Les Canadiens qui sont au Maroc disent un tremblement de terre qui a tué plus de 2 000 personnes et des centaines de blessés dans ce pays d’Afrique du Nord est « absolument incroyable » et « terrifiant ».

Fiona Richards de Nelson, en Colombie-Britannique, qui est en vacances dans la vieille ville de Marrakech, a déclaré qu’elle et des amis de Vancouver se trouvaient dans la cour ouverte d’une maison lorsque les secousses ont commencé vendredi.

Ils n’étaient pas sûrs d’y arriver.

« Pendant le grondement, nous nous cachions sous une porte, nous serrant les uns contre les autres. Nous étions terrifiés, la maison tremblait si fort, c’était comme si les sols bougeaient », a déclaré Richards lors d’un entretien téléphonique samedi.

« Il y avait des vagues dans la piscine. Nous pensions avec certitude que les murs allaient tomber. Nous ne pensions pas nous en sortir sans dommage. »

Lorsqu’il s’est arrêté, Richards a déclaré : « Nous pouvions entendre des cris et des pleurs… c’était horrible. »

Leur maison de location s’est échappée avec seulement quelques nouvelles fissures, a déclaré Richards, mais des briques sont tombées de la maison de leurs voisins et ils ont trop peur pour y retourner.

De nombreux bâtiments sont tombés, a-t-elle expliqué, et les gens dorment dehors, dans les rues ou dans d’autres espaces publics. Sur les marchés, les verreries des artisans sont toutes brisées.

Serge Sasseville, un conseiller municipal de Montréal qui est également en vacances au Maroc, a déclaré qu’il se trouvait juste à l’extérieur du centre de Marrakech au moment du séisme.

Sassevilee a déclaré que lui et les gens autour de lui étaient en sécurité mais « toujours secoués ».

« Les gens buvaient et mangeaient et tout le monde s’amusait, mais tout d’un coup… le cauchemar a commencé », a déclaré Sasseville au téléphone depuis sa chambre d’hôtel dans la ville intérieure. « Je pensais que quelqu’un faisait une blague et enlevait le tapis sous mon siège parce que c’était comme si le sol avait été balayé sous mes pieds. »

« C’était absolument incroyable », a-t-il ajouté.

Aucun décès confirmé de Canadiens jusqu’à présent

Il a déclaré avoir vu des bâtiments endommagés et des gens se rassembler dans des parcs et des cours d’école alors qu’il retournait à son hôtel du centre-ville tôt samedi matin. Le quartier autour de son hôtel n’a pas été gravement endommagé.

L’épicentre du séisme se trouvait à environ 70 kilomètres au sud-ouest de Marrakech, selon l’US Geological Survey, une agence gouvernementale qui mesure l’activité sismique. Il a frappé à 23 h 11, heure locale.

Un communiqué samedi d’Affaires mondiales Canada a déclaré qu’il n’était au courant d’aucun citoyen canadien blessé ou tué dans le tremblement de terre, et que la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a été en contact avec le personnel de l’ambassade du Canada au Maroc, qui sont tous sains et saufs. .

Le communiqué indique qu’à ce jour, 4 763 personnes au Maroc se sont inscrites dans la base de données d’enregistrement des Canadiens à l’étranger. Le ministère a été en contact avec une trentaine de citoyens canadiens au Maroc et leur apporte son aide, indique le communiqué.

Les gens se réconfortent en creusant les tombes des victimes du tremblement de terre, dans le village de Ouargane, près de Marrakech, au Maroc, le samedi 9 septembre 2023. (AP Photo/Mosa’ab Elshamy)

« Le Canada et le Maroc entretiennent des relations de longue date, marquées par de solides liens interpersonnels. Présente partout au Canada, la dynamique communauté marocaine incarne la force et la résilience », indique le communiqué.

« Nos pensées vont aux familles et aux amis des personnes qui ont perdu la vie lors du tremblement de terre, ainsi qu’à toutes les personnes touchées. »

Le ministre a exhorté les Canadiens au Maroc à s’inscrire auprès d’Affaires mondiales Canada. Ceux qui ont besoin d’aide doivent contacter le Centre fédéral de surveillance et d’intervention d’urgence, qui peut fournir une assistance consulaire d’urgence, a déclaré Joly dans une série de messages samedi matin sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Ce séisme rare et puissant a tué plus de 2 000 personnes, et le bilan devrait s’alourdir alors que les sauveteurs ont eu du mal samedi à atteindre les zones reculées durement touchées. Ce séisme d’une magnitude de 6,8 est le plus important à avoir frappé le Maroc depuis 120 ans.

« Le Maroc est un ami du Canada »

Le conseiller municipal marocain de Montréal, Abdelhaq Sari, a déclaré samedi que les membres de la communauté locale avaient eu du mal à obtenir des informations auprès des zones rurales du pays à la suite de la catastrophe.

« Ce que je sais de la tragédie se situe dans les zones urbaines… nous pouvons communiquer, nous pouvons avoir des informations », a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique. « Cependant, lorsque nous allons dans les zones rurales, c’est très difficile. »

Sari a déclaré avoir pu vérifier que les membres de sa famille dans la capitale Rabat sont en sécurité. Cependant, il a déclaré que l’organisation caritative dont il est vice-président, Orphan Sun, a eu des difficultés à atteindre son réseau dans d’autres régions du pays.

Mohamed Moutahir, président de l’organisation – qui vient en aide aux orphelins africains et canadiens – a déclaré avoir passé la nuit à essayer de contacter ses partenaires au Maroc.

«Je n’ai pas dormi», dit-il. « J’étais en contact avec eux pour obtenir toutes les informations, tous les détails sur la façon dont nous pouvons les aider. »

Moutahir a déclaré qu’il constatait déjà un « élan de solidarité » se mobilisant pour aider les victimes du séisme. Lui et Sari appellent le gouvernement canadien à contribuer aux efforts d’aide.

« Le Maroc est un ami du Canada », a déclaré Sari. « Si nous pouvons aider, ce sera très, très apprécié. »

Affaires mondiales Canada a déclaré : « Il est prêt à aider le peuple marocain en cette période difficile et la ministre Joly a demandé au ministère d’identifier la meilleure façon d’offrir ce soutien. »

Il y a environ 100 000 Canadiens d’origine marocaine, selon le dernier recensement. Environ 81 000 Canadiens d’origine marocaine vivent au Québec, et près de la moitié de cette population se trouve à Montréal. Plusieurs politiciens québécois ont profité des médias sociaux samedi pour exprimer leur inquiétude et leur solidarité envers les personnes touchées par la catastrophe.

« Mes pensées vont au peuple marocain », a écrit le premier ministre François Legault sur X vendredi soir. « Marrakech, Rabat, Casablanca, Agadir, Essaouira, autant de villes magnifiques que j’ai visitées. »

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a écrit sur X que « les images qui arrivent du Maroc après que le pays a été frappé par un tremblement de terre sont déchirantes ».

« Ce soir, c’est toute une communauté qui a été ébranlée. Mes pensées vont aux Montréalais d’origine marocaine. Nos pensées vont vers vous.