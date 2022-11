Nous poursuivons notre voisin pour avoir «brûlé notre clôture» – cela a commencé par une dispute de planification, nous avons peur de quitter notre maison

Un PENSIONNÉ est poursuivi par ses voisins millionnaires pour avoir incendié la clôture de leur jardin.

Mais David Baker, 80 ans, affirme que le magnat de la propriété Mark Randolph Dyer et sa femme Clare utilisent simplement leur argent pour l’intimider et “obtenir leur livre de chair” devant le tribunal.

Une vue aérienne des maisons de Mark et Clare Dyer et du voisin David Baker Crédit : Nouvelles des champions

M. Dyer poursuit son voisin âgé pour 8 865 £ de dommages et intérêts Crédit : Nouvelles des champions

M. Baker, 80 ans, devant le tribunal du comté de Guildford Crédit : Nouvelles des champions

Le couple riche dit qu’il a été harcelé et harcelé par son voisin âgé depuis qu’il a emménagé dans sa maison de 2,6 millions de livres à Surrey il y a 25 ans.

Leur maison, près de Guildford, dispose d’une piscine et d’un court de tennis et, à un moment donné, de son propre héliport.

Le couple a accusé M. Baker d’être à l’origine de lettres et d’appels téléphoniques malveillants, d’insulter leurs invités arrivant par hélicoptère et même d’empoisonner des arbres sur leur terrain.

La goutte d’eau est arrivée en juin 2021 lorsque M. Baker a mis le feu à la clôture du couple, disent-ils, bien que l’OAP nie fermement les allégations.

Mme Dyer a dû s’attaquer elle-même à l’incendie et se sent maintenant piégée dans sa propre maison en raison de l’anxiété, selon le couple.

Ils ont enrôlé une série d’avocats de haut niveau et poursuivent leur voisin pour 8 865 £ de dommages et intérêts devant le tribunal du comté de Guildford pour l’incendie présumé de la clôture.

M. et Mme Dyer demandent également une injonction permanente interdisant à leur voisin d’empiler des matériaux “combustibles ou explosifs” près de la structure.

Mais l’avocate de M. Baker, Lina Mattsson, a déclaré au tribunal qu’il estimait que M. et Mme Dyer devraient simplement construire un mur ignifuge s’ils craignaient que leur clôture ne brûle.

“M. Baker suggérerait que les demandeurs voudront peut-être remplacer la clôture en bois par une clôture résistante au feu – en briques ou en béton”, a-t-elle déclaré au juge Lindsey George.

“Il nie vigoureusement avoir mis le feu à la clôture.

“Il a 80 ans et une santé fragile et n’a absolument aucun intérêt ou intention de harceler ou d’intimider les Dyers ou leurs enfants – ou agents.

“Il ne souhaite pas non plus que la clôture en bois prenne feu ou qu’elle constitue un risque d’incendie.”

L’affaire devait être considérée dans le contexte des multiples demandes de planification présentées par les Dyers au fil des ans et des objections formulées par leurs voisins, a-t-elle soutenu.

“C’est le cas de M. Baker que M. et Mme Dyer ont fait diverses fausses allégations contre lui et ses voisins, et utilisent la menace de litiges et d’ordonnances de frais substantiels comme moyen d’intimidation pour empêcher les voisins de s’opposer à leurs diverses demandes de planification ou violations. du droit de l’urbanisme », a-t-elle déclaré au juge.

L’ancien agent immobilier devenu magnat de l’immobilier, M. Dyer, et sa femme ont emménagé dans leur vaste maison en 1997.

Depuis, ils ont déposé plus de 30 demandes d’urbanisme concernant leur maison et leur terrain.

Certains ont été rejetés ou retirés à la suite d’objections de voisins et, en 2007, les Dyers se sont affrontés avec le conseil après avoir été reconnu coupable d’avoir créé un «héliport permanent» dans leur domaine.

Le couple – tous deux âgés de 64 ans – a finalement été invité à retirer l’héliport via un avis d’exécution.

RANGÉE FLAMBOYANT

Mme Mattson a déclaré que les Dyers avaient chargé une batterie d’avocats de premier plan de plaider leur cause contre leur voisin, leur avocat actuel étant Zoe Barton KC, et a suggéré qu’ils souhaitaient “dépenser” M. Baker dans l’arène juridique.

“Les demandeurs demandent 8 865,99 £ de dommages et intérêts. L’affaire n’est ni juridiquement ni factuellement complexe”, a-t-elle déclaré.

“La seule question factuelle pertinente est de savoir si M. Baker a initialement mis le feu à une clôture.

“Les demandeurs ont prévu un budget de 65 969 £ pour une audience d’une journée dans une réclamation de 8 865,99 £ pour des dommages présumés à une clôture de jardin.

“Les demandeurs soutiendront sans aucun doute que l’affaire devrait être attribuée au multi-voies dans le but de chercher à recouvrer leurs frais de justice s’ils réussissent, y compris les frais de leurs diverses soies.”

Mais Mme Barton – pour les Dyers – a nié les allégations et a déclaré que le couple était satisfait que l’affaire soit jugée comme une petite réclamation à faible coût.

“Ils ne cherchent pas leur livre de chair et n’ont aucun intérêt à obtenir des ordonnances de dépens défavorables”, a-t-elle déclaré.

“Nous sommes heureux que la réclamation aille sur la voie des petites créances.”

La rangée très chargée a atteint le tribunal du comté de Guildford pour une brève audience axée sur les questions de gestion de l’affaire concernant le futur procès, y compris la négociation d’un éventuel engagement de M. Baker impliquant “le dégagement du périmètre de la clôture”.

L’avocat des Dyers a déclaré que ses clients avaient suggéré qu’ils pourraient envoyer une équipe de jardiniers du côté de M. Baker et “le nettoyer à nos propres frais”.

Lors d’une audience antérieure devant la Haute Cour de Londres, les avocats des Dyers ont affirmé que M. Baker stockait “les ingrédients d’un feu de joie” contre la clôture, notamment divers bidons d’essence et des sacs contenant des copeaux de bois.

Ils ont dit qu’ils voulaient que M. Baker soit reconnu coupable d’outrage au tribunal et qu’il soit passible d’une peine de prison pour avoir enfreint une ordonnance du tribunal lui ordonnant de retirer tous les “matériaux combustibles ou explosifs” autour de la clôture.

La demande d’outrage et le procès complet ont tous deux été ajournés à une date ultérieure.