 2016.

« La clarté est là. C’est un joueur qui a joué, je pense, chaque minute depuis que je suis entraîneur », a déclaré Arteta.

« C’est une figure incroyablement respectée au club. Quoi qu’il arrive, nous en discuterons, certainement pas maintenant. »

Le duo d’Arsenal Oleksandr Zinchenko (mollet) et Gabriel Martinelli (cheville) ne figurera plus cette saison.

« La blessure de Gabi est assez désagréable, nous devons évaluer la semaine prochaine combien de temps il sera absent », a déclaré Arteta.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)