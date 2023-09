On l’appelle parfois la « bataille oubliée » du Canada.

Il y a trente ans cette semaine, des soldats canadiens en mission de maintien de la paix livraient une bataille rangée contre les forces croates près du village de Medak, en ex-Yougoslavie. Aujourd’hui, les militaires devraient marquer l’anniversaire de la bataille de la poche de Medak par une cérémonie discrète au monument commémoratif national du maintien de la paix à Ottawa.

La bataille brutale de septembre 1993 – menée contre les forces croates en ex-Yougoslavie dans le cadre d’une mission de maintien de la paix où il y avait peu de paix à maintenir – a laissé un héritage majeur aux soldats canadiens et au plus haut commandant militaire du pays.

Le général Wayne Eyre, chef d’état-major de la défense, a dirigé l’unité de reconnaissance qui a découvert et documenté le massacre de civils et les horreurs du nettoyage ethnique dans la région. La mission a changé à jamais le visage du maintien de la paix canadien et façonne les décisions d’Eyre encore aujourd’hui.

La bataille, qui a duré huit jours, a vu quatre soldats canadiens blessés – un résultat remarquable compte tenu de son ampleur. Les historiens affirment que l’échange de tirs de 16 heures entre les troupes croates et la Compagnie Charlie du 2e Bataillon Princess Patricia’s Canadian Light Infantry était, à ce moment-là, le plus grand engagement mené par les Canadiens depuis la guerre de Corée.

Le général Wayne Eyre, chef d’état-major de la défense, a dirigé l’unité qui a documenté le massacre de civils près du village de Medak, dans l’ex-Yougoslavie, en 1993. (Christian Patry/CBC News)

Avant de s’asseoir avec CBC News, Eyre n’avait jamais parlé publiquement de cette expérience.

Lui et son peloton de reconnaissance se trouvaient en marge de l’échange de tirs au moment où celui-ci se déroulait. Ils ont ensuite ouvert la voie au village de Lički Čitluk, qui avait été rasé et où pas moins de 16 cadavres de civils mutilés ont été découverts.

« C’était surréaliste, je suppose que c’est probablement le meilleur terme », a déclaré Eyre, ajoutant que les scènes de mort et de dévastation ont eu un profond impact sur lui en tant que jeune capitaine qui commençait tout juste sa carrière.

« J’étais trop occupé pour être en colère [at the time]. J’étais trop inquiet de tout ce qui se passait, tu sais. »

Sous le feu de l’artillerie croate, les troupes canadiennes ont tenté de construire une position fortifiée dans un endroit occupé par les Serbes qui tentaient de former une république séparatiste dans la région. Les forces canadiennes et françaises de l’ONU ont riposté.

La fumée, les flammes sont quelque chose que je n’oublierai jamais.​​​​​​ – Le général Wayne Eyre

Le commandant croate, le brigadier-général. Rahim Ademi, a accepté un cessez-le-feu et s’est engagé à se retirer lorsque ses troupes ne parviendraient pas à déloger les casques bleus.

Le lendemain, le 16 septembre 1993, le temps était nuageux et gris alors que les troupes canadiennes, dont Eyre, avançaient pour faire respecter le cessez-le-feu. Ils ont été retenus à un barrage routier fortement fortifié à l’extérieur de Medak.

« Nous avions avancé jusqu’à un barrage routier croate et nous pouvions entendre les tirs. Nous pouvions entendre les incendies », a déclaré Eyre. « Nous avons rapporté que nous pensions qu’un nettoyage ethnique était en cours. »

Lors d’une conférence de presse impromptue, le commandant canadien, le lieutenant-colonel. Jim Calvin a accusé les Croates d’avoir quelque chose à cacher.

« Enfin vers 1800 [6:00 pm] cette nuit-là… nous avons reçu le message et nous avons franchi le barrage routier. Je vous le dis, c’était une période assez effrayante », a déclaré Eyre, qui se tenait juste hors de portée des caméras lorsque Calvin s’adressait aux journalistes.

Le court trajet sur une route de campagne verdoyante a plongé les Canadiens dans un chaudron impitoyable.

« Je vais vous le dire, tous les bâtiments de ce village étaient en feu », a déclaré Eyre.

« La fumée, les flammes sont quelque chose que je n’oublierai jamais. Des centaines de paires de gants chirurgicaux qui servaient de gants chirurgicaux jonchaient le sol. [the Croats] Je me suis débarrassé des preuves des cadavres.

REGARDER : Le général Wayne Eyre sur la bataille de Medak Pocket

Le plus haut commandant militaire du Canada lors de la bataille de la poche de Medak Le général Wayne Eyre revient sur la bataille acharnée de septembre 1993 entre les troupes canadiennes et les forces croates en ex-Yougoslavie. Eyre a dirigé l’unité de reconnaissance qui a découvert et documenté le massacre de civils et les horreurs du nettoyage ethnique dans la région.

Mais les Canadiens étaient arrivés avant que tout le nettoyage ne soit terminé. Le long de la route, environ 70 soldats croates surveillaient leur arrivée. Eyre se souvient qu’ils se moquaient des Canadiens.

« Au cours des heures suivantes, nous avons découvert un certain nombre de corps », a déclaré Eyre. « Mais je vous le dis, l’odeur. L’odeur est quelque chose dont il m’a fallu des années pour m’éloigner. Chaque fois que je sentais… un feu de bois, un feu de camp, cela me ramenait immédiatement à ce moment-là. »

Aucun résident serbe n’a été retrouvé vivant dans le village et ses environs.

Les Canadiens ont catalogué les horreurs qu’ils ont découvertes – des preuves qui seront ensuite remises au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Ademi, le commandant croate en chef dans la région, a été inculpé en 2001 et accusé de crimes contre l’humanité. Il a été acquitté.

Les soldats croates ont une version différente de la bataille et insistent encore aujourd’hui sur le fait qu’ils n’ont tiré qu’après avoir été la cible de tirs. Ils ont également nié avoir utilisé des armes lourdes, comme l’artillerie et les chars.

Eyre a déclaré qu’il avait parlé à des soldats croates au fil des années ; La Croatie fait désormais partie de l’OTAN. Il a dit qu’ils étaient d’accord pour ne pas être d’accord.

« Comment ai-je vécu cela personnellement? » » dit Eyre en s’arrêtant un instant.

« Cela a nécessité beaucoup de réflexion, beaucoup de réflexion approfondie. Et on pourrait dire que, vous savez… Je suis encore en train de l’accepter. »

C’est gravé dans votre existence. C’est gravé dans votre mémoire. – Le général Wayne Eyre

Transformer un événement traumatisant en une expérience de croissance était l’objectif d’Eyre au fil des années. Il a déclaré qu’il reconnaissait à quel point le service dans les Balkans avait affecté nombre de ses camarades soldats. Pour certains – y compris Eyre – les atrocités dont ils ont été témoins dans l’ex-Yougoslavie ont dépassé ce qu’ils ont vu pendant leur service en Afghanistan.

« C’est gravé dans votre existence. C’est gravé dans votre mémoire, et vous continuerez donc à y penser pour le reste de votre vie », a-t-il déclaré.

Il admet volontiers que la bataille dans et autour de Medak façonne les conseils qu’il donne aujourd’hui au gouvernement fédéral chaque fois qu’il s’agit de mettre des troupes en danger.

« Les leçons de Medak ont ​​été formatrices pour moi », a déclaré Eyre.

Il a déclaré qu’il insistait sur la planification du pire des cas et qu’il s’efforçait de garantir que les lacunes qu’il avait constatées en Croatie (manque d’artillerie, manque de soutien aux victimes et de mobilité des troupes) ne se reproduisent pas dans les missions actuelles et futures.

Eyre a déclaré que cette expérience lui a également fait prendre conscience du danger que peut représenter le monde, surtout aujourd’hui.

« L’une des leçons à tirer est que la civilisation est un vernis très mince qui peut être facilement arraché et dans ce cas, nous avons vu des voisins tuer des voisins. C’était très, très triste à voir », a-t-il déclaré.

« Mais cela témoigne de la naïveté dont nous faisons preuve ici dans notre pays. Nous devrions être reconnaissants pour ce que nous avons. Le Canada est tellement sûr et insulaire. »

De nombreux crimes de guerre dont il a été témoin dans les pays baltes sont aujourd’hui répétés en Ukraine par les forces russes, a-t-il ajouté.

Les Casques bleus canadiens se préparent pour un défilé au camp Maple Leaf à Port-au-Prince le 28 novembre 1997. (Daniel Morel/Presse Canadienne, AP)

La bataille de la poche de Medak a également sonné le glas du maintien de la paix des « bérets bleus » de l’ONU, un concept qui résonne encore profondément auprès des Canadiens, en particulier dans la classe politique.

Eyre a déclaré qu’il considère la bataille comme un tournant dans l’histoire militaire et politique canadienne moderne, survenant comme elle l’a fait après le désastreux déploiement de maintien de la paix en Somalie et juste avant le génocide au Rwanda.

L’historien Andrew Burtch du Musée canadien de la guerre a déclaré qu’il croyait que Medak Pocket était un moment important qui a contribué à façonner, tant sur le plan organisationnel qu’éthique, l’Armée canadienne qui a combattu moins d’une décennie plus tard en Afghanistan.

La poche de Medak n’était «pas la crête de Vimy. Ce n’est pas, vous savez, la bataille de la colline 355, ce n’est pas la Normandie», a-t-il déclaré. « Mais la demande des Nations Unies à ce moment-là [in Croatia] Il ne fallait pas céder, et cela n’a pas été le cas, et cela était en grande partie dû au service et aux sacrifices de ceux qui ont servi dans ce rôle. »

Des Canadiens ont été envoyés en ex-Yougoslavie « au nom de la politique étrangère canadienne, au nom des valeurs canadiennes, pour faire respecter » le cessez-le-feu et maintenir la paix en général, a-t-il déclaré.

« Et je pense que nous serions mal servis si nous oubliions ces chapitres de notre histoire qui sont des chapitres plus petits, mais qui sont très formateurs sur la manière dont l’armée se comporte. »